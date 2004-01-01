Cheveretoは、2007年以来コミュニティから信頼されている、成熟したセルフホスト型の画像および動画ホスティングプラットフォームです。ユーザー登録、プロフィール、二段階認証、カテゴリ、タグ、アルバムによる高度なメディア整理、さらに公開、非公開、パスワード保護されたコンテンツに対するアップロードごとのきめ細かなプライバシー管理など、フル機能のメディア共有サイトを運営するために必要なすべてを提供します。

独自のVPSでCheveretoを運用することで、画像ごとの料金やコンテンツの制限なしに、すべてのアップロード、ユーザーアカウント、収益源を完全に管理できます。このテンプレートは、コンテンツメタデータ用にMariaDB、高速なセッションおよびキャッシュストレージ用にRedisとCheveretoをバンドルしており、TraefikがHTTPSルーティングを自動的に処理するため、プラットフォームは数分で最初のアップロードを受け入れる準備が整います。