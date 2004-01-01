Cheveretoの1クリックインストール
独自のImgurやFlickrのようなメディアコミュニティを構築するための、セルフホスト型の画像・動画共有プラットフォームです。
Chevereto向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cheveretoの活用例
Cheveretoは、2007年以来コミュニティから信頼されている、成熟したセルフホスト型の画像および動画ホスティングプラットフォームです。ユーザー登録、プロフィール、二段階認証、カテゴリ、タグ、アルバムによる高度なメディア整理、さらに公開、非公開、パスワード保護されたコンテンツに対するアップロードごとのきめ細かなプライバシー管理など、フル機能のメディア共有サイトを運営するために必要なすべてを提供します。
独自のVPSでCheveretoを運用することで、画像ごとの料金やコンテンツの制限なしに、すべてのアップロード、ユーザーアカウント、収益源を完全に管理できます。このテンプレートは、コンテンツメタデータ用にMariaDB、高速なセッションおよびキャッシュストレージ用にRedisとCheveretoをバンドルしており、TraefikがHTTPSルーティングを自動的に処理するため、プラットフォームは数分で最初のアップロードを受け入れる準備が整います。
Cheveretoの主な機能
写真・動画の共有
あらゆるプラットフォームで共有可能なサムネイル、埋め込みプレイヤー、およびダイレクトリンク付きで、画像や動画をホストします。
アルバムとタグ
コンテンツをアルバムに整理し、アップロードをタグで分類することで、訪問者が成長するメディアライブラリを閲覧・検索できるようになります。
ユーザーアカウントとロール
登録ユーザーは、プロフィール、2段階認証、および管理パネルを通じて管理されるロールベースの権限を利用できます。
「プライバシー管理」
アップロードごとのプライバシー設定により、オーナーはコンテンツを公開、非公開、またはパスワード保護としてマークし、あらゆる共有シナリオに対応できます。
多言語インターフェース
追加のパックやテーマをインストールすることなく、30以上の対応言語でコミュニティを構築できます。
HostingerでCheveretoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。