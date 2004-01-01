TubeSyncは、YouTube向けのセルフホスト型PVRスタイルのツールで、チャンネルやプレイリストを監視し、新しい動画が公開されると自動的にダウンロードします。オンラインコンテンツのDVRのように機能し、手動での操作なしにメディアライブラリを最新の状態に保ちます。

VPSでTubeSyncをセルフホストすることで、デバイスがオフの状態でもダウンロードがバックグラウンドで継続的に実行されます。PlexやJellyfinのメディアサーバーと連携し、メタデータやサムネイルを自動的に処理します。また、ストレージスペースを節約するためにキーワードフィルタリングと品質カットオフをサポートしています。