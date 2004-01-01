TubeSyncの1クリックデプロイ
オンラインビデオ用のPVRのように、YouTubeチャンネルとプレイリストをVPSに自動的に同期およびダウンロードします。
TubeSync向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TubeSyncの活用例
TubeSyncは、YouTube向けのセルフホスト型PVRスタイルのツールで、チャンネルやプレイリストを監視し、新しい動画が公開されると自動的にダウンロードします。オンラインコンテンツのDVRのように機能し、手動での操作なしにメディアライブラリを最新の状態に保ちます。
VPSでTubeSyncをセルフホストすることで、デバイスがオフの状態でもダウンロードがバックグラウンドで継続的に実行されます。PlexやJellyfinのメディアサーバーと連携し、メタデータやサムネイルを自動的に処理します。また、ストレージスペースを節約するためにキーワードフィルタリングと品質カットオフをサポートしています。
TubeSyncの主な機能
自動チャンネル同期
YouTubeチャンネルとプレイリストを監視し、新しい動画が公開され次第、自動的にダウンロードします。
Plex＆Jellyfin連携
ダウンロードされた動画は、PlexまたはJellyfinライブラリにシームレスにインポートできるよう、適切なメタデータとサムネイルで整理されています。
品質管理
利用可能なストレージ容量とビデオ品質のバランスを取るため、最大解像度の上限とフォーマット設定を行います。
キーワードフィルタリング
タイトルキーワードに基づいてダウンロードする動画を絞り込み、興味のないコンテンツは除外します。
HostingerでTubeSyncを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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