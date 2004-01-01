GitLab Community Editionは、Gitリポジトリのホスティング、CI/CD自動化、課題追跡、コードレビュー、コンテナレジストリを単一のセルフホスト型アプリケーションに統合したオールインワンのDevOpsプラットフォームです。これにより、複数の個別のツールを統合する必要がなくなり、組織が完全に管理できる、完全なソフトウェア開発ライフサイクルプラットフォームをチームに提供します。

GitLabをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金が不要になり、ソースコード、CI/CDシークレット、セキュリティスキャン結果を所有するインフラストラクチャ上に保持できます。注：すべての内部サービスが初期化されるため、初回起動には3～10分かかります。この期間中の502エラーは正常です。小規模チームでのデプロイには、最低2つのCPUコアと4GBのRAMが推奨されます。