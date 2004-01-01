GitLabの1クリックインストール
Gitホスティング、CI/CDパイプライン、プロジェクト管理を1つのアプリケーションに統合した、完全なオープンソースのDevOpsプラットフォームです。
GitLab向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GitLabの活用例
GitLab Community Editionは、Gitリポジトリのホスティング、CI/CD自動化、課題追跡、コードレビュー、コンテナレジストリを単一のセルフホスト型アプリケーションに統合したオールインワンのDevOpsプラットフォームです。これにより、複数の個別のツールを統合する必要がなくなり、組織が完全に管理できる、完全なソフトウェア開発ライフサイクルプラットフォームをチームに提供します。
GitLabをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金が不要になり、ソースコード、CI/CDシークレット、セキュリティスキャン結果を所有するインフラストラクチャ上に保持できます。注：すべての内部サービスが初期化されるため、初回起動には3～10分かかります。この期間中の502エラーは正常です。小規模チームでのデプロイには、最低2つのCPUコアと4GBのRAMが推奨されます。
GitLabの主な機能
組み込みCI/CDパイプライン
統合型パイプラインランナーは、Jenkinsや外部CIサービスに依存することなく、テスト、Dockerイメージのビルド、デプロイを自動化します。
「コンテナ レジストリ」
組み込みのプライベートコンテナレジストリで、コードと並行して直接Dockerイメージを保存および管理します。
マージリクエストワークフロー
インラインコメント、承認ルール、およびマージリクエストテンプレートを備えたコードレビューは、すべての変更において品質ゲートを維持します。
「セキュリティスキャン」
組み込みのSAST、依存関係スキャン、およびシークレット検出は、コードが本番環境に到達する前に脆弱性を検出します。
課題追跡と計画
ボード、マイルストーン、ラベル、ロードマップを使用すると、コードが存在する同じプラットフォームで、チームは作業を計画し、追跡できます。
HostingerでGitLabを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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