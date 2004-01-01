Icinga 2はNagiosの現代的な後継であり、パフォーマンス向上のためC++で書き直され、強力な設定DSL、ネイティブREST API、プラグイン可能な機能モジュールを中心に構築されています。ホスト、サービス、ネットワークデバイス、アプリケーションの可用性をチェックし、状態遷移とダウンタイムを計算し、何か問題が発生した際には通知をトリガーします。これらはすべて、既存の数千ものNagios互換プラグインによってサポートされています。

このテンプレートは、Icinga 2と、Redisをバックエンドとする同期デーモンであるIcinga DB、そしてIcinga Web 2をバンドルしており、最新のダッシュボードを備えた完全な監視スタックをすぐに利用できます。独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべてのアラート、メトリック、ホストインベントリを管理下のインフラストラクチャに保持し、ホストごとの課金やベンダーロックインはありません。