Icinga 2の1クリックインストール
強力なDSLとREST APIを備え、ホスト、サービス、メトリクスに対応した監視プラットフォーム（オープンソース）。
Icinga 2向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Icinga 2の活用例
Icinga 2はNagiosの現代的な後継であり、パフォーマンス向上のためC++で書き直され、強力な設定DSL、ネイティブREST API、プラグイン可能な機能モジュールを中心に構築されています。ホスト、サービス、ネットワークデバイス、アプリケーションの可用性をチェックし、状態遷移とダウンタイムを計算し、何か問題が発生した際には通知をトリガーします。これらはすべて、既存の数千ものNagios互換プラグインによってサポートされています。
このテンプレートは、Icinga 2と、Redisをバックエンドとする同期デーモンであるIcinga DB、そしてIcinga Web 2をバンドルしており、最新のダッシュボードを備えた完全な監視スタックをすぐに利用できます。独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべてのアラート、メトリック、ホストインベントリを管理下のインフラストラクチャに保持し、ホストごとの課金やベンダーロックインはありません。
Icinga 2の主な機能
Nagiosプラグイン互換
Nagiosプラグインエコシステム全体を再利用するため、HTTP、SMTP、ディスク、CPU、データベース、証明書用の既存のチェック スクリプトが変更なしで動作します。
モダンWebダッシュボード
「Icinga DB」モジュールを搭載した「Icinga Web 2」は、ダークモード、一括承認、ダウンタイムのモーダルスケジューリングを備えた高速なリスト、フィルター、詳細UIを提供します。
強力なコンフィグDSL
ルール、テンプレート、ホストグループを適用することで、ホストごとのブロックを繰り返す代わりに、数行で数百のホストの監視を定義できます。
REST APIとイベント
ホスト、サービス、ダウンタイム、コメント、確認応答のためのフルREST APIは、自動化、ダッシュボード、ChatOps連携を推進します。
Icinga DB ストリーミング同期
Redisをバックエンドとする同期デーモンは、すべてのチェック結果と状態変化をMariaDBにストリーミングします。これにより、ウェブUIは常に最小限の遅延でライブ状態を反映します。
分散監視
マスターコンテナは、後でサテライトゾーンとエージェントゾーンを受け入れることが可能です。これにより、同じ構成ツリーから複数のデータセンターにスケールできるようになります。
HostingerでIcinga 2を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。