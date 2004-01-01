Icinga 2が最大70％オフ

Icinga 2の1クリックインストール

強力なDSLとREST APIを備え、ホスト、サービス、メトリクスに対応した監視プラットフォーム（オープンソース）。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Icinga 2の1クリックインストール

Icinga 2向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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65％オフ
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11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Icinga 2の活用例

Icinga 2はNagiosの現代的な後継であり、パフォーマンス向上のためC++で書き直され、強力な設定DSL、ネイティブREST API、プラグイン可能な機能モジュールを中心に構築されています。ホスト、サービス、ネットワークデバイス、アプリケーションの可用性をチェックし、状態遷移とダウンタイムを計算し、何か問題が発生した際には通知をトリガーします。これらはすべて、既存の数千ものNagios互換プラグインによってサポートされています。

このテンプレートは、Icinga 2と、Redisをバックエンドとする同期デーモンであるIcinga DB、そしてIcinga Web 2をバンドルしており、最新のダッシュボードを備えた完全な監視スタックをすぐに利用できます。独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべてのアラート、メトリック、ホストインベントリを管理下のインフラストラクチャに保持し、ホストごとの課金やベンダーロックインはありません。

早速申し込む
{name}の活用例

Icinga 2の主な機能

Nagiosプラグイン互換

Nagiosプラグインエコシステム全体を再利用するため、HTTP、SMTP、ディスク、CPU、データベース、証明書用の既存のチェック スクリプトが変更なしで動作します。

モダンWebダッシュボード

「Icinga DB」モジュールを搭載した「Icinga Web 2」は、ダークモード、一括承認、ダウンタイムのモーダルスケジューリングを備えた高速なリスト、フィルター、詳細UIを提供します。

強力なコンフィグDSL

ルール、テンプレート、ホストグループを適用することで、ホストごとのブロックを繰り返す代わりに、数行で数百のホストの監視を定義できます。

REST APIとイベント

ホスト、サービス、ダウンタイム、コメント、確認応答のためのフルREST APIは、自動化、ダッシュボード、ChatOps連携を推進します。

Icinga DB ストリーミング同期

Redisをバックエンドとする同期デーモンは、すべてのチェック結果と状態変化をMariaDBにストリーミングします。これにより、ウェブUIは常に最小限の遅延でライブ状態を反映します。

分散監視

マスターコンテナは、後でサテライトゾーンとエージェントゾーンを受け入れることが可能です。これにより、同じ構成ツリーから複数のデータセンターにスケールできるようになります。

HostingerでIcinga 2を実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Uptime Kuma

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見やすく使いやすいセルフホスト型の監視ツール

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Alerta

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監視アラートの統合向けのアラート管理プラットフォーム（オープンソース）

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Apache Druid

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ストリーミングイベントデータ上のサブ秒OLAPクエリに対応するリアルタイム分析データベース

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