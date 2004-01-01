Mobilizonのワンクリックインストール展開
監視なしでの集会を必要とするコミュニティやムーブメントのための、連合型オープンソースのイベントオーガナイザーです。
Mobilizon向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mobilizonの活用例
Mobilizonは、Framasoftによって構築され、現在はKaihuri非営利団体によって管理されている、無料の分散型イベント開催プラットフォームです。これは、ActivityPubプロトコルを介して相互接続する独立したインスタンスのネットワークでFacebookイベントやMeetupを置き換え、参加者を広告追跡、データ収集、アルゴリズムフィードにさらすことなく、主催者、活動家、コミュニティがイベントやグループを公開する場を提供します。
独自のVPSでMobilizonをセルフホストすることは、インスタンスに参加するユーザー、適用されるモデレーションルール、イベントデータの保持期間を自分で管理できることを意味します。たとえ単一のインスタンス、あるいは商用プラットフォーム全体が消滅したとしても、あなたのコミュニティはカレンダーとメンバーリストを保持します。なぜなら、分散型であることでネットワークは設計上回復力を持つからです。
Mobilizonの主な機能
ActivityPub連携
Mastodon、PeerTube、およびその他のすべてのMobilizonインスタンスと接続することで、参加者は単一のアカウントからfediverse全体でイベントやグループをフォローできます。
「グループとディスカッション」
イベント当日だけでなく、イベントとイベントの間でも組織化が継続できるよう、共有投稿、リソース、ディスカッションスレッドを備えた永続的なグループを運営します。
「標準設定でプライバシー」
サードパーティのトラッカー、広告、公開イベントへのメールアドレスは不要です。参加者は匿名またはフェデレーテッドIDで出欠確認（RSVP）できます。
「マルチアカウントプロフィール」
1つのアカウントで活動、仕事、趣味の別々のアイデンティティを保ち、プライベートな生活が公の活動から切り離されるようにします。
マップと位置情報
OpenStreetMap を活用した会場検索とイベントマップは、商業地図プロバイダーにデータを送信することなく、地域コミュニティが近くの集まりを見つけるのに役立ちます。
セルフホスト型モデレーション
インスタンス全体のルールを設定し、新規アカウントを承認し、悪意のあるサーバーをブロックします。これらのモデレーションに関する決定はすべて、中央プラットフォームではなく、お客様のVPS上に保持されます。
HostingerでMobilizonを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。