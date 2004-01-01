Mobilizonは、Framasoftによって構築され、現在はKaihuri非営利団体によって管理されている、無料の分散型イベント開催プラットフォームです。これは、ActivityPubプロトコルを介して相互接続する独立したインスタンスのネットワークでFacebookイベントやMeetupを置き換え、参加者を広告追跡、データ収集、アルゴリズムフィードにさらすことなく、主催者、活動家、コミュニティがイベントやグループを公開する場を提供します。

独自のVPSでMobilizonをセルフホストすることは、インスタンスに参加するユーザー、適用されるモデレーションルール、イベントデータの保持期間を自分で管理できることを意味します。たとえ単一のインスタンス、あるいは商用プラットフォーム全体が消滅したとしても、あなたのコミュニティはカレンダーとメンバーリストを保持します。なぜなら、分散型であることでネットワークは設計上回復力を持つからです。