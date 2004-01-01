Pydio Cellsは、セルフホスト型のコンテンツコラボレーションプラットフォームであり、PydioShareの現代的な後継です。高速なGoベースのバックエンドと洗練されたウェブインターフェースを備え、安全なファイル共有、チームワークスペース、公開リンク生成、ブラウザ内ドキュメントプレビュー、きめ細かなアクセス制御を組み合わせています。これにより、Box、Dropbox Business、SharePointのような商用サービスと真っ向から競合します。

VPSでPydio Cellsをセルフホストすることで、機密文書、チームワークスペース、外部共有リンクを完全に管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金、ストレージ制限、そしていつでも利用規約や料金を変更する可能性のあるサードパーティプラットフォームは一切ありません。