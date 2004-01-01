Pydio Cellsの1クリックインストール
チームワークスペース、公開リンク、モダンなウェブUIに対応したセルフホスト型ファイル共有・ドキュメント共同編集プラットフォーム
Pydio Cells向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pydio Cellsの活用例
Pydio Cellsは、セルフホスト型のコンテンツコラボレーションプラットフォームであり、PydioShareの現代的な後継です。高速なGoベースのバックエンドと洗練されたウェブインターフェースを備え、安全なファイル共有、チームワークスペース、公開リンク生成、ブラウザ内ドキュメントプレビュー、きめ細かなアクセス制御を組み合わせています。これにより、Box、Dropbox Business、SharePointのような商用サービスと真っ向から競合します。
VPSでPydio Cellsをセルフホストすることで、機密文書、チームワークスペース、外部共有リンクを完全に管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金、ストレージ制限、そしていつでも利用規約や料金を変更する可能性のあるサードパーティプラットフォームは一切ありません。
Pydio Cellsの主な機能
チームワークスペースとロール
きめ細かなロールベースのアクセス制御を備えたチームごとのワークスペースを作成し、手動での権限調整なしに、適切な担当者が適切なフォルダーを閲覧できるようにします。
公開共有リンク
オプションのパスワード、有効期限、ダウンロード制限を設定できる共有可能なダウンロードまたはアップロードリンクを生成します。これは、外部クライアントへのファイル送信に最適です。
ブラウザ内ファイルプレビュー
PDF、画像、動画、音声、Officeドキュメントを、事前にダウンロードしたり、ネイティブビューアをインストールしたりすることなく、ブラウザで直接プレビューできます。
WebDAV と S3 アクセス
デスクトップ同期クライアント、モバイルアプリ、S3互換ツールから接続できるため、同じコンテンツをあらゆるワークフローで活用できます。
アクティビティフィードと検索
ワークスペースごとのアクティビティストリームとドキュメント全体の全文検索により、チームは何が変更されたかを把握し、コンテンツを素早く見つけることができます。
HostingerでPydio Cellsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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