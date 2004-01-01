1クリックインストールでのTeslaMateデプロイ
あなたのTeslaの運転、充電、旅行のあらゆる統計を記録し、美しいGrafanaダッシュボードで表示するセルフホスト型データロガーです。
TeslaMate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TeslaMateの活用例
TeslaMateは、Teslaオーナー向けのオープンソースのデータロガーです。Tesla APIに接続し、車のテレメトリーを継続的にポーリングし、すべての運転、充電、ソフトウェアアップデート、アイドルイベントをPostgreSQLデータベースに保存します。クリーンなPhoenixウェブアプリと、20以上の事前構築済みダッシュボードを備えた専用のGrafanaインスタンスを中心に構築されており、Teslaアプリでは公開されていない、効率、バッテリー劣化、充電コスト、運転習慣に関する履歴的な洞察を提供します。
VPSでTeslaMateをセルフホストすることで、すべての走行データをプライベートに保ちます。これにより、旅行の場所、充電履歴、起床パターンなどを取り込むサードパーティの分析サービスは存在しません。バンドルされているPostgreSQL、Grafana、およびMQTTブローカーは、すべてVPS上で動作します。データを収集し始めるには、Teslaアカウントで一度TeslaMateにサインインするだけです。
TeslaMateの主な機能
運転と充電のログ記録
継続的なポーリングは、すべての運転、充電セッション、ソフトウェアアップデート、駐車イベントを、正確な開始および終了のタイムスタンプと位置情報とともに捕捉します。
プリビルト Grafana ダッシュボード
24個のダッシュボードが、効率、航続距離、充電コスト、タイヤの摩耗、バッテリーの劣化を標準で可視化します。Grafanaのセットアップは不要です。
経路と住所解決
リバースジオコーディングは、生のGPS座標を名前付きの住所に変換し、旅行履歴に座標ではなく実際の場所名を表示します。
バッテリーの状態追跡
長期的なバッテリー劣化グラフと予測される容量損失は、交換または保証請求に関する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
課金費用レポート
場所ごとに料金を設定し、セッションごとの正確な充電コスト、月々の請求額の見積もり、およびガソリンと比較した場合の節約額を計算します。
MQTT連携
MQTT経由で公開されるライブカーの状態は、Home Assistant、openHAB、またはMQTTに対応したあらゆるホームオートメーションプラットフォームと連携します。
HostingerでTeslaMateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。