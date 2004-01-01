TeslaMateは、Teslaオーナー向けのオープンソースのデータロガーです。Tesla APIに接続し、車のテレメトリーを継続的にポーリングし、すべての運転、充電、ソフトウェアアップデート、アイドルイベントをPostgreSQLデータベースに保存します。クリーンなPhoenixウェブアプリと、20以上の事前構築済みダッシュボードを備えた専用のGrafanaインスタンスを中心に構築されており、Teslaアプリでは公開されていない、効率、バッテリー劣化、充電コスト、運転習慣に関する履歴的な洞察を提供します。

VPSでTeslaMateをセルフホストすることで、すべての走行データをプライベートに保ちます。これにより、旅行の場所、充電履歴、起床パターンなどを取り込むサードパーティの分析サービスは存在しません。バンドルされているPostgreSQL、Grafana、およびMQTTブローカーは、すべてVPS上で動作します。データを収集し始めるには、Teslaアカウントで一度TeslaMateにサインインするだけです。