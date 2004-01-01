TeslaMateが最大70％オフ

1クリックインストールでのTeslaMateデプロイ

あなたのTeslaの運転、充電、旅行のあらゆる統計を記録し、美しいGrafanaダッシュボードで表示するセルフホスト型データロガーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールでのTeslaMateデプロイ

TeslaMate向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

TeslaMateの活用例

TeslaMateは、Teslaオーナー向けのオープンソースのデータロガーです。Tesla APIに接続し、車のテレメトリーを継続的にポーリングし、すべての運転、充電、ソフトウェアアップデート、アイドルイベントをPostgreSQLデータベースに保存します。クリーンなPhoenixウェブアプリと、20以上の事前構築済みダッシュボードを備えた専用のGrafanaインスタンスを中心に構築されており、Teslaアプリでは公開されていない、効率、バッテリー劣化、充電コスト、運転習慣に関する履歴的な洞察を提供します。

VPSでTeslaMateをセルフホストすることで、すべての走行データをプライベートに保ちます。これにより、旅行の場所、充電履歴、起床パターンなどを取り込むサードパーティの分析サービスは存在しません。バンドルされているPostgreSQL、Grafana、およびMQTTブローカーは、すべてVPS上で動作します。データを収集し始めるには、Teslaアカウントで一度TeslaMateにサインインするだけです。

早速始める
{name}の活用例

TeslaMateの主な機能

運転と充電のログ記録

継続的なポーリングは、すべての運転、充電セッション、ソフトウェアアップデート、駐車イベントを、正確な開始および終了のタイムスタンプと位置情報とともに捕捉します。

プリビルト Grafana ダッシュボード

24個のダッシュボードが、効率、航続距離、充電コスト、タイヤの摩耗、バッテリーの劣化を標準で可視化します。Grafanaのセットアップは不要です。

経路と住所解決

リバースジオコーディングは、生のGPS座標を名前付きの住所に変換し、旅行履歴に座標ではなく実際の場所名を表示します。

バッテリーの状態追跡

長期的なバッテリー劣化グラフと予測される容量損失は、交換または保証請求に関する情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

課金費用レポート

場所ごとに料金を設定し、セッションごとの正確な充電コスト、月々の請求額の見積もり、およびガソリンと比較した場合の節約額を計算します。

MQTT連携

MQTT経由で公開されるライブカーの状態は、Home Assistant、openHAB、またはMQTTに対応したあらゆるホームオートメーションプラットフォームと連携します。

HostingerでTeslaMateを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
早速始める
世界に向けて発信する

お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

早速始める

対応アプリが種類豊富

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausibleは、プライバシー重視の軽量なGoogleアナリティクス代替ツールです

デプロイ
Ackee

Ackee

Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。

デプロイ
Apache DevLake

Apache DevLake

DORAメトリクスとエンジニアリングチームの分析に対応したプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
すべてのアプリケーションを見る

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。