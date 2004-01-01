MariaDBは、世界で最も広く利用されているリレーショナルデータベースの一つです。MySQLの元開発者によって作成され、永続的にオープンソースであり続けることが保証されています。完全なACID準拠、MySQL互換性、複数のストレージエンジン、高可用性のためのGalera Clusterのようなエンタープライズ機能を提供し、ウェブアプリケーション、SaaSプラットフォーム、あらゆる規模のデータワークロードにとって堅牢な基盤となります。

独自のVPSでMariaDBを実行すると、専用のデータベースリソース、構成とチューニングに対する直接的な制御、そしてすべてのアプリケーションからアクセス可能な共有データベースサーバーが得られます。これにより、マネージドデータベースサービスのオーバーヘッドやリソースごとの課金なしに利用できます。