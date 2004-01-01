MariaDBの1クリックインストール
世界中の何百万ものデプロイメントに信頼されている、MySQLのドロップイン代替として使えるリレーショナルデータベース（オープンソース）です。
MariaDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MariaDBの活用例
MariaDBは、世界で最も広く利用されているリレーショナルデータベースの一つです。MySQLの元開発者によって作成され、永続的にオープンソースであり続けることが保証されています。完全なACID準拠、MySQL互換性、複数のストレージエンジン、高可用性のためのGalera Clusterのようなエンタープライズ機能を提供し、ウェブアプリケーション、SaaSプラットフォーム、あらゆる規模のデータワークロードにとって堅牢な基盤となります。
独自のVPSでMariaDBを実行すると、専用のデータベースリソース、構成とチューニングに対する直接的な制御、そしてすべてのアプリケーションからアクセス可能な共有データベースサーバーが得られます。これにより、マネージドデータベースサービスのオーバーヘッドやリソースごとの課金なしに利用できます。
MariaDBの主な機能
MySQL 互換性
MySQLのドロップイン代替品であるため、既存のアプリケーション、ドライバー、ツールはコードの変更なしで動作します。
ACIDトランザクション
InnoDBによる完全なトランザクションサポートは、一貫性のない状態を許容できないアプリケーションのデータ整合性を保証します。
ガレラクラスター
ゼロダウンタイムのデータベース操作を必要とする高可用性デプロイメント向けに、マルチマスターレプリケーションが組み込まれています。
複数ストレージエンジン
InnoDB、Aria、ColumnStoreなどから選択し、各ワークロードタイプに最適なストレージエンジンを組み合わせることができます。
JSON ＆ 空間データ
ネイティブJSONデータ型と空間インデックスは、従来のリレーショナルデータと並行して、最新のアプリケーションデータモデルをサポートします。
HostingerでMariaDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。