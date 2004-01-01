Kill Billは、毎月数百万件の請求書を処理する企業で本番環境で利用されている、実戦で検証済みのオープンソースの請求・決済プラットフォームです。カタログ管理、サブスクリプション、定期請求、税金、支払いルーティングといった収益化スタック全体を、ビジネスロジックを書き換えることなく決済ゲートウェイ、税金エンジン、分析プロバイダーを自由に組み合わせて利用できるプラグイン可能なアーキテクチャを通じて処理します。

Kill Billをセルフホストすることで、顧客の支払いメタデータ、サブスクリプション履歴、価格設定ルールを完全に管理でき、取引ごとの手数料やベンダーロックインは発生しません。付属の「Kaui」管理UIは、財務チームとサポートチームに、APIコールを記述することなくアカウント、請求書、払い戻し、プラン変更を行うためのウェブコンソールを提供します。