Kill Billの1クリックインストール
SaaS、マーケットプレイス、従量課金型ビジネス向けのサブスクリプション課金・決済プラットフォーム（オープンソース）
Kill Bill向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kill Billの活用例
Kill Billは、毎月数百万件の請求書を処理する企業で本番環境で利用されている、実戦で検証済みのオープンソースの請求・決済プラットフォームです。カタログ管理、サブスクリプション、定期請求、税金、支払いルーティングといった収益化スタック全体を、ビジネスロジックを書き換えることなく決済ゲートウェイ、税金エンジン、分析プロバイダーを自由に組み合わせて利用できるプラグイン可能なアーキテクチャを通じて処理します。
Kill Billをセルフホストすることで、顧客の支払いメタデータ、サブスクリプション履歴、価格設定ルールを完全に管理でき、取引ごとの手数料やベンダーロックインは発生しません。付属の「Kaui」管理UIは、財務チームとサポートチームに、APIコールを記述することなくアカウント、請求書、払い戻し、プラン変更を行うためのウェブコンソールを提供します。
Kill Billの主な機能
サブスクリプションエンジン
モデルトライアル、有期契約、複合価格設定、および複雑なカタログのアップグレードとダウングレードにおいて、日割り計算が自動的に処理されます。
決済サービスプラグイン
互換性のある決済プラグインを使用し、Stripe、Adyen、Braintree、PayPal、その他多数のプロバイダーを通じて請求をルーティングします。
請求と督促
請求書をスケジュール通りに生成し、設定可能な督促ルールを使用して失敗した支払いを再試行し、カスタムスクリプトを作成することなく収益を回復します。
Kaui 「管理コンソール」
サポートチームと経理チーム向けに構築された専用のウェブUIを通じて、アカウントの閲覧、支払いの返金、サブスクリプションの編集、および請求書の確認が可能です。
REST API およびプラグイン
フルREST APIに加え、Java/RubyプラグインSDKにより、コアをフォークすることなく、Kill BillをCRM、税務エンジン、分析ツールと統合できます。
マルチテナント対応
組み込みのマルチテナンシーと個別のカタログおよび認証情報を使用して、単一インスタンス内でブランド、地域、または顧客セグメントを分離します。
HostingerでKill Billを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。