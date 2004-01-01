Jellyseerrはセルフホスト型メディアサーバー向けのメディアリクエストおよび管理フロントエンドで、SonarrやRadarrに直接アクセスすることなく、ユーザーが洗練された方法でコンテンツを発見しリクエストできるように設計されています。ユーザーは豊富なカタログを閲覧し、リクエストを送信し、コンテンツが利用可能になった際に通知を受け取ります。一方、管理者はクリーンなダッシュボードを通じてリクエストを承認し、コンテンツの提供を管理します。

Jellyseerrをメディアサーバーと並行してセルフホストすることで、すべてのリクエスト履歴、ユーザーアカウント、統合認証情報が自身のVPSに保持されます。ユーザーはどのデバイスからでも24時間365日コンテンツを閲覧しリクエストでき、既存のJellyfin、Emby、またはPlexアカウントからのシングルサインオンにより、ログインした瞬間からシームレスな体験が可能です。