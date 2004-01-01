Jellyseerrの1クリックデプロイ
Jellyfin、Emby、Plex向けの、ユーザーが映画やテレビ番組を探してリクエストできるメディアリクエスト管理ツール。
Jellyseerr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jellyseerrの活用例
Jellyseerrはセルフホスト型メディアサーバー向けのメディアリクエストおよび管理フロントエンドで、SonarrやRadarrに直接アクセスすることなく、ユーザーが洗練された方法でコンテンツを発見しリクエストできるように設計されています。ユーザーは豊富なカタログを閲覧し、リクエストを送信し、コンテンツが利用可能になった際に通知を受け取ります。一方、管理者はクリーンなダッシュボードを通じてリクエストを承認し、コンテンツの提供を管理します。
Jellyseerrをメディアサーバーと並行してセルフホストすることで、すべてのリクエスト履歴、ユーザーアカウント、統合認証情報が自身のVPSに保持されます。ユーザーはどのデバイスからでも24時間365日コンテンツを閲覧しリクエストでき、既存のJellyfin、Emby、またはPlexアカウントからのシングルサインオンにより、ログインした瞬間からシームレスな体験が可能です。
Jellyseerrの主な機能
「Jellyfin SSO」
ユーザーは、既存のJellyfin、Emby、またはPlexの認証情報を使用してログインします。既存のメディアサーバーユーザーは、別途アカウントを作成する必要はありません。
SonarrとRadarr連携
承認されたリクエストは、管理者による手動操作なしで、SonarrまたはRadarrに直接送信され、自動的にダウンロードおよびライブラリに追加されます。
リクエスト承認ワークフロー
管理者は中央ダッシュボードから保留中のリクエストを確認し、処理が開始される前にワンクリックでそれらを承認または拒否します。
「きめ細かい権限」
ロールベースのアクセス制御と、ユーザーごとのリクエストクォータおよび制限により、いずれか一人のユーザーがダウンロードキューを過負荷にすることを防ぎます。
「マルチチャネル通知」
リクエストされたコンテンツが視聴可能になったときに、Discord、Telegram、Slack、メール、Pushover、およびウェブフックでユーザーに通知します。
HostingerでJellyseerrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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