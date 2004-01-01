ワンクリックインストールでのKrokiのデプロイ
30以上の対応ライブラリを使用してテキスト記述をダイアグラムに変換する、統合されたダイアグラム・アズ・コードAPIです。
Kroki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Krokiの活用例
Krokiは、テキスト記述から図を生成するための統合HTTP APIです。各図形式ごとに個別のツールをインストールして保守する代わりに、KrokiはPlantUML、GraphViz、Mermaid、D2、Structurizr、Excalidrawを含む30以上の図ライブラリを、SVG、PNG、またはPDF出力を返す単一のエンドポイントの背後に統合しています。
VPSでKrokiをセルフホストすることで、パブリックレンダリングサービスへの依存がなくなり、機密性の高いアーキテクチャ図をネットワーク内に保持し、レート制限やデータがインフラストラクチャから出ることを気にせずに、図の生成をドキュメントパイプライン、Wiki、CI/CDワークフローに統合できます。
Krokiの主な機能
30+ 図ライブラリ
PlantUML、Mermaid、GraphViz、D2、Structurizr、Excalidraw、BPMNなど、その他多数を1つのAPIエンドポイントからレンダリングできます。
複数の出力形式
図をSVG、PNG、PDF、またはBase64として取得できます。ドキュメントツールチェーンに合った形式を選択してください。
パイプライン統合
Asciidoctor、Confluence、GitLab、およびKrokiのダイアグラムブロック構文をサポートするあらゆるツールとドロップイン互換性があります。
外部への呼び出しはありません。
すべてのレンダリングは、お客様のVPS上でローカルに行われます。そのため、アーキテクチャ図やシステム図がお客様のインフラストラクチャから外部に出ることはありません。
シンプル HTTP API
図のソースを含むPOSTリクエストを送信するか、GET URLを埋め込みます。SDKやクライアントライブラリは不要です。
HostingerでKrokiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。