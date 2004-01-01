Krokiは、テキスト記述から図を生成するための統合HTTP APIです。各図形式ごとに個別のツールをインストールして保守する代わりに、KrokiはPlantUML、GraphViz、Mermaid、D2、Structurizr、Excalidrawを含む30以上の図ライブラリを、SVG、PNG、またはPDF出力を返す単一のエンドポイントの背後に統合しています。

VPSでKrokiをセルフホストすることで、パブリックレンダリングサービスへの依存がなくなり、機密性の高いアーキテクチャ図をネットワーク内に保持し、レート制限やデータがインフラストラクチャから出ることを気にせずに、図の生成をドキュメントパイプライン、Wiki、CI/CDワークフローに統合できます。