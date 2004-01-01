1クリックインストールでのLeantimeデプロイ
プロジェクト管理の専門家ではない人向けに設計されたオープンソースのプロジェクト管理プラットフォームで、戦略、計画、実行の各ツールを組み合わせています。
Leantime向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Leantimeの活用例
Leantimeは、複雑なプロジェクト管理手法を必要とせずに強力な連携を求めるチームのために特別に構築されたオープンソースのプロジェクト管理システムです。カンバンボード、ガントチャート、タイムシート、Wiki、そしてリーンキャンバスやSWOT分析のような独自の戦略ツールを、一つの統合されたプラットフォームに組み合わせています。20以上の言語に対応し、エンタープライズ環境向けのLDAPおよびOIDCサポートも利用可能です。
VPSでLeantimeをセルフホストすると、ユーザー数、プロジェクト数ともに無制限となり、シートごとのライセンス費用は発生しません。プロジェクトデータ、戦略計画、チームの履歴は、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持され、信頼性の高い永続性のためにMariaDBによってバックアップされます。
Leantimeの主な機能
「複数のタスクビュー」
チームの働き方に合わせて、「カンバンボード」、「ガントチャート」、「カレンダー」、「リスト」、「テーブルビュー」を切り替えます。
戦略計画ツール
Lean Canvas、Business Model Canvas、SWOT分析をプラットフォーム内で直接構築し、日々の業務をビジネス目標と連携させます。
組み込みタイムトラッキング
別途ツールなしで、タスクやプロジェクトに費やした時間を記録し、正確な請求、給与計算、プロジェクトのコスト分析に活用できます。
「無制限のユーザー」
プロジェクトごとにロールベースの権限を付与し、必要な数のチームメンバーを追加できます。シートごとのライセンス料は不要です。
企業認証
LDAPまたはOIDCプロバイダーに接続し、組織全体のセキュリティ基準のために二要素認証を有効にします。
HostingerでLeantimeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。