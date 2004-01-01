Leantimeは、複雑なプロジェクト管理手法を必要とせずに強力な連携を求めるチームのために特別に構築されたオープンソースのプロジェクト管理システムです。カンバンボード、ガントチャート、タイムシート、Wiki、そしてリーンキャンバスやSWOT分析のような独自の戦略ツールを、一つの統合されたプラットフォームに組み合わせています。20以上の言語に対応し、エンタープライズ環境向けのLDAPおよびOIDCサポートも利用可能です。

VPSでLeantimeをセルフホストすると、ユーザー数、プロジェクト数ともに無制限となり、シートごとのライセンス費用は発生しません。プロジェクトデータ、戦略計画、チームの履歴は、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持され、信頼性の高い永続性のためにMariaDBによってバックアップされます。