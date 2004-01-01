ownCloudの1クリックインストールによる導入
ドキュメント、写真、データ用のプライベートクラウドを提供するオープンソースのファイル同期・共有プラットフォームです。
ownCloud向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ownCloudの活用例
ownCloudは、セルフホスト型のファイル同期・共有プラットフォームです。クラウドストレージの利便性（どこからでもアクセス、デバイス間での同期、チームメイトとの共有）を、すべて自社のインフラ内で実現します。Google DriveやDropboxとは異なり、ownCloudはファイルを自社のサーバーに保存するため、機密文書やデータを直接管理できます。
世界中の企業、大学、プライバシーを重視する個人に利用されており、ownCloudは、ファイルバージョン管理、きめ細かな共有権限、Windows、macOS、Linux、iOS、Android向けの同期クライアントをサポートしています。このデプロイには、信頼性の高いデータストレージ用のMariaDBと、パフォーマンスキャッシュ用のRedisが含まれています。
ownCloudの主な機能
デバイス間同期
Windows、macOS、Linux向けのデスクトップクライアント、およびiOS/Androidアプリは、すべてのデバイス間でファイルを自動的に同期させます。
きめ細かいファイル共有
社内ユーザーまたは外部ゲストとファイルやフォルダーを共有し、表示、編集、再共有の権限、およびリンクの有効期限を制御できます。
ファイル バージョン管理
ファイルの編集ごとに新しいバージョンが作成され、閲覧および復元が可能になります。これにより、誤った上書きやデータ損失から保護されます。
WebDAVアクセス
専用の同期クライアントをインストールすることなく、組み込みのWebDAVサーバーを使用して、任意のオペレーティングシステムでownCloudをネットワークドライブとしてマウントできます。
「アプリマーケットプレイス」
ownCloudマーケットプレイスのアプリを利用して、オフィス文書編集、アンチウイルススキャン、LDAP認証、および二要素ログインの機能を拡張できます。
HostingerでownCloudを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。