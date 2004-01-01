ownCloudは、セルフホスト型のファイル同期・共有プラットフォームです。クラウドストレージの利便性（どこからでもアクセス、デバイス間での同期、チームメイトとの共有）を、すべて自社のインフラ内で実現します。Google DriveやDropboxとは異なり、ownCloudはファイルを自社のサーバーに保存するため、機密文書やデータを直接管理できます。

世界中の企業、大学、プライバシーを重視する個人に利用されており、ownCloudは、ファイルバージョン管理、きめ細かな共有権限、Windows、macOS、Linux、iOS、Android向けの同期クライアントをサポートしています。このデプロイには、信頼性の高いデータストレージ用のMariaDBと、パフォーマンスキャッシュ用のRedisが含まれています。