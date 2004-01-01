1クリックインストールによるPinePodsのデプロイ
クロスデバイス同期、PodcastIndex検索、ネイティブモバイルアプリに対応した、マルチユーザー対応のセルフホスト型ポッドキャストマネージャー。
PinePods向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PinePodsの活用例
PinePodsは、リスニング履歴をサードパーティのサーバーに残したくない家庭、チーム、個人のリスナー向けに構築されたオープンソースのポッドキャストマネージャーです。洗練されたウェブインターフェースとネイティブのAndroid、iOS、デスクトップクライアントを組み合わせることで、商用ポッドキャストプラットフォームに依存することなく、すべてのデバイスが同期を保ちます。
PinePodsが際立っているのは、組み込みのgpodder APIサポートとPodcastIndex統合を組み合わせた、ファーストクラスのマルチユーザーモデルです。各メンバーは、単一のバックエンドを共有しながら、独立したサブスクリプション、キュー、再生履歴を取得します。独自のVPSでサーバーをセルフホストすることで、サブスクリプションリスト、リスニング習慣、ダウンロードしたエピソードを完全にプライベートに保ち、広告トラッカーから解放されます。
PinePodsの主な機能
マルチユーザーアカウント
各メンバーは、共有サーバーを基盤とした独立したサブスクリプション、キュー、および視聴履歴を持っています。これは、家族や共有世帯に最適です。
「デバイス間同期」
内蔵のgpodder APIを通じて、ウェブ、Android、iOS、デスクトップクライアント間で、再生位置、キュー、および購読がリアルタイムで同期されます。
「PodcastIndex 検索」
オープンなPodcastIndexカタログまたはiTunes検索を通じて、新しい番組を発見できます。広告付きディレクトリにクエリを送信する必要はありません。
エピソードダウンロード
オフラインでの視聴、アーカイブ、そして公開フィードから番組が消えてしまうことへの保護のために、エピソードをサーバーにダウンロードします。
「YouTube チャンネル」
YouTubeチャンネルをポッドキャストのように購読し、音声抽出機能を使って通常の番組と同じように聴くことができます。
OPMLインポートとバックアップ
既存のポッドキャスト購読をOPML経由でインポートし、自動バックアップをスケジュールし、必要なときにすべてをエクスポートできます。
HostingerでPinePodsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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