PinePodsは、リスニング履歴をサードパーティのサーバーに残したくない家庭、チーム、個人のリスナー向けに構築されたオープンソースのポッドキャストマネージャーです。洗練されたウェブインターフェースとネイティブのAndroid、iOS、デスクトップクライアントを組み合わせることで、商用ポッドキャストプラットフォームに依存することなく、すべてのデバイスが同期を保ちます。

PinePodsが際立っているのは、組み込みのgpodder APIサポートとPodcastIndex統合を組み合わせた、ファーストクラスのマルチユーザーモデルです。各メンバーは、単一のバックエンドを共有しながら、独立したサブスクリプション、キュー、再生履歴を取得します。独自のVPSでサーバーをセルフホストすることで、サブスクリプションリスト、リスニング習慣、ダウンロードしたエピソードを完全にプライベートに保ち、広告トラッカーから解放されます。