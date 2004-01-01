WinterCMSのワンクリックインストールによるデプロイ
クリーンな管理パネル、プラグインシステム、強力なテーマエンジンを備えた、無料のオープンソースLaravelベースCMSです。
WinterCMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WinterCMSの活用例
WinterCMSは、Laravel PHPフレームワーク上に構築された、無料のオープンソースコンテンツ管理システムです。元々はOctoberCMSからフォークされたもので、開発者に優しいアーキテクチャと、非技術系ユーザーでもコンテンツ管理を簡単に行える直感的なバックエンドを兼ね備えています。このCMSには、ブロックベースのエディター、柔軟なプラグインエコシステム、そしてコード品質を犠牲にすることなく、チームが高度なウェブサイトを構築・維持できるテーマ対応のフロントエンドが付属しています。
独自のVPSでWinterCMSをセルフホストすることで、データに対する完全な制御が可能になり、サイトごとまたはユーザーごとの料金が不要になり、スタックのあらゆるレイヤーをカスタマイズできます。このテンプレートは、WinterCMSと専用のMySQL 8データベースを組み合わせることで、初日から信頼性の高い、本番環境に対応した永続性を提供します。
WinterCMSの主な機能
Laravel財団
Laravel PHP上に構築されているWinterCMSは、開発者がすでに知っていて信頼している成熟したルーティング、ORM、およびセキュリティレイヤーを継承しています。
プラグインエコシステム
豊富なプラグインマーケットプレイスと、カスタムプラグインの構築を迅速かつ保守しやすくする分かりやすいAPIを通じて、機能を拡張できます。
「テーマエンジン」
TwigテンプレートとCMSコンポーネント、パーシャル、レイアウトを使用して、完全にカスタマイズされたフロントエンドを設計できます。テーマのロックインは不要です。
すっきりした管理パネル
洗練されたロールベースのバックエンドにより、コンテンツ編集者は開発者の支援を必要とせずに、ページ、メディア、設定を管理できます。
メディアマネージャー
アップロード、整理、インライン編集ツールを備えた組み込みのファイルおよび画像管理により、すべてのアセットを1か所に保持できます。
HostingerでWinterCMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。