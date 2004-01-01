WinterCMSは、Laravel PHPフレームワーク上に構築された、無料のオープンソースコンテンツ管理システムです。元々はOctoberCMSからフォークされたもので、開発者に優しいアーキテクチャと、非技術系ユーザーでもコンテンツ管理を簡単に行える直感的なバックエンドを兼ね備えています。このCMSには、ブロックベースのエディター、柔軟なプラグインエコシステム、そしてコード品質を犠牲にすることなく、チームが高度なウェブサイトを構築・維持できるテーマ対応のフロントエンドが付属しています。

独自のVPSでWinterCMSをセルフホストすることで、データに対する完全な制御が可能になり、サイトごとまたはユーザーごとの料金が不要になり、スタックのあらゆるレイヤーをカスタマイズできます。このテンプレートは、WinterCMSと専用のMySQL 8データベースを組み合わせることで、初日から信頼性の高い、本番環境に対応した永続性を提供します。