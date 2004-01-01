Crucix の1クリックデプロイ
27のリアルタイムなグローバルデータソースを一つの統合された3Dダッシュボードに集約したOSINTプラットフォーム。
Crucix向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Crucixの活用例
Crucixは、NASA FIRMS衛星画像、海上AIS追跡、ACLED紛争データ、FRED経済指標、ソーシャルセンチメントフィードなど、27の公開ソースからデータを統合し、WebGL駆動の3D地球儀を特徴とする単一のリアルタイムダッシュボードに集約するOSINT（オープンソースインテリジェンス）プラットフォームです。データは15分ごとに自動的に更新され、手動介入なしで継続的な状況認識を提供します。
このプラットフォームは、TelegramとDiscordを介して多層アラート（FLASH、PRIORITY、ROUTINE）、LLM生成のトレードアイデア、およびオンデマンドブリーフィングのための双方向ボットコマンドを提供します。VPSでCrucixをセルフホストすることで、すべてのAPIキーとインテリジェンスアーカイブを自身のインフラストラクチャに保持し、途切れないデータ収集を保証し、保持とアクセスを完全に制御できます。
Crucixの主な機能
27のOSINT情報源
衛星、海上、航空、紛争、経済、社会感情データを並行して集約します。いずれかのソースが利用できない場合でも、段階的に機能を低下させながら運用を継続します。
3D地球儀の視覚化
WebGL対応の地球儀は、イベントを地理的に重ねて表示し、地域間のインシデントをひと目で関連付けやすくします。
多層アラートシステム
FLASH、PRIORITY、ROUTINEのアラートをTelegramとDiscord経由で配信し、重要な進展がすぐに届くようにします。
LLMインテリジェンス分析
収集されたデータから取引アイデアやインテリジェントなシグナルサマリーを生成するため、Anthropic Claude、OpenAI、Google Gemini、その他のプロバイダーと連携します。
双方向ボットコマンド
オンデマンドのステータスチェックをリクエストしたり、手動スキャンをトリガーしたり、TelegramまたはDiscordボットコマンドを介して直接ブリーフィングを受け取ることができます。
HostingerでCrucixを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。