Crucixは、NASA FIRMS衛星画像、海上AIS追跡、ACLED紛争データ、FRED経済指標、ソーシャルセンチメントフィードなど、27の公開ソースからデータを統合し、WebGL駆動の3D地球儀を特徴とする単一のリアルタイムダッシュボードに集約するOSINT（オープンソースインテリジェンス）プラットフォームです。データは15分ごとに自動的に更新され、手動介入なしで継続的な状況認識を提供します。

このプラットフォームは、TelegramとDiscordを介して多層アラート（FLASH、PRIORITY、ROUTINE）、LLM生成のトレードアイデア、およびオンデマンドブリーフィングのための双方向ボットコマンドを提供します。VPSでCrucixをセルフホストすることで、すべてのAPIキーとインテリジェンスアーカイブを自身のインフラストラクチャに保持し、途切れないデータ収集を保証し、保持とアクセスを完全に制御できます。