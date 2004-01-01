Mauticは、企業がキャンペーン、連絡先データ、顧客ジャーニーを完全に管理できるようにする、完全にオープンソースのマーケティングオートメーションプラットフォームです。連絡先ごとに課金されるSaaSマーケティングツールとは異なり、Mauticは独自のインフラストラクチャで動作します。継続的なプラットフォーム料金、第三者とのデータ共有、ベンダーロックインはありません。

VPSでMauticをセルフホストすることで、顧客データを直接管理できます。これはGDPRおよびデータ主権の要件にとって重要です。連絡先ごとの課金がないため、コストペナルティなしでマーケティング業務を拡張でき、すべてのメール、キャンペーン、リードとのやり取りの完全な所有権を保持できます。