Mauticの1クリック導入
メールキャンペーン、リードスコアリング、マルチチャネルの顧客エンゲージメントに対応したオープンソースのマーケティングオートメーションプラットフォーム。
Mautic向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mauticの活用例
Mauticは、企業がキャンペーン、連絡先データ、顧客ジャーニーを完全に管理できるようにする、完全にオープンソースのマーケティングオートメーションプラットフォームです。連絡先ごとに課金されるSaaSマーケティングツールとは異なり、Mauticは独自のインフラストラクチャで動作します。継続的なプラットフォーム料金、第三者とのデータ共有、ベンダーロックインはありません。
VPSでMauticをセルフホストすることで、顧客データを直接管理できます。これはGDPRおよびデータ主権の要件にとって重要です。連絡先ごとの課金がないため、コストペナルティなしでマーケティング業務を拡張でき、すべてのメール、キャンペーン、リードとのやり取りの完全な所有権を保持できます。
Mauticの主な機能
メールキャンペーン自動化
ドラッグ＆ドロップビルダー、動的コンテンツのパーソナライズ、およびA/Bテストを活用し、自動化されたドリップキャンペーンと一斉配信メールを構築できます。
リードスコアリングとトラッキング
ページ訪問、メール開封、フォーム送信、カスタムイベントに基づいて連絡先をスコアリングし、適切なタイミングでフォローアップを優先できるようにします。
ビジュアルキャンペーンビルダー
条件、アクション、決定を接続するキャンバスベースのワークフローエディターを使用して、複雑な多段階のカスタマージャーニーを設計できます。
連絡先セグメンテーション
行動データ、人口統計、カスタムフィールドを活用して連絡先を動的にセグメント化し、各キャンペーンに最適なオーディエンスをターゲティングします。
「マルチチャネルアウトリーチ」
統合されたエンゲージメント追跡機能を備えた単一のプラットフォームで、メール、SMS、プッシュ通知、ウェブ通知を通じて連絡先にリーチできます。
HostingerでMauticを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。