QloAppsが最大70％オフ

QloAppsの1クリックデプロイ

施設管理システム予約エンジンホテルウェブサイトを備えたオープンソースホテル管理・予約システムです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
QloAppsの1クリックデプロイ

QloApps向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

QloAppsの活用例

QloAppsは、プロパティ管理システム、直接予約エンジン、顧客向けホテルウェブサイトを単一のインストールで組み合わせた、無料のオープンソースホテルコマースプラットフォームです。ホテル経営者は、サードパーティのポータルに手数料を支払うことなく、自身のサイトで直接予約を受け付けながら、客室在庫、料金、税金、予約を1つのダッシュボードから管理できます。

自身のVPSでQloAppsをセルフホスティングすることで、ゲストデータ、支払い記録、予約履歴を完全に管理でき、ホスト型予約サービスで一般的な予約ごとの手数料が不要になります。さらに、施設の実際の運営方法に合わせて、予約フロー、テーマ、バックオフィスをカスタマイズできます。

早速申し込む
{name}の活用例

QloAppsの主な機能

「直接予約エンジン」

ホテルウェブサイトで直接予約を受け付けます。リアルタイムの空室状況、料金プラン、即時確認機能をご利用いただけ、第三者ポータルへの手数料は一切かかりません。

不動産管理

実際のホテルのワークフローに基づいて構築された単一のバックオフィスから、客室、客室タイプ、料金プラン、季節料金、税金、在庫を管理します。

複数ホテル対応

1つのインストールで複数の施設を運営し、ホテルごとの客室、料金、スタッフの権限、およびグループ全体の統合レポートを一元的に管理できます。

標準搭載のホテルウェブサイト

客室一覧、ギャラリー、レビュー、お問い合わせページを備えた顧客向けホテルウェブサイトを、別途CMSを管理することなく、すぐに公開できます。

モジュールとアドオン

QloAppsマーケットプレイスの決済ゲートウェイ、チャネルマネージャー、マーケティングモジュールを使用して、コアコードを変更することなく予約フローを拡張できます。

多言語と通貨

国際的なゲストには、ネイティブな多言語および多通貨サポートで対応し、管理ダッシュボードから市場ごとに設定可能です。

HostingerでQloAppsを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AureusERP

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オンライン<span style="white-space: nowrap;">ストア</span>向けLaravelベースのeコマース<span style="white-space: nowrap;">プラットフォーム</span>（オープンソース）

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Node.js、React、GraphQL、PostgreSQLを基盤としたモダンなオープンソースのEコマースプラットフォーム

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