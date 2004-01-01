QloAppsは、プロパティ管理システム、直接予約エンジン、顧客向けホテルウェブサイトを単一のインストールで組み合わせた、無料のオープンソースホテルコマースプラットフォームです。ホテル経営者は、サードパーティのポータルに手数料を支払うことなく、自身のサイトで直接予約を受け付けながら、客室在庫、料金、税金、予約を1つのダッシュボードから管理できます。

自身のVPSでQloAppsをセルフホスティングすることで、ゲストデータ、支払い記録、予約履歴を完全に管理でき、ホスト型予約サービスで一般的な予約ごとの手数料が不要になります。さらに、施設の実際の運営方法に合わせて、予約フロー、テーマ、バックオフィスをカスタマイズできます。