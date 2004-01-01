QloAppsの1クリックデプロイ
施設管理システム、予約エンジン、ホテルウェブサイトを備えたオープンソースのホテル管理・予約システムです。
QloApps向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
QloAppsの活用例
QloAppsは、プロパティ管理システム、直接予約エンジン、顧客向けホテルウェブサイトを単一のインストールで組み合わせた、無料のオープンソースホテルコマースプラットフォームです。ホテル経営者は、サードパーティのポータルに手数料を支払うことなく、自身のサイトで直接予約を受け付けながら、客室在庫、料金、税金、予約を1つのダッシュボードから管理できます。
自身のVPSでQloAppsをセルフホスティングすることで、ゲストデータ、支払い記録、予約履歴を完全に管理でき、ホスト型予約サービスで一般的な予約ごとの手数料が不要になります。さらに、施設の実際の運営方法に合わせて、予約フロー、テーマ、バックオフィスをカスタマイズできます。
QloAppsの主な機能
「直接予約エンジン」
ホテルウェブサイトで直接予約を受け付けます。リアルタイムの空室状況、料金プラン、即時確認機能をご利用いただけ、第三者ポータルへの手数料は一切かかりません。
不動産管理
実際のホテルのワークフローに基づいて構築された単一のバックオフィスから、客室、客室タイプ、料金プラン、季節料金、税金、在庫を管理します。
複数ホテル対応
1つのインストールで複数の施設を運営し、ホテルごとの客室、料金、スタッフの権限、およびグループ全体の統合レポートを一元的に管理できます。
標準搭載のホテルウェブサイト
客室一覧、ギャラリー、レビュー、お問い合わせページを備えた顧客向けホテルウェブサイトを、別途CMSを管理することなく、すぐに公開できます。
モジュールとアドオン
QloAppsマーケットプレイスの決済ゲートウェイ、チャネルマネージャー、マーケティングモジュールを使用して、コアコードを変更することなく予約フローを拡張できます。
多言語と通貨
国際的なゲストには、ネイティブな多言語および多通貨サポートで対応し、管理ダッシュボードから市場ごとに設定可能です。
HostingerでQloAppsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。