WPS Officeの1クリックインストール
VPS経由でどのブラウザからでもアクセス可能な、Writer、Spreadsheet、Presentationを搭載した多機能オフィススイート
WPS Office向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WPS Officeの活用例
WPS Officeは、Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF編集ツールを含む包括的なオフィス生産性スイートです。KasmVNCストリーミングを介してブラウザからアクセス可能なデスクトップアプリケーションとして提供され、ソフトウェアをローカルにインストールすることなく、あらゆるデバイスから完全なオフィス環境を利用できます。
VPSでWPS Officeをセルフホストすると、ドキュメントが常に安全なURLで利用可能な永続的なワークスペースが提供されます。WPS Officeは、Microsoft Office形式（DOCX、XLSX、PPTX）との高い互換性があり、Microsoft Officeを使用している同僚からのファイルと連携するのに実用的なオフィススイートです。
WPS Officeの主な機能
総合オフィススイート
「Writer」（ワープロ）、「Spreadsheets」（Excel互換）、「Presentation」（PowerPoint互換）、およびPDFツールが1つのパッケージに搭載されています。
「ブラウザベースのアクセス」
ローカルデバイスにソフトウェアをインストールすることなく、KasmVNC経由でどのブラウザからでも完全なWPS Officeデスクトップにアクセスできます。
Microsoft Office 互換
Microsoft Officeユーザーとの互換性を維持するため、DOCX、XLSX、PPTXファイルを高い忠実度で開いて、編集して、保存できます。
PDF編集
まず別の形式に変換することなく、WPS Office内で直接PDFドキュメントの表示、注釈付け、編集ができます。
永続ドキュメントストレージ
VPS上のセッション間でドキュメントと設定が保持されるため、ワークスペースは常に以前の状態のままです。
HostingerでWPS Officeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。