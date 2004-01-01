WPS Officeは、Writer、Spreadsheets、Presentation、PDF編集ツールを含む包括的なオフィス生産性スイートです。KasmVNCストリーミングを介してブラウザからアクセス可能なデスクトップアプリケーションとして提供され、ソフトウェアをローカルにインストールすることなく、あらゆるデバイスから完全なオフィス環境を利用できます。

VPSでWPS Officeをセルフホストすると、ドキュメントが常に安全なURLで利用可能な永続的なワークスペースが提供されます。WPS Officeは、Microsoft Office形式（DOCX、XLSX、PPTX）との高い互換性があり、Microsoft Officeを使用している同僚からのファイルと連携するのに実用的なオフィススイートです。