eXeLearningは、教育者やインストラクショナルデザイナーがコードを書かずにインタラクティブな学習コンテンツを作成するために使用する、AGPLライセンスのオーサリング環境です。スペイン教育省と地域行政のネットワークに支援されており、あらゆる学習管理システム（LMS）で機能する標準ベースのリソースの作成に重点を置いています。

VPSでeXeLearningをセルフホストすることで、コース教材、学生向けのエクスポート、およびオーサリング資格情報をすべて独自のインフラストラクチャ内に保持できます。チームはリアルタイムで共同作業を行い、Moodleや任意のLMSにエクスポートを公開し、クラウドオーサリングサービスのライセンス制限やデータ所在地の懸念を回避できます。