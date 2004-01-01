eXeLearningの1クリックインストール
インタラクティブなSCORMおよびHTML5教育リソースを作成するためのオープンソースのオーサリングツール。
eXeLearning向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
eXeLearningの活用例
eXeLearningは、教育者やインストラクショナルデザイナーがコードを書かずにインタラクティブな学習コンテンツを作成するために使用する、AGPLライセンスのオーサリング環境です。スペイン教育省と地域行政のネットワークに支援されており、あらゆる学習管理システム（LMS）で機能する標準ベースのリソースの作成に重点を置いています。
VPSでeXeLearningをセルフホストすることで、コース教材、学生向けのエクスポート、およびオーサリング資格情報をすべて独自のインフラストラクチャ内に保持できます。チームはリアルタイムで共同作業を行い、Moodleや任意のLMSにエクスポートを公開し、クラウドオーサリングサービスのライセンス制限やデータ所在地の懸念を回避できます。
eXeLearningの主な機能
インタラクティブiDevice
クイズ、ケーススタディ、マルチメディア、振り返りアクティビティ向けのドロップインコンポーネントは、静的なコンテンツを構造化されたインタラクティブなレッスンに変えます。
SCORMとHTML5エクスポート
コースをSCORMパッケージ、IMSコンテンツ、またはスタンドアロンのHTML5サイトとして公開し、あらゆるLMSや通常のウェブホスティングで動作するようにします。
リアルタイムコラボレーション
組み込みのYjs WebSocket同期により、複数の作成者が同じプロジェクトを同時に編集できます。これは、現代のドキュメントエディターのワークフローを反映しています。
Moodle連携
完成したコースを、展開準備ができたアクティビティとしてMoodleに直接プッシュし、作成と公開の間の手動アップロードの手順をなくします。
多言語インターフェース
英語、スペイン語、カタルーニャ語、バスク語、ガリシア語、バレンシア語、エスペラント語にネイティブ対応しているため、地域およびバイリンガル教育プログラムに適しています。
オープンなアクセシブル標準
生成されたコンテンツは、ウェブアクセシビリティガイドラインおよびオープンフォーマットに準拠しており、リソースが将来にわたって利用可能でポータブルであることを確保しています。
HostingerでeXeLearningを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。