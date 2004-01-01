1クリックインストールによるNetBirdクライアントのデプロイ
ゼロトラストアクセス制御に対応し、VPSを安全なプライベートネットワークに接続するWireGuardベースのメッシュVPNクライアントです。
NetBird Client向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NetBird Clientの活用例
NetBird Clientは、複雑なサーバー設定なしでデバイス間にWireGuardベースのオーバーレイネットワークを構築するモダンなVPNソリューションです。SSO連携、多要素認証、きめ細かなアクセス制御ポリシーなどのエンタープライズグレードの機能を備えたピアツーピア接続を自動的に確立します。これらはすべて、従来のVPNハブなしで中央のコントロールプレーンを通じて管理されます。
VPSでNetBirdクライアントを実行すると、クラウドインフラストラクチャがプライベートなNetBirdネットワークに接続されます。これにより、機密性の高いワークロードをパブリックインターネットから完全に隔離し、お客様の完全な管理下に置きながら、環境全体のリソースやサービスへの安全で暗号化されたアクセスが可能になります。
NetBird Clientの主な機能
ワイヤーガード メッシュネットワーキング
デバイス間で直接ピアツーピアのWireGuardトンネルを自動的に確立し、中央のVPNサーバーのボトルネックなしで、高性能な暗号化された接続性を提供します。
ゼロトラストアクセス制御
きめ細かなネットワークポリシーは、どのデバイスとユーザーがどのリソースにアクセスできるかを正確に決定し、インフラストラクチャ全体で最小特権アクセスを強制します。
SSOとMFAの統合
人気のIDプロバイダーと連携し、シングルサインオンと多要素認証に対応することで、追加のツールなしでプライベートネットワークにエンタープライズセキュリティをもたらします。
「自動NATトラバーサル」
組み込みのホールパンチングとリレーフォールバックにより、デバイスがファイアウォールや制限の厳しいNATの背後にある場合でも、手動でのポート転送を必要とせず、信頼性の高い接続を確保します。
耐量子暗号化
オプションのRosenpass連携により、WireGuardにポスト量子鍵交換が追加され、出現する脅威に対して暗号化されたトンネルを将来にわたって保護します。
HostingerでNetBird Clientを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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