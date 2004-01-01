NetBird Clientは、複雑なサーバー設定なしでデバイス間にWireGuardベースのオーバーレイネットワークを構築するモダンなVPNソリューションです。SSO連携、多要素認証、きめ細かなアクセス制御ポリシーなどのエンタープライズグレードの機能を備えたピアツーピア接続を自動的に確立します。これらはすべて、従来のVPNハブなしで中央のコントロールプレーンを通じて管理されます。

VPSでNetBirdクライアントを実行すると、クラウドインフラストラクチャがプライベートなNetBirdネットワークに接続されます。これにより、機密性の高いワークロードをパブリックインターネットから完全に隔離し、お客様の完全な管理下に置きながら、環境全体のリソースやサービスへの安全で暗号化されたアクセスが可能になります。