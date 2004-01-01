GlitchTipの1クリックデプロイ
オープンソースのエラートラッキングおよびパフォーマンスモニタリングプラットフォーム — Sentry SDKsと完全互換の軽量なセルフホスト型代替ソリューション。
GlitchTip向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GlitchTipの活用例
GlitchTipは、Sentryの直接的な代替として機能するオープンソースのエラー追跡およびパフォーマンス監視プラットフォームです。JavaScript、Python、PHP、Ruby、Go、Java、.NET、モバイルなど、すべての公式Sentry SDKは、GlitchTip DSNを指すだけで、変更なく動作します。このプラットフォームは、開発者がSentryで既に知っているワークフローとUIパターンと同じように、未処理の例外、ブレッドクラムコンテキスト、ソースマップ、リリース追跡をキャプチャします。
VPSでGlitchTipをセルフホストすることで、Sentry SaaSから得られるすべてのエラー追跡ワークフローを利用できます。ただし、リソースフットプリントはごくわずかで、イベントごとのクォータはありません。シングルコンテナのオールインワンモードは、個別のワーカーサービスなしで、取り込み、Web UI、およびバックグラウンド処理を処理します。
GlitchTipの主な機能
Sentry互換API
Sentryのドロップイン代替品です — GlitchTip DSNを指定するだけで、すべての公式Sentry SDKが変更なしで動作し、コードの書き換えは不要です。
エラーのキャプチャとグループ化
スタックトレースのフィンガープリントによる類似例外のスマートなグループ化は、重複ノイズを排除し、完全なイベント履歴とともに、各固有の問題を一度だけ表面化させます。
ソースマップとリリース
プロダクションビルド用にJavaScriptソースマップをアップロードし、リリースにタグ付けすることで、スタックトレースが元のソース行に解決され、リグレッション追跡がすぐに機能するようにします。
パフォーマンスと稼働率
オプションのトランザクションパフォーマンス監視とアップタイムチェックは、応答時間プロファイルと外部ヘルスプローブによるエラートラッキングを補完します。
問題通知
Slack、Discord、Microsoft Teams、汎用ウェブフック、およびメールアラートは、初回発生時、回帰時、およびしきい値超過時にプロジェクトごとにトリガーされます。
チームとプロジェクトの範囲設定
エラーをプロジェクトとチームごとに整理し、ユーザーごとのロール権限を設定することで、フロントエンド、バックエンド、モバイルの各グループが自身の例外ストリームのみを閲覧できるようにします。
HostingerでGlitchTipを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。