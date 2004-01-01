GlitchTipは、Sentryの直接的な代替として機能するオープンソースのエラー追跡およびパフォーマンス監視プラットフォームです。JavaScript、Python、PHP、Ruby、Go、Java、.NET、モバイルなど、すべての公式Sentry SDKは、GlitchTip DSNを指すだけで、変更なく動作します。このプラットフォームは、開発者がSentryで既に知っているワークフローとUIパターンと同じように、未処理の例外、ブレッドクラムコンテキスト、ソースマップ、リリース追跡をキャプチャします。

VPSでGlitchTipをセルフホストすることで、Sentry SaaSから得られるすべてのエラー追跡ワークフローを利用できます。ただし、リソースフットプリントはごくわずかで、イベントごとのクォータはありません。シングルコンテナのオールインワンモードは、個別のワーカーサービスなしで、取り込み、Web UI、およびバックグラウンド処理を処理します。