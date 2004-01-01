PhotoPrismのワンクリックインストール
サードパーティのクラウドにアップロードすることなく、写真ライブラリを自動的に整理、タグ付け、検索するAI搭載の写真管理アプリケーション。
PhotoPrism向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PhotoPrismの活用例
PhotoPrismは、プライバシーを第一に考えた写真管理プラットフォームで、人工知能を使用して、写真コレクション全体を自動的に分類、タグ付け、検索します。顔認識、オブジェクト検出、位置情報に基づいた整理は、サーバー上でローカルに動作するため、写真がハードウェアから離れることはありません。
VPSでPhotoPrismをセルフホストすることで、GoogleフォトやiCloudに代わる強力な選択肢となります。数百万枚の画像に拡張可能で、RAWファイルや4Kビデオをサポートし、サードパーティのサブスクリプションプランによるストレージ制限なしに、すべての思い出を完全に管理下に置くことができます。
PhotoPrismの主な機能
AI搭載のタグ付け
デバイス上の機械学習を使用して、写真が被写体、シーン、オブジェクト別に自動的に分類されます。クラウド処理は不要です。
顔認識
写真に写っている人物ごとにグループ化することで、ライブラリ全体から家族や友人の写真を瞬時に見つけることができます。
強力な検索
「ビーチの夕日」のような自然言語クエリで写真を検索したり、日付、カメラ、場所、自動検出されたラベルで同時に絞り込んだりできます。
RAWおよびビデオのサポート
プロ用カメラのRAWファイル、iPhoneのHEIF、および4Kビデオを、ブラウザ再生のための自動トランスコーディングで処理します。
「場所とマップビュー」
インタラクティブマップ上にジオタグ付き写真をプロットし、地理的な閲覧のために場所ごとに自動的にグループ化します。
HostingerでPhotoPrismを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。