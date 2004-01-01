PhotoPrismは、プライバシーを第一に考えた写真管理プラットフォームで、人工知能を使用して、写真コレクション全体を自動的に分類、タグ付け、検索します。顔認識、オブジェクト検出、位置情報に基づいた整理は、サーバー上でローカルに動作するため、写真がハードウェアから離れることはありません。

VPSでPhotoPrismをセルフホストすることで、GoogleフォトやiCloudに代わる強力な選択肢となります。数百万枚の画像に拡張可能で、RAWファイルや4Kビデオをサポートし、サードパーティのサブスクリプションプランによるストレージ制限なしに、すべての思い出を完全に管理下に置くことができます。