Downtifyは、Spotifyの豊富なメタデータとYouTubeのオーディオライブラリを橋渡しする、セルフホスト型の音楽ダウンロードアプリケーションです。シングル曲、アルバム、プレイリスト全体など、任意のSpotifyリンクを貼り付けると、Downtifyがオーディオを取得し、結果のファイルにアルバムアート、アーティスト情報、トラック番号、歌詞、ジャンルタグを自動的に付加します。

ウェブインターフェースは意図的に最小限に抑えられています。URLを送信すると、完全にタグ付けされたオーディオファイルを受け取ることができます。ダウンロードされたファイルは永続ボリュームに保存されるため、コレクションをあらゆるメディアライブラリマネージャーと簡単に統合できます。大容量のダウンロードが完了すると、デスクトップ通知でお知らせします。セルフホスティングにより、ストリーミングの利用可能性やストリームごとの料金に依存することなく、音楽ライブラリを完全に制御できます。