Downtifyのワンクリックインストール
Spotifyリンクを使用してYouTubeから音源を取得し、メタデータ、アルバムアート、歌詞を自動的にファイルにタグ付けする音楽ダウンローダー。
Downtify向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Downtifyの活用例
Downtifyは、Spotifyの豊富なメタデータとYouTubeのオーディオライブラリを橋渡しする、セルフホスト型の音楽ダウンロードアプリケーションです。シングル曲、アルバム、プレイリスト全体など、任意のSpotifyリンクを貼り付けると、Downtifyがオーディオを取得し、結果のファイルにアルバムアート、アーティスト情報、トラック番号、歌詞、ジャンルタグを自動的に付加します。
ウェブインターフェースは意図的に最小限に抑えられています。URLを送信すると、完全にタグ付けされたオーディオファイルを受け取ることができます。ダウンロードされたファイルは永続ボリュームに保存されるため、コレクションをあらゆるメディアライブラリマネージャーと簡単に統合できます。大容量のダウンロードが完了すると、デスクトップ通知でお知らせします。セルフホスティングにより、ストリーミングの利用可能性やストリームごとの料金に依存することなく、音楽ライブラリを完全に制御できます。
Downtifyの主な機能
Spotifyリンクのダウンロード
個々のトラック、アルバム、プレイリストのSpotify URLに対応しており、一致するオーディオをYouTubeから自動的に取得します。
自動メタデータタグ付け
ダウンロードされたすべてのファイルに、アルバムアート、歌詞、アーティストの詳細、トラック番号、ジャンルタグを埋め込み、ライブラリをきれいに整理できます。
バッチプレイリストのサポート
一度の操作でアルバムやプレイリスト全体をダウンロードし、バックグラウンドでキュー管理と進捗状況の追跡を行います。
デスクトップ通知
ダウンロードが完了すると通知されるため、大量のバッチ処理中も他の作業を進めることができます。
「永続ストレージ」
コンテナの再起動後も存続し、外部メディアライブラリツールと統合する専用ボリュームに、すべてのダウンロードを保存します。
HostingerでDowntifyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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