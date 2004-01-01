Loomioは、共同意思決定のために特別に構築されたオープンソースプラットフォームです。グループは、構造化された議論を行い、提案を作成し、投票を実施し、結果を記録することができます。これらすべてを1か所で行えます。一般的なチャットツールとは異なり、Loomioは明確な意思決定に向けて会話を集中させるため、協同組合、非営利団体、地域コミュニティ組織、分散型チームに最適です。

独自のVPSでLoomioをセルフホストすることで、メンバーデータを完全に管理下に置き、ユーザーごとの料金やサードパーティサービスへの依存をなくすことができます。このデプロイメントには、完全なRailsウェブアプリ、Sidekiqバックグラウンドワーカー、PostgreSQLデータベース、Redisキュー、およびリアルタイム共同ドキュメント編集用のHocuspocusサーバーが含まれています。