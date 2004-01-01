Loomioの1クリックインストール
グループが提案を議論し、投票を実施し、共に意思決定を行うためのオープンソースの共同意思決定プラットフォームです。
Loomio向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Loomioの活用例
Loomioは、共同意思決定のために特別に構築されたオープンソースプラットフォームです。グループは、構造化された議論を行い、提案を作成し、投票を実施し、結果を記録することができます。これらすべてを1か所で行えます。一般的なチャットツールとは異なり、Loomioは明確な意思決定に向けて会話を集中させるため、協同組合、非営利団体、地域コミュニティ組織、分散型チームに最適です。
独自のVPSでLoomioをセルフホストすることで、メンバーデータを完全に管理下に置き、ユーザーごとの料金やサードパーティサービスへの依存をなくすことができます。このデプロイメントには、完全なRailsウェブアプリ、Sidekiqバックグラウンドワーカー、PostgreSQLデータベース、Redisキュー、およびリアルタイム共同ドキュメント編集用のHocuspocusサーバーが含まれています。
Loomioの主な機能
構造化された提案
賛成、反対、棄権、ブロックの選択肢を持つ期限付きの提案を作成することで、グループは明確な監査証跡とともに、説明責任のある意思決定を行えるようにします。
柔軟な投票
単純なはい/いいえの質問だけでは得られない、より詳細なグループの意見を収集するために、優先順位投票、ドット投票、スコア投票、会議時間投票などを実施します。
スレッド形式のディスカッション
スレッド形式のコメントや文脈に応じたリアクションを活用することで、会話を整理し、活発なチャットチャンネルでも重要な情報が見失われることがありません。
リアルタイムコラボレーション
内蔵のHocuspocusサーバーを使用すれば、サードパーティのエディターを必要とせずに、提案書テキストや議論スレッドをリアルタイムで共同編集できます。
サブグループと権限
メンバーを、独立したプライバシー設定と役割を持つサブグループに編成し、単一のインストール内で複雑な組織構造をサポートします。
HostingerでLoomioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。