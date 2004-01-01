HuggingChat（チャットUI）の1クリックデプロイ
HuggingChatを動かし、あらゆるOpenAI互換モデルのエンドポイントに接続するオープンソースのSvelteKitチャットインターフェースです。
HuggingChat (Chat UI)向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HuggingChat (Chat UI)の活用例
ハギングチャット（チャットUI）は、huggingface.co/chatの背後にあるオープンソースのコードベースであり、Hugging Faceによって大規模言語モデル向けの洗練されたブランド化可能なフロントエンドとして構築されました。ベンダーロックされたチャットアプリとは異なり、OpenAI APIプロトコルに対応しているため、URLとキーを交換するだけで、同じデプロイメントでHugging Face Inference Providersルーター、OpenRouter、ローカルのllama.cppサーバー、Ollama、またはその他の互換性のあるエンドポイントと通信できます。
独自のVPSでセルフホストすることで、すべての会話、MCPツール呼び出し、アップロードされたファイルを制御するインフラストラクチャ上に保持し、同時に、好みの推論バックエンドを通じて、数千ものオープンモデルおよびプロプライエタリモデルへのアクセスを提供します。
HuggingChat (Chat UI)の主な機能
OpenAI互換ルーター
Hugging Faceルーター、OpenRouter、llama.cpp、Ollama、またはOpenAI互換のURLを指定するだけで、それらの全モデルカタログに即座にアクセスできます。
スマートなオムニルーティング
組み込みのLLMルーターは、エンドユーザーに複雑さを意識させることなく、リクエストごとに最適なモデル（マルチモーダル、ツール呼び出し、またはデフォルトのいずれか）を自動選択します。
MCPツール呼び出し
モデルコンテキストプロトコルサーバーを接続すると、チャットはウェブ検索、コード、カスタムツールを実行できるようになり、その結果は会話にストリーミングで返されます。
マルチモーダル会話
画像、添付ファイル、および音声入力を、選択したプロバイダーを介して、マルチモーダル入力をサポートするビジョンモデルやWhisperスタイルのモデルに送信します。
「永続的なチャット履歴」
バンドルされたMongoDBは、ユーザーごとに会話、設定、アシスタントを保存します。そのため、履歴は再起動後も残り、デバイス間でユーザーに追従します。
「カスタムブランディング」
アプリ名、説明、アセットを上書きして、チームや顧客向けのフルブランドの社内チャット製品をリリースできます。
HostingerでHuggingChat (Chat UI)を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。