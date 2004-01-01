ハギングチャット（チャットUI）は、huggingface.co/chatの背後にあるオープンソースのコードベースであり、Hugging Faceによって大規模言語モデル向けの洗練されたブランド化可能なフロントエンドとして構築されました。ベンダーロックされたチャットアプリとは異なり、OpenAI APIプロトコルに対応しているため、URLとキーを交換するだけで、同じデプロイメントでHugging Face Inference Providersルーター、OpenRouter、ローカルのllama.cppサーバー、Ollama、またはその他の互換性のあるエンドポイントと通信できます。

独自のVPSでセルフホストすることで、すべての会話、MCPツール呼び出し、アップロードされたファイルを制御するインフラストラクチャ上に保持し、同時に、好みの推論バックエンドを通じて、数千ものオープンモデルおよびプロプライエタリモデルへのアクセスを提供します。