DenoKVの1クリックデプロイ
Denoチームによって構築された、ACIDトランザクションとJavaScriptネイティブAPIを備えた、強整合性キーバリューデータベースです。
DenoKV向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DenoKVの活用例
DenoKVは、Denoの作成者によって構築された最新のキーバリューデータベースです。ACIDトランザクション保証を備えた強力な整合性のあるストレージと、Denoアプリケーションに自然に統合されるJavaScriptネイティブAPIを提供します。アトミック操作、セカンダリインデックス、自動バージョン管理、および小さなメタデータと大きなバイナリオブジェクトの両方の効率的な処理をサポートしており、これらはすべて信頼性の高い永続性のためにSQLiteストレージエンジンによって支えられています。
VPSでDenoKVをセルフホストすることで、マネージドデータベースサービスと比較して予測可能なパフォーマンスとコストが得られ、データレイヤーを完全に制御でき、安全なアクセスのためのトークンベース認証も利用できます。ベンダーロックインや変動するクラウド料金なしで信頼性の高いキーバリューストレージを必要とするDenoアプリケーションにとって、理想的なバッキングストアです。
DenoKVの主な機能
ACIDトランザクション
全ての操作において、原子性、一貫性、独立性、永続性を保証し、重要なアプリケーションの状態を安全に保存できます。
JavaScriptネイティブAPI
Deno専用に設計されており、既存のDenoアプリケーションやDeno Deployプロジェクトに自然に統合されるイディオマティックな非同期APIを備えています。
アトミックマルチキー操作
単一のアトミックトランザクション内で複数のキーにわたる条件付きリード・モディファイ・ライト操作を実行することで、レースコンディションのない状態管理を可能にします。
サブインデックス
外部クエリインフラストラクチャなしで、プライマリキーを超えた効率的なルックアップを可能にするために、データにセカンダリインデックスを定義します。
「トークンベースのセキュリティ」
生成されたアクセストークンを使用してすべてのデータベースアクセスを保護し、キーバリューストアへの不正な接続を防止します。
HostingerでDenoKVを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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