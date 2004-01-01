DenoKVは、Denoの作成者によって構築された最新のキーバリューデータベースです。ACIDトランザクション保証を備えた強力な整合性のあるストレージと、Denoアプリケーションに自然に統合されるJavaScriptネイティブAPIを提供します。アトミック操作、セカンダリインデックス、自動バージョン管理、および小さなメタデータと大きなバイナリオブジェクトの両方の効率的な処理をサポートしており、これらはすべて信頼性の高い永続性のためにSQLiteストレージエンジンによって支えられています。

VPSでDenoKVをセルフホストすることで、マネージドデータベースサービスと比較して予測可能なパフォーマンスとコストが得られ、データレイヤーを完全に制御でき、安全なアクセスのためのトークンベース認証も利用できます。ベンダーロックインや変動するクラウド料金なしで信頼性の高いキーバリューストレージを必要とするDenoアプリケーションにとって、理想的なバッキングストアです。