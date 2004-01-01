FeatBitは、エンジニアリングチームがフィーチャーフラグの背後でコードをデプロイし、パーセンテージロールアウトを実行し、特定のユーザーセグメントをターゲットにし、再デプロイなしで即座にロールバックできるようにする、エンタープライズグレードの機能管理プラットフォームです。10種類の主要な言語に対応するネイティブSDKとリアルタイム評価サーバーが、1秒未満でクライアント間でフラグの変更を同期させます。

VPSでFeatBitをセルフホストすることで、フラグ設定、ユーザーターゲティングルール、および監査ログを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持でき、シートごとの料金や月間評価クォータは発生しません。デプロイメントには、管理UI、API、評価サーバー、分析サービス、およびPostgreSQLがHTTPSの背後で事前設定された状態で含まれています。