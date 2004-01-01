1クリックでFeatBitをデプロイ
LaunchDarklyのセルフホスト型代替として構築された、オープンソースのフィーチャーフラグおよび実験プラットフォームです。
FeatBit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FeatBitの活用例
FeatBitは、エンジニアリングチームがフィーチャーフラグの背後でコードをデプロイし、パーセンテージロールアウトを実行し、特定のユーザーセグメントをターゲットにし、再デプロイなしで即座にロールバックできるようにする、エンタープライズグレードの機能管理プラットフォームです。10種類の主要な言語に対応するネイティブSDKとリアルタイム評価サーバーが、1秒未満でクライアント間でフラグの変更を同期させます。
VPSでFeatBitをセルフホストすることで、フラグ設定、ユーザーターゲティングルール、および監査ログを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持でき、シートごとの料金や月間評価クォータは発生しません。デプロイメントには、管理UI、API、評価サーバー、分析サービス、およびPostgreSQLがHTTPSの背後で事前設定された状態で含まれています。
FeatBitの主な機能
リアルタイムフラグストリーミング
専用の評価サーバーは、WebSockets経由でSDKにフラグの更新をプッシュするため、切り替えからミリ秒以内に変更がクライアントに反映されます。
ターゲットユーザーへの段階的展開
割合、ユーザー属性、または指定されたセグメントに基づいて機能を展開し、グローバル展開する前に特定のコホート向けリリースを制御するためにルールを組み合わせます。
ネイティブA/B実験
フラグのバリエーションを製品指標に紐付け、内蔵のアナリティクスでエンドツーエンドの実験を実行することで、個別の実験ツールは不要になります。
10個の公式SDK
JavaScript、Java、.NET、Go、Python、Node、PHP、Rust、Android、iOS向けのサーバーおよびクライアントSDKは、あらゆる本番環境スタックにフラグを統合します。
監査証跡と履歴
すべてのフラグ、セグメント、およびルール変更は、アクター、タイムスタンプ、差分とともに記録されるため、ロールバックやコンプライアンスレビューが簡単になります。
プロジェクトと環境の範囲設定
フラグを、独立した開発、ステージング、本番環境を持ち、それぞれ独自のSDKキーとターゲティングルールを備えたプロジェクトに整理します。
HostingerでFeatBitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。