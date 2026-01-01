OpenClaw en 1 clic: tu asistente de IA 24/7
Accedé a OpenClaw en 1 clic y automatizá tareas diarias sin configuración y sin pasos ocultos.
Créditos de IA preinstalados
Los créditos de IA se usan para interactuar con OpenClaw. No es necesario ir a plataformas de terceros para configurar y recargar créditos, está todo en un solo lugar.
Configuración en 1 clic
Instalar OpenClaw es fácil e ideal para principiantes.
Seguro y privado
OpenClaw se aloja en un entorno aislado de Docker, para que tengas vos el control de los datos y los registros del chat.
Todo lo que necesitás en un mismo plan
Implementá OpenClaw en 3 simples pasos
Instalá OpenClaw con 1 solo clic
Elegí tu plan y nosotros nos encargamos automáticamente de la configuración. No se necesita experiencia técnica.
Elige dónde preferís chatear
Conectate por Telegram o WhatsApp y empezá a hablar con tu asistente de IA en segundos.
OpenClaw listo para usar
No se necesita configuración adicional, tu Asistente de IA de OpenClaw viene listo para empezar a trabajar.
¿Qué podés hacer con OpenClaw?
Asistente personal de productividad
OpenClaw puede gestionar tareas, configurar recordatorios, resumir conversaciones y ayudarte a planificar tu agenda con menos trabajo manual.
Asistente de ventas
Gestioná nuevas consultas automáticamente, recopilá datos de contacto y distinguí clientes potenciales de preguntas casuales.
Asistente de programación
Escribí, mejorá y depurá código con la ayuda de OpenClaw. Te explica los conceptos con claridad y sugiere mejoras para agilizar el desarrollo.
Investigador
Usá OpenClaw para recopilar información, resumir contenido y comparar opciones, así podés tomar decisiones más informadas sin horas de investigación.
Planificador de redes sociales
Nunca más te quedes mirando una página en blanco. Escribí borradores, generá ideas de contenido y planificá tu calendario de publicaciones.
Soporte especializado
Respondé preguntas frecuentes de los clientes y guiá a los usuarios por pasos simples de forma automática. OpenClaw reduce las respuestas repetitivas y mejora el tiempo de espera.
OpenClaw con Hostinger vs. otros
¿Por qué implementar OpenClaw con Hostinger?
Configuración en 1 clic
Lanzá OpenClaw en segundos. Sin configuración manual, sin complicaciones.
Créditos de IA precargados
Los asistentes de IA usan créditos para generar respuestas y completar tareas. Te los agregamos para que puedas empezar a usar OpenClaw en seguida.
Privado y seguro por defecto
OpenClaw funciona en una bóveda privada, para que tus datos y registros de chat sean privados.
Armado y testeado para vos
Accedésa a una versión estable y verificada de OpenClaw desde el principio. Nosostros nos encargamos de las pruebas y la compatibilidad.
Funciona 24/7
Tu Asistente con IA de OpenClaw se mantiene online las 24 horas, gestionando tareas y conversaciones incluso cuando no estás conectado.
Tu IA tiene su propia bandeja de entrada
En vez de usar tu mail personal, podés elegir una casilla de OpenClaw separada para mayor seguridad.
Preguntas frecuentes sobre OpenClaw en Hostinger
¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar OpenClaw?
No, para nada. OpenClaw de 1 clic está diseñado para personas que nunca tocaron un servidor en su vida. Nuestra implementación se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Solo tenés que elegir tu plan, hacer el deploy y listo, tu asistente personal de IA va a estar activo en minutos. Sin codificación, sin líneas de comando, sin paneles complicados
¿Cómo funcionan los créditos de IA? ¿Tengo que configurar cuentas externas?
Tus créditos de IA vienen integrados y listos para usar apenas los recibís. A diferencia de una configuración estándar de OpenClaw, no necesitás crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni manejar ninguna configuración técnica. Solo tenés que comprar los créditos a través de tu panel de control de Hostinger para que tu asistente se active al instante. Cuando necesites más, recargá directamente desde el mismo panel de control. Es así de simple.
¿Mis datos van a estar protegidos?
Sí, totalmente. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, para que tus datos y conversaciones están totalmente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar accesos no autorizados o cambios externos, y cada instancia viene con una puerta de enlace de seguridad personalizada y de alta complejidad generada por defecto. Accedés a una protección de nivel profesional sin tener que configurar nada manualmente.
¿Cuál es la diferencia entre usar OpenClaw en 1 clic y correr OpenClaw en un VPS?
Con un VPS, obtenés acceso root y control total sobre el servidor, pero eso también significa que sos responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw en 1 clic elimina toda esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y agregamos capas adicionales de seguridad, así vos podés concentrarte al 100% en usar tu asistente de IA y no en administrar un servidor. Si sos un desarrollador que busca una personalización completa, nuestros planes de VPS para OpenClaw son una mejor opción.
¿Qué puedo hacer con OpenClaw concretamente?
OpenClaw es un asistente personal de IA que funciona 24/7, incluso cuando tu computadora está cerrada. Podés conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas (incluyendo WhatsApp, Telegram, Slack y Discord) y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en distintas plataformas, manejar leads, ejecutar automatizaciones de navegador y mucho más. Pensalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y siempre está listo para ayudarte.