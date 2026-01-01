OpenClaw με 1 κλικ: Ο AI βοηθός σας 24/7
Αποκτήστε το OpenClaw με 1 κλικ και αυτοματοποιήστε τις καθημερινές εργασίες χωρίς καμία ρύθμιση παραμέτρων και χωρίς κρυφά βήματα.
Προεγκατεστημένες μονάδες AI
Οι μονάδες AI χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση του OpenClaw. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε σε πλατφόρμες τρίτων για να ρυθμίσετε και να συμπληρώσετε μονάδες AI, όλα βρίσκονται σε ένα μέρος.
Ρύθμιση με 1 κλικ
Η εγκατάσταση του OpenClaw είναι εύκολη, καθιστώντας το ιδανικό για αρχάριους.
Ασφαλές και ιδιωτικό
Το OpenClaw είναι hosted σε ένα απομονωμένο περιβάλλον docker, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα και τα αρχεία καταγραφής συνομιλίας βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας.
Αποκτήστε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πακέτο
Αναπτύξτε το OpenClaw σε 3 εύκολα βήματα
Εγκαταστήστε το OpenClaw με 1 κλικ
Ξεκινήστε το πακέτο σας και θα αναλάβουμε τη ρύθμιση αυτόματα. Δεν απαιτείται τεχνική εμπειρία.
Επιλέξτε που θέλετε να συνομιλήσετε
Συνδεθείτε μέσω Telegram ή WhatsApp και ξεκινήστε τη συζήτηση με τον βοηθό AI σας σε δευτερόλεπτα.
Το OpenClaw είναι έτοιμο για χρήση
Δεν απαιτείται πρόσθετη ρύθμιση, ο βοηθός σας OpenClaw AI είναι live και έτοιμος να ξεκινήσει να εργάζεται.
Τι μπορείτε να δημιουργήσετε με το OpenClaw;
Προσωπικός βοηθός παραγωγικότητας
Το OpenClaw μπορεί να διαχειρίζεται εργασίες, να ορίζει υπενθυμίσεις, να συνοψίζει συνομιλίες και να σας βοηθά να σχεδιάζετε το πρόγραμμά σας με λιγότερη χειροκίνητη προσπάθεια.
Βοηθός πωλήσεων
Αυτόματη διαχείριση νέων ερωτημάτων, συλλογή στοιχείων επικοινωνίας και διαλογή σοβαρών υποψηφίων από απλές ερωτήσεις.
Βοηθός προγραμματισμού
Γράψτε, βελτιώστε και εντοπίστε σφάλματα κώδικα με τη βοήθεια του OpenClaw. Εξηγεί με σαφήνεια τις έννοιες και προτείνει βελτιώσεις για να κάνει την ανάπτυξη πιο ομαλή.
Ερευνητής
Χρησιμοποιήστε το OpenClaw για να συλλέξετε πληροφορίες, να συνοψίσετε περιεχόμενο και να συγκρίνετε επιλογές. Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε πιο εμπεριστατωμένες αποφάσεις χωρίς τις ώρες έρευνας.
Σχεδιαστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Ξεχάστε τις κενές σελίδες. Σχεδιάστε αναρτήσεις, δημιουργήστε ιδέες περιεχομένου και σχεδιάστε το πρόγραμμα δημοσιεύσεών σας.
Ειδικός υποστήριξης
Απαντήστε σε συνήθεις ερωτήσεις πελατών και καθοδηγήστε τους χρήστες σε απλά βήματα αυτόματα. Το OpenClaw μειώνει τις επαναλαμβανόμενες απαντήσεις και βελτιώνει τον χρόνο απόκρισης.
OpenClaw με Hostinger vs. άλλοι
Γιατί να αναπτύξω το OpenClaw με την Hostinger;
Ρύθμιση και δοκιμή για εσάς
Λαμβάνετε μια σταθερή, επαληθευμένη έκδοση του OpenClaw από την αρχή. Εμείς αναλαμβάνουμε τις δοκιμές και τη συμβατότητα.
Λειτουργεί 24/7
Ο βοηθός σας στο OpenClaw παραμένει συνδεδεμένος όλο το εικοσιτετράωρο, χειριζόμενος εργασίες και συνομιλίες ακόμα και όταν εσείς είστε εκτός σύνδεσης.
Το AI σας αποκτά το δικό του inbox
Αντί να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας email, μπορείτε να επιλέξετε ένα ξεχωριστό mailbox OpenClaw για καλύτερη ασφάλεια.
Συχνές ερωτήσεις για το OpenClaw Hostinger
Χρειάζομαι τεχνικές γνώσεις για να εγκαταστήσω το OpenClaw;
Καθόλου. Το OpenClaw με 1 κλικ έχει σχεδιαστεί για άτομα που δεν έχουν αγγίξει ποτέ server στη ζωή τους. Η ανάπτυξη με 1 κλικ χειρίζεται ολόκληρη την εγκατάσταση — από το περιβάλλον server έως τη διαμόρφωση του AI. Απλώς επιλέξτε το πακέτο σας, κάντε κλικ στην ανάπτυξη και ο προσωπικός σας AI βοηθός είναι διαθέσιμος μέσα σε λίγα λεπτά. Χωρίς προγραμματισμό, χωρίς γραμμές εντολών, χωρίς περίπλοκους πίνακες ελέγχου
Πώς λειτουργούν οι μονάδες AI και χρειάζεται να δημιουργήσω εξωτερικούς λογαριασμούς;
Οι μονάδες AI σας έρχονται προ-ενσωματωμένες και έτοιμες προς χρήση αμέσως μετά την παραλαβή. Σε αντίθεση με μια τυπική ρύθμιση του OpenClaw, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμούς σε παρόχους AI όπως το OpenAI ή το Anthropic, να δημιουργήσετε κλειδιά API ή να χειριστείτε οποιαδήποτε τεχνική διαμόρφωση. Απλά αγοράστε μονάδες μέσω του πίνακα ελέγχου της Hostinger και ο βοηθός σας ενεργοποιείται αμέσως. Όταν χρειαστείτε περισσότερες, συμπληρώστε τις μονάδες απευθείας από τον ίδιο πίνακα ελέγχου - είναι τόσο απλό.
Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;
Φυσικά. Κάθε OpenClaw instance εκτελείται στο δικό του απομονωμένο περιβάλλον, πράγμα που σημαίνει ότι τα δεδομένα και οι συζητήσεις σας είναι πλήρως διαχωρισμένα από άλλους χρήστες. Κλειδώνουμε κάθε container για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εξωτερικές αλλαγές και κάθε περίπτωση έρχεται με μια προσαρμοσμένη, υψηλής πολυπλοκότητας πύλη ασφαλείας που δημιουργείται από προεπιλογή. Αποκτάτε προστασία επαγγελματικού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τίποτα μόνοι σας.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του OpenClaw με 1 κλικ και της λειτουργίας του OpenClaw σε ένα VPS;
Με ένα VPS, έχετε πλήρη πρόσβαση στο root και πλήρη έλεγχο του server - αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση, τις ενημερώσεις και την ασφάλεια. Το OpenClaw με 1 κλικ αφαιρεί όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Αναλαμβάνουμε την υποδομή, διατηρούμε την παρουσία σας στην τελευταία σταθερή έκδοση και προσθέτουμε επιπλέον επίπεδα ασφάλειας - έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε πλήρως στη χρήση του AI βοηθού σας και όχι στη διαχείριση ενός server. Αν είστε προγραμματιστής που επιθυμεί πλήρη προσαρμογή, τα πακέτα VPS OpenClaw μας ταιριάζουν καλύτερα.
Τι μπορώ να κάνω πραγματικά με το OpenClaw;
Το OpenClaw είναι ο προσωπικός σας βοηθός AI που λειτουργεί 24/7, ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός. Μπορείτε να το συνδέσετε με τις αγαπημένες σας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων - συμπεριλαμβανομένων των WhatsApp, Telegram, Slack και Discord - και να το χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσετε καθημερινές εργασίες, να διαχειριστείτε συνομιλίες σε διάφορες πλατφόρμες, να χειριστείτε leads, να εκτελέσετε αυτοματισμούς browser και πολλά άλλα. Σκεφτείτε το ως ένα ψηφιακό μέλος της ομάδας που δεν κοιμάται ποτέ και είναι πάντα έτοιμο να βοηθήσει.