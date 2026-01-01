OpenClaw na jedno kliknutí: váš nonstop AI asistent

Získejte OpenClaw na jedno kliknutí a zautomatizujte si každodenní úkoly bez složitého nastavování a skrytých kroků.

AI kredity slouží k zadávání promptů pro OpenClaw. Nemusíte nikam odcházet, abyste si kredity nastavili nebo dobili na platformách třetích stran – vše najdete na jednom místě.

Instalace OpenClaw je snadná, takže se skvěle hodí i pro začátečníky.

OpenClaw běží v izolovaném prostředí Dockeru, takže máte svá data i historii chatů plně pod kontrolou.

Vše potřebné v jednom balíčku

Aktivujte si svůj balíček a začněte OpenClaw používat ihned se vším, co k tomu potřebujete.
OpenClaw
Získejte 24 měsíců za 3.671,76 Kč (běžná cena 12.191,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
507,99  Kč
UŠETŘETE 70 %
152,99  Kč /měs.
Automatická instalace OpenClaw
Bez poplatků za jednotlivé asistenty
100% soukromí a kontrola
Integrované zabezpečení
Spravujte své AI asistenty a workflows vizuálně
Využívejte různé AI modely díky AI kreditům
Podpora pro WhatsApp a Telegram
Dedikovaná zabezpečená e-mailová schránka
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Implementujte OpenClaw ve 3 snadných krocích

Ruční nastavení OpenClaw může trvat hodiny. S Hostingerem ho ale zprovozníte okamžitě a bez nutnosti se učit cokoliv nového.

Nainstalujte OpenClaw 1 kliknutím

Aktivujte si svůj balíček a o nastavení se postaráme automaticky. Žádné technické znalosti nejsou potřeba.

Vyberte si, kde chcete chatovat

Připojte se přes Telegram nebo WhatsApp a během pár vteřin začněte konverzaci se svým AI asistentem.

OpenClaw je připraven k použití

Není potřeba žádné další nastavení – váš AI asistent OpenClaw je už aktivní a připravený začít pracovat.

Co všechno můžete s OpenClaw vytvořit?

Asistent pro osobní produktivitu

OpenClaw dokáže spravovat úkoly, nastavovat připomenutí, shrnovat konverzace a pomáhat s plánováním.

Obchodní asistent

Automaticky vyřizujte nové dotazy, sbírejte kontaktní údaje a odlište potenciální zákazníky od náhodných dotazů.

Asistent pro kódování

Pište, vylepšujte a laďte kód s OpenClaw. Jasně vysvětluje koncepty a navrhuje zlepšení pro snazší vývoj.

Rešeršní asistent

Využívejte OpenClaw ke sběru informací, shrnutí obsahu a porovnávání možností. Díky tomu se budete moci lépe rozhodovat bez hodin strávených rešeršemi.

Plánovač pro sociální sítě

Už nikdy nebudete koukat na prázdnou stránku. Vytvářejte koncepty příspěvků, generujte nápady pro obsah a plánujte si publikování.

Specialista podpory

Nechte AI, aby automaticky odpovídala na běžné dotazy zákazníků a provázela je každým krokem. OpenClaw vás zbaví rutinních odpovědí a zkrátí dobu odezvy.

OpenClaw od Hostingeru v porovnání s ostatními

Jaký je rozdíl mezi OpenClaw u Hostingeru a u konkurence? Zaměřujeme se na jednoduchost, aby váš AI asistent mohl začít pracovat během pár vteřin.
Hostinger
Jiný poskytovatel

Rychlost implementace

Okamžitě připraveno.
Ruční instalace a nastavení prostředí.

Technická náročnost

Vše funguje okamžitě.
Vyžaduje API klíče a ruční konfiguraci.

AI kredity

AI kredity jsou již připsány
Vyžaduje externí API účty.

Správa asistentů

Snadno ovladatelné vizuální rozhraní pro správu AI asistentů a workflows.
Ne

Proč implementovat OpenClaw u Hostingeru?

Nastavení 1 kliknutím

Spusťte OpenClaw okamžitě. Žádná ruční instalace, žádné složité nastavování.

AI kredity jsou již připsány

AI asistenti využívají ke generování odpovědí a plnění úkolů kredity. Ty jsme vám už připsali, takže můžete OpenClaw začít používat okamžitě.

Soukromí a zabezpečení v základu

OpenClaw běží v soukromém trezoru, takže vaše data i historie chatů zůstávají v soukromí.

Nastaveno a otestováno za vás

Hned od začátku získáte stabilní a ověřenou verzi OpenClaw. O testování a kompatibilitu se postaráme my.

Funguje nepřetržitě

Váš AI asistent OpenClaw je nepřetržitě online a vyřizuje úkoly i konverzace, i když jste zrovna offline.

Vaše AI získá vlastní schránku

Místo svého osobního e-mailu si pro vyšší bezpečnost můžete zvolit samostatnou e-mailovou schránku OpenClaw.

Vyzkoušejte si vše bez rizika s naší 30denní zárukou vrácení peněz. Podrobnosti naleznete v našich zásadách vracení peněz.
Často kladené otázky o OpenClaw od Hostingeru

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o OpenClaw na jedno kliknutí.

Potřebuji k nastavení OpenClaw nějaké technické znalosti?

Vůbec ne. OpenClaw na jedno kliknutí je navržen i pro lidi, kteří se servery nemají žádné zkušenosti. Implementace na jedno kliknutí se postará o celou instalaci – od serverového prostředí až po konfiguraci AI. Stačí si vybrat balíček, kliknout na tlačítko pro implementaci a váš osobní AI asistent bude za pár minut v provozu. Žádné kódování, příkazové řádky ani složité ovládací panely.

Jak fungují AI kredity a musím si kvůli tomu zakládat externí účty?

AI kredity jsou již integrované a připravené k okamžitému použití. Na rozdíl od běžného nastavení OpenClaw si nemusíte vytvářet účty u poskytovatelů AI, jako jsou OpenAI nebo Anthropic, generovat API klíče ani řešit jakoukoliv technickou konfiguraci. Kredity si jednoduše zakoupíte přímo ve svém ovládacím panelu Hostingeru a váš asistent je okamžitě připraven k akci. A až budete potřebovat další, dobijete si je přímo v témže ovládacím panelu – je to skutečně tak snadné.

Jsou moje data v soukromí a v bezpečí?

Samozřejmě. Každá instance OpenClaw běží ve vlastním izolovaném prostředí, takže jsou vaše data i konverzace zcela odděleny od ostatních uživatelů. Každý kontejner zabezpečujeme tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo externím změnám. Součástí každé instance je navíc ve výchozím nastavení vlastní bezpečnostní brána s vysokou úrovní zabezpečení. Získáte tak ochranu na profesionální úrovni, aniž byste museli sami cokoliv nastavovat.

Jaký je rozdíl mezi OpenClaw na jedno kliknutí a provozem OpenClaw na VPS?

Na VPS máte plný root přístup a naprostou kontrolu nad serverem, ale zároveň na vás zůstává nastavení, aktualizace i zabezpečení. OpenClaw na jedno kliknutí vás všech těchto starostí zbaví. O infrastrukturu se staráme my, vaši instanci udržujeme na nejnovější stabilní verzi a přidáváme další vrstvy zabezpečení. Vy se tak můžete soustředit jen na používání svého AI asistenta, nikoli na správu serveru. Pokud jste vývojáři a chcete si vše přizpůsobit do detailu, budou pro vás vhodnější VPS balíčky OpenClaw.

Co všechno s OpenClaw vlastně zvládnu?

OpenClaw je váš osobní AI asistent, který pracuje nonstop, i když máte zavřený notebook. Můžete ho propojit se svými oblíbenými komunikačními aplikacemi – včetně WhatsAppu, Telegramu, Slacku a Discordu – a využívat ho k automatizaci každodenních úkolů, správě konverzací napříč platformami, práci s leady, spouštění automatizací v prohlížeči a k mnoha dalším činnostem. Berte ho jako digitálního člena týmu, který nikdy nespí a je neustále připraven pomáhat.

