원클릭 오픈클로: 24시간 연중무휴 AI 비서

VPS를 사용하면 루트 액세스 권한과 서버에 대한 완벽한 제어 권한을 얻을 수 있지만, 설정, 업데이트 및 보안에 대한 책임도 직접 져야 합니다. 1-click OpenClaw는 이러한 복잡성을 모두 제거합니다. 저희가 인프라를 관리하고, 인스턴스를 최신 안정 버전으로 유지하며, 추가적인 보안 계층을 제공하므로 서버 관리에 신경 쓰지 않고 AI 어시스턴트 사용에만 집중할 수 있습니다. 완벽한 맞춤 설정이 필요한 개발자라면 VPS OpenClaw 플랜이 더 적합합니다.