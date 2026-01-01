Paperclip은 자율적인 AI 기반 조직을 구축하고 관리할 수 있게 해주는 자체 호스팅 오케스트레이션 플랫폼입니다. 개별 챗봇을 관리하는 대신, Paperclip은 AI 에이전트에게 명확한 역할, 보고 체계, 목표 계층을 부여하여 공유된 비즈니스 목표를 향해 함께 작업하도록 합니다. 에이전트별 월별 예산을 설정하고, 모든 결정에 대한 변경 불가능한 감사 추적을 유지하며, 항상 이사회 수준의 재정의 기능을 보유합니다.

자체 VPS에서 Paperclip을 실행하면 민감한 비즈니스 데이터, 에이전트 메모리 및 API 자격 증명이 전적으로 귀하의 인프라에 유지됩니다. Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor 또는 모든 사용자 지정 에이전트 런타임에 대한 자체 API 키를 가져오시면 됩니다. 모델 비용에 대한 중간 마크업이나 외부 SaaS 구독이 필요 없습니다.