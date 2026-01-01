Paperclip 원클릭 설치.
정의된 역할, 목표 계층, 예산 통제를 갖춘 자율 에이전트 조직 구축을 위한 오픈 소스 AI 오케스트레이션 플랫폼.
Paperclip용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Paperclip 활용으로 만들 수 있는 것
Paperclip은 자율적인 AI 기반 조직을 구축하고 관리할 수 있게 해주는 자체 호스팅 오케스트레이션 플랫폼입니다. 개별 챗봇을 관리하는 대신, Paperclip은 AI 에이전트에게 명확한 역할, 보고 체계, 목표 계층을 부여하여 공유된 비즈니스 목표를 향해 함께 작업하도록 합니다. 에이전트별 월별 예산을 설정하고, 모든 결정에 대한 변경 불가능한 감사 추적을 유지하며, 항상 이사회 수준의 재정의 기능을 보유합니다.
자체 VPS에서 Paperclip을 실행하면 민감한 비즈니스 데이터, 에이전트 메모리 및 API 자격 증명이 전적으로 귀하의 인프라에 유지됩니다. Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor 또는 모든 사용자 지정 에이전트 런타임에 대한 자체 API 키를 가져오시면 됩니다. 모델 비용에 대한 중간 마크업이나 외부 SaaS 구독이 필요 없습니다.
Paperclip의 주요 특징
계층적 조직도
실제 회사 구조를 반영하는 에이전트의 역할, 직책, 보고 체계를 정의하여, 부서 간 조율된 자율 운영을 가능하게 합니다.
목표 캐스케이드 시스템
회사 미션부터 팀 목표를 거쳐 개별 에이전트 할당에 이르기까지 업무를 추적하여, 모든 에이전트의 행동이 최고 수준의 비즈니스 목표와 일치하도록 보장합니다.
에이전트별 예산 제어
수동 모니터링 없이 비용 초과를 방지하기 위해, 에이전트별 월별 API 지출 한도를 설정하면 100% 도달 시 자동 일시 중지되고 80% 도달 시 소프트 경고가 발생합니다.
변경 불가능한 감사 추적
모든 에이전트 작업 및 도구 호출은 변조 방지 티켓 시스템에 기록되어, 자율적인 결정에 대한 완전한 투명성과 책임감을 제공합니다.
사용자 제공 에이전트
Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex 및 하트비트 인터페이스를 갖춘 모든 사용자 지정 스크립트를 지원하므로 종속 없이 각 역할에 가장 적합한 모델을 선택할 수 있습니다.
다중 기업 격리
단일 배포 환경에서 여러 비즈니스를 위한 별도의 AI 조직을 운영하고, 각 회사 간 완벽한 데이터 격리를 제공합니다.
Hostinger에서 Paperclip을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.