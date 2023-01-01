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모니터링 알림 통합을 위한 오픈 소스 알림 관리 플랫폼배포
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그래프, 문서 및 키-값 데이터를 위한 네이티브 다중 모델 데이터베이스배포
그래프, 문서, 키-값, 시계열 데이터용 다중 모델 데이터베이스배포
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Docker 통계 및 알림을 제공하는 경량 서버 모니터링 플랫폼배포
Beszel 서버 모니터링 시스템용 경량 모니터링 에이전트배포
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Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite배포
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Bluesky 탈중앙화 소셜 네트워크를 위한 개인 데이터 서버배포
브라우저에서 풀스택 앱 생성을 위한 자체 호스팅 AI 코딩 어시스턴트배포
Readarr 커뮤니티에서 부활한 이북 및 오디오북 컬렉션 관리자배포
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몇 분 만에 비즈니스 앱과 워크플로우를 구축할 수 있는 로우코드 플랫폼배포
애플리케이션 모니터링을 위한 자체 호스팅 오류 추적 플랫폼배포
자동화된 빌드 및 배포를 위한 자체 호스팅 CI/CD 프레임워크배포
오픈 소스 데이터베이스 스키마 변경 관리 및 DevOps 플랫폼배포
오픈 소스 로우 코드 API 통합 및 워크플로 자동화 플랫폼배포
구문 강조 및 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 코드 스니펫 관리자배포
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments배포
Calibre-Web은 전자책 라이브러리를 검색하고, 읽고, 관리하기 위한 웹 애플리케이션입니다배포
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 작업 증명 CAPTCHA 대안, 추적 기능 없음배포
SSO, OAuth 2.0, OIDC 및 SAML을 지원하는 오픈 소스 IAM 플랫폼배포
분석 기능 및 소셜 기능이 있는 오픈 소스 팟캐스트 호스팅 플랫폼배포
Centrifugo는 라이브 애플리케이션 구축을 위한 확장 가능한 실시간 메시징 서버입니다배포
시각적 선택 및 알림 기능을 갖춘 웹사이트 변경 감지 및 모니터링 도구배포
AI DDL 내보내기 및 스키마 시각화 기능을 갖춘 오픈 소스 데이터베이스 다이어그램 편집기배포
개인 정보 보호 중심의 ChatGPT 웹 인터페이스, 로컬 데이터 저장 및 대화 관리 기능 제공배포
공개 상태 페이지를 포함한 풀스택 가동 시간 및 인프라 모니터링배포
오픈 소스 서버 모니터링 및 가동 시간 추적 애플리케이션배포
자동 검색 및 알림 기능을 갖춘 인프라 및 애플리케이션 모니터링배포
공유 가능한 링크를 통해 파일을 업로드하고 공유할 수 있는 자가 호스팅 파일 저장소배포
Slack 봇 및 워크플로우 자동화 기능을 갖춘 오픈 소스 직원 온보딩 플랫폼배포
AI 애플리케이션 및 시맨틱 검색을 위한 오픈 소스 임베딩 데이터베이스배포
구텐베르크 블록 에디터가 제외된, 안정성에 초점을 맞춘 워드프레스 포크배포
밀리초 단위 쿼리 지연 시간으로 실시간 분석을 위한 컬럼형 OLAP 데이터베이스배포
종합적인 데이터 관리를 위한 웹 기반 데이터베이스 관리 도구배포
포트 개방 없이 안전한 원격 액세스를 위한 Cloudflare Tunnel 데몬배포
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자체 호스팅 클라우드 개발 환경 프로비저닝을 위한 오픈 소스 플랫폼배포
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협업 문서 편집을 위한 자체 호스팅 브라우저 기반 오피스 스위트배포
키보드 단축키와 모바일 앱을 지원하는 자체 호스팅 구글 리더 스타일 RSS 리더배포
1,000개 이상의 형식을 지원하는 셀프 호스팅 온라인 파일 변환기배포
최신 애플리케이션 개발을 위한 오픈 소스 반응형 데이터베이스 플랫폼배포
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종단 간 암호화 및 주제 기반 스레드를 지원하는 자가 호스팅 연동형 메신저배포
Databasus는 PostgreSQL, MySQL 및 MongoDB용 데이터베이스 백업 도구입니다.배포
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Denoland의 Deno Deploy용 키-값 데이터베이스배포
RAG, 에이전트 및 워크플로우를 활용한 LLM 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 플랫폼배포
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자동화된 다채널 메시징을 위한 오픈 소스 고객 참여 플랫폼배포
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컨테이너 이미지를 저장하고 배포하기 위한 프라이빗 Docker 레지스트리배포
Dockge는 화려하고 사용하기 쉬운 반응형 셀프 호스팅 Docker Compose 스택 관리자입니다배포
실시간 편집 기능을 갖춘 협업 위키 및 문서화 플랫폼배포
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디지털 서명을 위한 오픈 소스 문서 서명 플랫폼배포
전자 서명 기능이 있는 오픈 소스 문서 서명 플랫폼배포
몇 분 만에 AI 음성 에이전트를 구축할 수 있는 오픈 소스 노코드 플랫폼배포
문서 및 지식 베이스를 위한 가벼운 파일 기반 위키 플랫폼배포
비즈니스 운영 관리를 위한 오픈 소스 ERP 및 CRM 플랫폼배포
도메인 이름 포트폴리오 관리 및 모니터링을 위한 통합 플랫폼배포
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities배포
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Docker 컨테이너 로그를 실시간으로 볼 수 있는 가벼운 웹 UI배포
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플로우차트, UML 및 네트워크 다이어그램용 무료 오픈 소스 다이어그램 작성 도구배포
SQL 내보내기 및 가져오기를 지원하는 브라우저 기반 데이터베이스 다이어그램 편집기배포
데이터베이스 관리를 위한 강력한 무료 자체 호스팅 Drizzle Studio배포
동적인 웹사이트 구축 및 관리를 위한 오픈 소스 CMS배포
IP 주소를 도메인에 매핑하기 위한 무료 동적 DNS 서비스배포
DumbDo는 제 기능을 다하는 놀라울 정도로 단순한 셀프 호스팅 할 일 목록 앱입니다배포
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IoT 및 메시징 애플리케이션을 위한 경량 MQTT 브로커배포
PostgreSQL을 기반으로 구축된 차세대 그래프 관계형 데이터베이스배포
Apache Lucene을 기반으로 구축된 분산 검색 및 분석 엔진배포
종단 간 암호화 및 크로스 플랫폼 메시징을 지원하는 보안 Matrix 클라이언트배포
IMAP 및 SMTP를 REST 엔드포인트에 연결하는 자체 호스팅 이메일 API 프록시배포
Personal media server with automatic streaming and device conversion배포
Emby 및 Jellyfin 미디어 서버용 통계 및 분석 도구배포
개인 정보 보호 및 보안 암호화된 메모를 보내기 위한 최소한의 웹 애플리케이션배포
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비밀번호 보호 및 만료 제어 기능이 있는 자가 호스팅 파일 공유 플랫폼배포
YAML로 ESP8266/ESP32 마이크로컨트롤러를 제어하는 시스템배포
연락처, 거래 및 고객 관계 관리를 위한 무료 오픈 소스 CRM배포
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Node.js, React, GraphQL, PostgreSQL 기반의 현대적인 오픈 소스 전자상거래 플랫폼배포
챗봇, 자동화 및 메시징 통합을 위한 오픈 소스 왓츠앱 API배포
메시징 자동화를 위한 Go로 작성된 고성능 WhatsApp API 게이트웨이배포
손으로 그린 다이어그램 스케치 및 협업 브레인스토밍을 위한 가상 화이트보드배포
대시보드 및 CSV 가져오기 기능을 갖춘 경량 자체 호스팅 개인 지출 추적기배포
ListenBrainz 추천을 음악 라이브러리의 재생 목록으로 변환합니다.배포
모바일 PWA 및 영수증 스캔 기능을 갖춘 경량 개인 재정 추적기배포
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자가 호스팅 개인 및 가족 전자의무기록 관리 시스템배포
사용자 피드백 수집 및 관리를 위한 오픈 소스 피드백 플랫폼배포
서버에서 파일을 탐색, 업로드 및 관리하기 위한 웹 기반 파일 관리자배포
IPFS 기술을 활용한 분산형 P2P 파일 공유배포
파일 크기를 최대 90%까지 줄여주는 자동화된 미디어 파일 처리기배포
역할 기반 권한을 갖추고 데이터베이스가 없는 자체 호스팅 다중 사용자 파일 관리자배포
FTP, SFTP, S3, WebDAV 및 20개 이상의 스토리지 백엔드를 위한 자체 호스팅 파일 관리자배포
웹 관리 인터페이스를 갖춘 간단한 WireGuard VPN 서버배포
전문적인 자가 호스팅 개인 금융 및 예산 관리자배포
웹 인터페이스를 통해 접근 가능한 자가 호스팅 파이어폭스 브라우저배포
오픈소스 기능 플래그, 원격 구성 및 A/B 테스트 서비스배포
홈랩을 위한 자가 호스팅 시작 페이지 및 애플리케이션 대시보드배포
웹 스크래핑용 클라우드플레어 보호 우회 프록시 서버배포
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데이터베이스가 없는 마크다운 메모 작성 앱(위키링크 및 전체 텍스트 검색 기능 포함)배포
osquery 기반의 오픈 소스 장치 관리 및 엔드포인트 보안 플랫폼배포
RSS, 토렌트, 유즈넷에서 미디어를 다운로드하는 YAML 기반 자동화 도구배포
Git 연동 기능을 갖춘 셀프 호스팅 기능 플래그 관리 플랫폼배포
LLM 오케스트레이션 흐름 및 AI 에이전트 구축을 위한 오픈 소스 로우 코드 도구배포
칸반 보드, 테이블, 캘린더 뷰를 갖춘 오픈 소스 프로젝트 관리 도구배포
웹 인터페이스 및 협업 기능이 있는 자체 호스팅 경량 Git 서비스배포
REST API를 지원하는 오픈 소스 폼 빌더 및 데이터 관리 플랫폼배포
인앱, 링크, 웹사이트, 이메일 피드백을 위한 오픈 소스 설문조사 플랫폼배포
인프라 시각화를 위한 브라우저 기반 아이소메트릭 다이어그램 도구배포
지도와 주사위가 있는 온라인 RPG 캠페인용 자가 호스팅 가상 테이블탑배포
엔지니어링 및 설계를 위한 브라우저 기반 파라메트릭 3D CAD 모델러배포
경량 오픈 소스 헬프 데스크 및 공유 받은 편지함 시스템배포
피드를 관리하고 읽기 위한 자가 호스팅 RSS 피드 애그리게이터배포
다중 프로토콜 업타임 모니터링 및 알림 기능을 갖춘 개발자 지향 상태 페이지배포
Git 위에 구축된 기업용 웹 기반 코드 검토 시스템배포
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IT 문서화, 티켓팅 및 청구 기능을 갖춘 MSP를 위한 오픈 소스 PSA 플랫폼배포
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Sonarr, Radarr 및 기타 자동화 도구를 위한 쿼리를 번역하는 토렌트 트래커 프록시배포
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Karakeep은 AI 기반 태깅 및 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자입니다배포
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오픈 소스 계량 및 사용량 기반 청구 플랫폼배포
Langflow는 LLM 애플리케이션을 생성하는 시각적 AI 워크플로우 빌더입니다.배포
관측성 및 평가를 위한 오픈 소스 LLM 엔지니어링 플랫폼배포
25개 이상의 언어를 지원하는 오픈 소스 문법, 스타일 및 맞춤법 검사기배포
전자책 및 오디오북 다운로드와 저자 추적을 위한 자체 호스팅 자동화배포
비 프로젝트 관리자를 위해 설계된 오픈 소스 프로젝트 관리 시스템배포
자체 호스팅 포럼을 위한 연합형 링크 애그리게이터 및 토론 플랫폼배포
LibreChat은 멀티 제공업체 LLM 사용을 위해 RAG를 지원하는 AI 채팅 인터페이스입니다배포
옴니채널 티켓팅, 라이브 채팅 및 SLA 관리를 지원하는 오픈 소스 헬프데스크배포
얼굴 인식 및 AI 기반 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 사진 관리배포
내장된 결과 데이터베이스를 갖춘 자가 호스팅 HTML5 인터넷 속도 테스트 서버배포
완전한 자체 호스팅이 가능한 무료 오픈 소스 기계 번역 API배포
Usenet 및 토렌트용 자동화된 음악 컬렉션 관리 및 정리 도구배포
데이터 탐색 및 대시보드를 위한 dbt 기반 오픈 소스 BI 플랫폼배포
설문지를 생성하고 관리하기 위한 전문적인 온라인 설문 플랫폼배포
Linkding은 최소한의, 빠르고 자체 호스팅되는 북마크 관리자입니다.배포
브랜드화된 링크 인 바이오 페이지를 위한 자가 호스팅 링크트리 대안배포
Linkwarden은 전체 페이지 아카이빙 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자입니다.배포
고성능 자체 호스팅 뉴스레터 및 메일링 리스트 관리자배포
LiteLLM은 OpenAI 형식을 사용하여 100개 이상의 LLM을 호출할 수 있는 AI 게이트웨이입니다배포
데이터 과학, 머신러닝 및 실시간 협업을 위한 오픈 소스 엘릭서 노트북배포
자체 호스팅 앱을 위한 간소화된 LDAP 백엔드를 제공하는 경량 인증 서버배포
Subsonic API를 지원하는 경량 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버배포
다수의 LLM 제공업체를 지원하는 현대적인 오픈 소스 AI 챗 프레임워크배포
클라우드 LLM 제공업체 기반 자가 호스팅 AI 심층 연구 어시스턴트배포
로컬 AI 모델 추론을 위한 자체 호스팅 OpenAI 호환 API 서버배포
실시간 웹 UI를 갖춘 Python 기반 분산 부하 테스트 도구배포
자체 호스팅 개인 정보 보호 우선 지식 기반 및 블록 기반 아웃라이너배포
Logto는 OAuth 및 OIDC를 지원하는 포괄적인 신원 및 인증 플랫폼입니다.배포
앨범 정리, EXIF 검색, 세분화된 공유 제어 기능을 제공하는 자가 호스팅 사진 관리 플랫폼배포
Mage AI는 ETL 워크플로우 구축 및 관리를 위한 데이터 파이프라인 도구입니다.배포
IMAP 동기화, 전체 텍스트 검색 및 내보내기 기능을 갖춘 자체 호스팅 이메일 아카이빙배포
개발자를 위한 브라우저 기반 받은 편지함을 갖춘 오픈 소스 SMTP 이메일 테스트 도구배포
개인 청취 차트가 포함된 자가 호스팅 음악 스크로블 데이터베이스배포
MySQL 프로토콜을 통해 전체 텍스트 및 벡터 검색을 지원하는 오픈 소스 검색 엔진배포
오픈 소스 관계형 데이터베이스 서버 및 MySQL 드롭인 대체배포
SQL 지원 및 재현 가능한 실행을 갖춘 오픈 소스 반응형 파이썬 노트북배포
지능형 캐싱을 통해 깔끔하고 광고 없는 독서를 제공하는 자체 호스팅 아티클 프록시배포
ActivityPub 표준을 기반으로 하는 자체 호스팅 연동형 마이크로블로그 서버배포
PostgreSQL 데이터베이스 탐색 및 편집용 스프레드시트형 웹 인터페이스배포
완전한 데이터 소유권과 개인 정보 보호를 제공하는 선도적인 오픈 소스 웹 분석 플랫폼배포
분산형 암호화 통신을 위한 오픈 소스 매트릭스 홈서버배포
메시징, 파일 공유 및 통합 기능을 제공하는 오픈 소스 팀 협업 플랫폼배포
이메일 캠페인, 리드 스코어링 및 여정을 위한 오픈 소스 마케팅 자동화배포
MaxKB는 엔터프라이즈급 AI 지식 베이스 에이전트를 구축하기 위한 오픈 소스 플랫폼입니다배포
OCR, 전체 텍스트 검색 및 워크플로 기능을 갖춘 오픈 소스 문서 관리배포
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형식 변환 및 EXIF 정보 제거 기능을 갖춘 브라우저 기반 이미지 최적화 도구배포
Mealie은 식단 계획 및 쇼핑 목록 기능을 갖춘 자체 호스팅 레시피 관리자입니다.배포
Plex 및 Jellyfin을 지원하는 TV 프로그램용 자동 비디오 라이브러리 관리자배포
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Memos는 가볍고 개인 정보 보호를 우선으로 하는 메모 앱입니다.배포
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MeTube는 YouTube 및 기타 플랫폼용 웹 기반 동영상 다운로더입니다.배포
Rust로 구현된 경량 자체 호스팅 페이스트빈, 파일 공유 및 URL 단축기배포
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자가 호스팅 이메일 마케팅 및 트랜잭션 이메일 플랫폼배포
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PAR2 복구 및 웹 UI를 갖춘 효율적인 C++ 유즈넷 바이너리 다운로더배포
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미리 정의된 셸 명령을 안전하게 실행하기 위한 자체 호스팅 웹 UI배포
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Plex, Emby, Jellyfin용 자동 이행 자체 호스팅 요청 시스템배포
OmniTools는 80개 이상의 유틸리티로 일상 업무를 처리할 수 있는 올인원 웹 툴킷입니다.배포
OneDev는 내장된 CI/CD 및 프로젝트 관리 기능을 갖춘 자체 호스팅 Git 서버입니다.배포
일회성 보기 링크를 통해 자체 파괴되는 비밀을 공유하세요.배포
MS Office 호환 공동 편집 기능을 갖춘 자체 호스팅 온라인 오피스 스위트배포
모든 LLM과 연동되는 오픈 소스 AI 챗 및 엔터프라이즈 검색 플랫폼배포
오픈 소스 학술지 관리 및 오픈 액세스 출판 플랫폼배포
하나의 작업 공간에서 글쓰기, 연구, 지식 정리를 위한 AI 네이티브 노트북 앱배포
RAG 기능을 갖춘 여러 LLM 제공업체를 지원하는 자체 호스팅 AI 챗 인터페이스배포
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Git 기반의 자가 호스팅 페이스트빈, GitHub Gist의 오픈 소스 대안배포
소프트웨어 엔지니어링 작업을 위한 오픈 소스 자율 AI 에이전트배포
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로그, 메트릭, 트레이스 및 대시보드를 위한 클라우드 네이티브 관측성 플랫폼배포
개인 정보 보호 우선 제품 분석, 실시간 대시보드 및 세션 리플레이배포
간트 차트, 애자일 보드, 시간 추적 기능을 갖춘 오픈 소스 프로젝트 관리배포
오픈 소스 검색 및 분석 엔진, 엘라스틱서치의 커뮤니티 포크배포
법적 구속력 있는 문서 서명을 위한 무료 오픈 소스 DocuSign 대체배포
Flash 또는 Java 없이 자가 호스팅 HTML5 네트워크 속도 테스트배포
OpenViking은 AI 에이전트를 위해 구축된 오픈 소스 컨텍스트 데이터베이스입니다.배포
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조건부 로직, 임베드 및 응답 관리를 지원하는 오픈 소스 폼 빌더배포
직원, 휴가 및 채용 관리를 위한 오픈 소스 HR 플랫폼배포
Outline은 실시간 협업 기능을 갖춘 현대적인 팀 위키 및 지식 기반입니다.배포
과학 및 학술 문서 작성을 위한 오픈 소스 협업 LaTeX 편집기배포
승인 워크플로를 갖춘 Plex용 미디어 요청 관리 및 검색 도구배포
RTMP 및 페디버스 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 라이브 스트리밍 및 채팅 서버배포
팀을 위한 자체 호스팅 파일 동기화, 공유 및 협업 플랫폼배포
Nextcloud 클라이언트 지원을 제공하는 경량 Rust 기반 자체 호스팅 클라우드 스토리지배포
PairDrop은 기기 간 즉시 전송을 위한 웹 기반 파일 공유 도구입니다.배포
복식 부기 및 투자 추적 기능을 갖춘 개인 재무 추적기배포
팡골린을 통한 안전한 원격 액세스를 위한 유저스페이스 와이어가드 터널 클라이언트배포
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비밀번호 및 파일을 위한 일회성 만료 링크를 통한 자체 호스팅 비밀 공유