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인기 애플리케이션

모든 앱
Hermes Agent

Hermes Agent

내장 학습 루프와 멀티플랫폼 메시징을 갖춘 자가 개선 AI 에이전트

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n8n

n8n

시각적인 노드 기반 인터페이스를 제공하는 워크플로 자동화 플랫폼

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OpenClaw

OpenClaw

다채널 메시징을 지원하는 개인 AI 비서 (이전 명칭: Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip은 자율 팀을 위한 AI/ML 오케스트레이션 플랫폼입니다.

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2FAuth

2FAuth

웹 및 모바일용 자가 호스팅 2단계 인증 코드 관리자

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9router

9router

40개 이상의 LLM 제공업체를 위한 토큰 최적화 AI API 라우팅 프록시

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Ackee

Ackee

Ackee는 개인 정보 보호에 중점을 둔 웹사이트 추적을 위한 자체 호스팅 Node.js 분석 도구입니다.

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Activepieces

Activepieces

200개 이상의 앱 연동을 지원하는 오픈 소스 노코드 워크플로 자동화

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Actual Budget

Actual Budget

개인 정보 보호 중심의 봉투 예산 가계부 앱

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Adminer

Adminer

11개 이상의 데이터베이스 시스템을 지원하는 풀 기능 데이터베이스 관리 인터페이스

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AdventureLog

AdventureLog

대화형 지도를 제공하는 자체 호스팅 여행 추적기 및 여행 플래너

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AFFiNE

AFFiNE

문서, 화이트보드, 데이터베이스를 AI와 결합한 올인원 작업 공간

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

프롬프트, 평가 및 LLM 관측성을 위한 오픈 소스 LLMOps 플랫폼

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agentmemory

agentmemory

하이브리드 BM25 벡터 및 그래프 검색을 통한 AI 코딩 에이전트용 지속성 메모리

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Subsonic 호환 API 서버를 통한 개인 음악 라이브러리 스트리밍

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AirTrail

AirTrail

인터랙티브 지도, 통계, 다중 사용자 지원을 갖춘 개인 비행 일지

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AiToEarn

AiToEarn

다중 플랫폼 게시 및 수익화를 위한 오픈 소스 AI 콘텐츠 마케팅 에이전트

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

모니터링 알림 통합을 위한 오픈 소스 알림 관리 플랫폼

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Alexandrie

Alexandrie

확장된 마크다운 및 문서별 권한을 지원하는 자가 호스팅 지식 기반

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AList

AList

30개 이상의 스토리지 백엔드 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 파일 목록 및 WebDAV 서버

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AllTube

AllTube

유튜브 및 기타 사이트에서 동영상을 다운로드하기 위한 웹 인터페이스

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Ampache

Ampache

Ampache는 웹 기반 오디오/비디오 스트리밍 애플리케이션 및 미디어 관리자입니다.

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Git 기반 페이지와 마크다운 편집 기능을 갖춘 경량 자체 호스팅 위키

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload는 데이터베이스 요구 사항이 없는 안전한 익명 파일 공유 애플리케이션입니다.

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AnythingLLM

AnythingLLM

모든 LLM 제공업체와 연동되는 RAG, 에이전트 및 챗봇용 올인원 AI 애플리케이션

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Apache Answer

Apache Answer

팀 지식 공유 및 커뮤니티 구축을 위한 오픈 소스 Q&A 플랫폼

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Apache DevLake

Apache DevLake

오픈 소스 DORA 메트릭 및 엔지니어링 팀 분석 플랫폼

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

클라이언트리스 웹 기반 RDP, VNC, SSH, Telnet용 원격 데스크톱 게이트웨이

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Apache Solr

Apache Solr

아파치 루씬 기반의 기업용 오픈 소스 검색 플랫폼

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset은 BI를 위한 현대적인 데이터 탐색 및 시각화 플랫폼입니다.

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy는 AI 기반 오픈 소스 워크스페이스이자 Notion 대안입니다.

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Apprise API

Apprise API

120개 이상의 서비스로 푸시 알림을 보내기 위한 경량 REST API

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Appsmith

Appsmith

내부 도구 및 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 로우 코드 플랫폼

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Aptabase

Aptabase

모바일, 데스크톱 및 웹 앱용 개인 정보 보호 우선 SDK 분석

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ArangoDB

ArangoDB

그래프, 문서 및 키-값 데이터를 위한 네이티브 다중 모델 데이터베이스

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ArcadeDB

ArcadeDB

그래프, 문서, 키-값, 시계열 데이터용 다중 모델 데이터베이스

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ArchiveBox

ArchiveBox

웹 페이지와 미디어를 보존하기 위한 셀프 호스팅 인터넷 아카이빙 솔루션

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Go 백엔드와 임베드 가능한 JS 위젯을 갖춘 경량 자체 호스팅 댓글 시스템

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AstrBot

AstrBot

AstrBot은 오픈 소스 멀티 플랫폼 AI 챗봇 프레임워크입니다.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

다중 사용자 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 오디오북 및 팟캐스트 서버

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Authentik

Authentik

유연성과 다재다능성에 중점을 둔 오픈 소스 ID 공급자

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Authorizer

Authorizer

소셜 로그인, 다단계 인증(MFA) 및 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 갖춘 오픈 소스 자체 호스팅 인증 서버

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Autobase

Autobase

PostgreSQL 자동화를 위한 오픈 소스 자체 호스팅 Database-as-a-Service 플랫폼

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autobrr

autobrr

실시간 IRC 모니터링 기능을 갖춘 토렌트 및 유즈넷용 최신 다운로드 자동화 도구

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Automatisch

Automatisch

앱 연결 및 워크플로우 자동화를 위한 오픈 소스 Zapier 대안

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Baby Buddy

Baby Buddy

아기의 일상 활동 및 건강을 모니터링하는 데 도움이 되는 아기 추적 앱

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Backrest

Backrest

스케줄링, 암호화, 파일 수준 복원 기능을 제공하는 restic 백업용 웹 UI

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Baikal

Baikal

캘린더 및 연락처용 자가 호스팅 CalDAV 및 CardDAV 서버

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Bar Assistant

Bar Assistant

자체 호스팅 칵테일 레시피 관리자 및 홈 바 재고 추적기

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Baserow

Baserow

팀을 위한 오픈 소스 노코드 데이터베이스 및 Airtable 대안

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Bazarr

Bazarr

Sonarr 및 Radarr용 자동 자막 관리 및 다운로드 도우미

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BeaverHabits

BeaverHabits

매일 확인 및 연속 기록에 중점을 둔 미니멀한 자체 호스팅 습관 추적기

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BentoPDF

BentoPDF

PDF를 병합, 분할, 변환 및 편집하기 위한 개인 정보 보호 우선 브라우저 기반 PDF 툴킷

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Beszel

Beszel

Docker 통계 및 알림을 제공하는 경량 서버 모니터링 플랫폼

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Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel 서버 모니터링 시스템용 경량 모니터링 에이전트

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bewCloud

bewCloud

파일 동기화 및 CalDAV/CardDAV를 지원하는 경량 자체 호스팅 클라우드 스토리지

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Bigcapital

Bigcapital

지능형 보고 및 다중 통화 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 재무 회계 플랫폼

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Black Candy

Black Candy

웹 플레이어 및 모바일 앱을 갖춘 자가 호스팅 음악 스트리밍 서버

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI 기반, 마크다운 지원 및 작업 관리 기능을 갖춘 메모 작성 및 마이크로블로깅 플랫폼

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Bluesky 탈중앙화 소셜 네트워크를 위한 개인 데이터 서버

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bolt.diy

bolt.diy

브라우저에서 풀스택 앱 생성을 위한 자체 호스팅 AI 코딩 어시스턴트

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Bookshelf

Bookshelf

Readarr 커뮤니티에서 부활한 이북 및 오디오북 컬렉션 관리자

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BookStack

BookStack

책, 챕터, 페이지, 검색 기능을 갖춘 팀을 위한 구조화된 자체 호스팅 위키

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

어떤 공개 텔레그램 채널이든 RSS를 통해 SEO 친화적인 마이크로블로그로 전환하세요.

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Browserless

Browserless

웹 스크래핑 및 자동화를 위한 서비스형 Headless Chrome 브라우저

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Budge

Budge

지출 추적 및 재무 계획을 위한 개인 재무 예산 앱

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Budibase

Budibase

몇 분 만에 비즈니스 앱과 워크플로우를 구축할 수 있는 로우코드 플랫폼

배포
BugSink

BugSink

애플리케이션 모니터링을 위한 자체 호스팅 오류 추적 플랫폼

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Buildbot

Buildbot

자동화된 빌드 및 배포를 위한 자체 호스팅 CI/CD 프레임워크

배포
Bytebase

Bytebase

오픈 소스 데이터베이스 스키마 변경 관리 및 DevOps 플랫폼

배포
ByteChef

ByteChef

오픈 소스 로우 코드 API 통합 및 워크플로 자동화 플랫폼

배포
ByteStash

ByteStash

구문 강조 및 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 코드 스니펫 관리자

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web은 전자책 라이브러리를 검색하고, 읽고, 관리하기 위한 웹 애플리케이션입니다

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Cap

Cap

개인 정보 보호를 최우선으로 하는 작업 증명 CAPTCHA 대안, 추적 기능 없음

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Casdoor

Casdoor

SSO, OAuth 2.0, OIDC 및 SAML을 지원하는 오픈 소스 IAM 플랫폼

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Castopod

Castopod

분석 기능 및 소셜 기능이 있는 오픈 소스 팟캐스트 호스팅 플랫폼

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo는 라이브 애플리케이션 구축을 위한 확장 가능한 실시간 메시징 서버입니다

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changedetection.io

changedetection.io

시각적 선택 및 알림 기능을 갖춘 웹사이트 변경 감지 및 모니터링 도구

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ChartDB

ChartDB

AI DDL 내보내기 및 스키마 시각화 기능을 갖춘 오픈 소스 데이터베이스 다이어그램 편집기

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Chatpad AI

Chatpad AI

개인 정보 보호 중심의 ChatGPT 웹 인터페이스, 로컬 데이터 저장 및 대화 관리 기능 제공

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Checkcle

Checkcle

공개 상태 페이지를 포함한 풀스택 가동 시간 및 인프라 모니터링

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Checkmate

Checkmate

오픈 소스 서버 모니터링 및 가동 시간 추적 애플리케이션

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Checkmk

Checkmk

자동 검색 및 알림 기능을 갖춘 인프라 및 애플리케이션 모니터링

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Chibisafe

Chibisafe

공유 가능한 링크를 통해 파일을 업로드하고 공유할 수 있는 자가 호스팅 파일 저장소

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Slack 봇 및 워크플로우 자동화 기능을 갖춘 오픈 소스 직원 온보딩 플랫폼

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Chroma

Chroma

AI 애플리케이션 및 시맨틱 검색을 위한 오픈 소스 임베딩 데이터베이스

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ClassicPress

ClassicPress

구텐베르크 블록 에디터가 제외된, 안정성에 초점을 맞춘 워드프레스 포크

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ClickHouse

ClickHouse

밀리초 단위 쿼리 지연 시간으로 실시간 분석을 위한 컬럼형 OLAP 데이터베이스

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CloudBeaver

CloudBeaver

종합적인 데이터 관리를 위한 웹 기반 데이터베이스 관리 도구

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Cloudflared

Cloudflared

포트 개방 없이 안전한 원격 액세스를 위한 Cloudflare Tunnel 데몬

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Cloudreve

Cloudreve

파일 관리 및 공유 기능을 갖춘 셀프 호스팅 클라우드 스토리지 플랫폼

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

콘텐츠 관리 및 API를 위한 경량 헤드리스 CMS 플랫폼

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Code-Server

Code-Server

어떤 기기에서든 브라우저에서 VS Code를 실행하여 원격 개발

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Coder

Coder

자체 호스팅 클라우드 개발 환경 프로비저닝을 위한 오픈 소스 플랫폼

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CodiMD

CodiMD

문서화 및 메모 작성을 위한 실시간 협업 마크다운 편집기

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Collabora Online

Collabora Online

협업 문서 편집을 위한 자체 호스팅 브라우저 기반 오피스 스위트

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CommaFeed

CommaFeed

키보드 단축키와 모바일 앱을 지원하는 자체 호스팅 구글 리더 스타일 RSS 리더

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ConvertX

ConvertX

1,000개 이상의 형식을 지원하는 셀프 호스팅 온라인 파일 변환기

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Convex

Convex

최신 애플리케이션 개발을 위한 오픈 소스 반응형 데이터베이스 플랫폼

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COPS

COPS

모바일 리더 및 브라우저에 Calibre 전자책 라이브러리를 노출하는 경량 PHP OPDS 및 HTML 서버

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CoreControl

CoreControl

서버, 가동 시간 및 네트워크 인프라를 관리하는 자체 호스팅 대시보드

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Countly

Countly

모바일, 웹, 데스크톱 애플리케이션용 프라이버시 우선 제품 분석

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Crawl4AI

Crawl4AI

LLM 지원 출력을 제공하는 AI 애플리케이션용 오픈 소스 웹 크롤러

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT 플랫폼은 27개의 실시간 글로벌 데이터 소스를 단일 대시보드에 통합합니다.

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

종단 간 암호화된 제로 지식 저장 기능을 갖춘 협업 오피스 스위트

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CyberChef

CyberChef

암호화, 인코딩, 압축 및 데이터 분석 작업을 위한 웹 기반 도구

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Dagu

Dagu

크론 작업 및 태스크 파이프라인 관리를 위한 웹 UI를 갖춘 DAG 기반 워크플로우 스케줄러

배포
Damselfly

Damselfly

얼굴 인식 및 객체 감지 기능을 갖춘 자체 호스팅 사진 관리 프로그램

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dashdot

dashdot

실시간 CPU, RAM, 스토리지 및 네트워크 통계를 제공하는 미니멀리스트 서버 대시보드

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Dashy

Dashy

위젯, 테마 및 상태 확인 기능을 갖춘 자체 호스팅 가능한 개인 대시보드

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Databag

Databag

종단 간 암호화 및 주제 기반 스레드를 지원하는 자가 호스팅 연동형 메신저

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Databasus

Databasus

Databasus는 PostgreSQL, MySQL 및 MongoDB용 데이터베이스 백업 도구입니다.

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Dataline

Dataline

모든 데이터베이스를 탐색하고 시각화하기 위한 AI 기반 SQL 채팅 인터페이스

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Dawarich

Dawarich

히트맵 및 여행 통계를 제공하는 자체 호스팅 위치 기록 추적기

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite는 SQLite 데이터베이스 파일을 생성, 설계 및 편집하기 위한 시각적 도구입니다.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Denoland의 Deno Deploy용 키-값 데이터베이스

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Dify

Dify

RAG, 에이전트 및 워크플로우를 활용한 LLM 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 플랫폼

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Directus

Directus

동적 API 및 관리 앱으로 데이터베이스를 래핑하는 헤드리스 CMS

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Dittofeed

Dittofeed

자동화된 다채널 메시징을 위한 오픈 소스 고객 참여 플랫폼

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Diun

Diun

이미지 업데이트 시 알림을 받을 수 있는 Docker 이미지 업데이트 알리미

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docassemble

docassemble

안내형 인터뷰 및 자동 문서 작성을 위한 오픈 소스 전문가 시스템

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Docker Registry

Docker Registry

컨테이너 이미지를 저장하고 배포하기 위한 프라이빗 Docker 레지스트리

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Dockge

Dockge

Dockge는 화려하고 사용하기 쉬운 반응형 셀프 호스팅 Docker Compose 스택 관리자입니다

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Docmost

Docmost

실시간 편집 기능을 갖춘 협업 위키 및 문서화 플랫폼

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Docspell

Docspell

OCR, NLP 추출 및 전체 텍스트 검색 기능을 갖춘 자가 호스팅 문서 정리 도구

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Documenso

Documenso

디지털 서명을 위한 오픈 소스 문서 서명 플랫폼

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DocuSeal

DocuSeal

전자 서명 기능이 있는 오픈 소스 문서 서명 플랫폼

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Dograh

Dograh

몇 분 만에 AI 음성 에이전트를 구축할 수 있는 오픈 소스 노코드 플랫폼

배포
DokuWiki

DokuWiki

문서 및 지식 베이스를 위한 가벼운 파일 기반 위키 플랫폼

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Dolibarr

Dolibarr

비즈니스 운영 관리를 위한 오픈 소스 ERP 및 CRM 플랫폼

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Domain Locker

Domain Locker

도메인 이름 포트폴리오 관리 및 모니터링을 위한 통합 플랫폼

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

앨범 아트, 가사 및 메타데이터와 함께 YouTube에서 Spotify 음악 다운로드

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Dozzle

Dozzle

Docker 컨테이너 로그를 실시간으로 볼 수 있는 가벼운 웹 UI

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Dragonfly

Dragonfly

최신 하드웨어를 위한 고성능 레디스 호환 인메모리 데이터 저장소

배포
draw.io

draw.io

플로우차트, UML 및 네트워크 다이어그램용 무료 오픈 소스 다이어그램 작성 도구

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drawDB

drawDB

SQL 내보내기 및 가져오기를 지원하는 브라우저 기반 데이터베이스 다이어그램 편집기

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

데이터베이스 관리를 위한 강력한 무료 자체 호스팅 Drizzle Studio

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Drupal

Drupal

동적인 웹사이트 구축 및 관리를 위한 오픈 소스 CMS

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DuckDNS

DuckDNS

IP 주소를 도메인에 매핑하기 위한 무료 동적 DNS 서비스

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DumbDo

DumbDo

DumbDo는 제 기능을 다하는 놀라울 정도로 단순한 셀프 호스팅 할 일 목록 앱입니다

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Duplicati

Duplicati

클라우드 스토리지 및 원격 서버를 지원하는 암호화된 백업 솔루션

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

기업 및 전문가를 위한 무료 예약 시스템

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

IoT 및 메시징 애플리케이션을 위한 경량 MQTT 브로커

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EdgeDB

EdgeDB

PostgreSQL을 기반으로 구축된 차세대 그래프 관계형 데이터베이스

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Elasticsearch

Elasticsearch

Apache Lucene을 기반으로 구축된 분산 검색 및 분석 엔진

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Element

Element

종단 간 암호화 및 크로스 플랫폼 메시징을 지원하는 보안 Matrix 클라이언트

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EmailEngine

EmailEngine

IMAP 및 SMTP를 REST 엔드포인트에 연결하는 자체 호스팅 이메일 API 프록시

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Emby 및 Jellyfin 미디어 서버용 통계 및 분석 도구

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Enclosed

Enclosed

개인 정보 보호 및 보안 암호화된 메모를 보내기 위한 최소한의 웹 애플리케이션

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ErsatzTV

ErsatzTV

미디어 라이브러리에서 라이브 채널을 구축하는 자가 호스팅 IPTV 서버

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Erugo

Erugo

비밀번호 보호 및 만료 제어 기능이 있는 자가 호스팅 파일 공유 플랫폼

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ESPHome

ESPHome

YAML로 ESP8266/ESP32 마이크로컨트롤러를 제어하는 시스템

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EspoCRM

EspoCRM

연락처, 거래 및 고객 관계 관리를 위한 무료 오픈 소스 CRM

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Etherpad

Etherpad

실시간 공동 작업 문서 편집기로, 실시간 편집 및 버전 기록을 제공합니다

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EverShop

EverShop

Node.js, React, GraphQL, PostgreSQL 기반의 현대적인 오픈 소스 전자상거래 플랫폼

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Evolution API

Evolution API

챗봇, 자동화 및 메시징 통합을 위한 오픈 소스 왓츠앱 API

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Evolution Go

Evolution Go

메시징 자동화를 위한 Go로 작성된 고성능 WhatsApp API 게이트웨이

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Excalidraw

Excalidraw

손으로 그린 다이어그램 스케치 및 협업 브레인스토밍을 위한 가상 화이트보드

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Expensave

Expensave

개인 및 가족 지출 추적 애플리케이션

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

대시보드 및 CSV 가져오기 기능을 갖춘 경량 자체 호스팅 개인 지출 추적기

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Explo

Explo

ListenBrainz 추천을 음악 라이브러리의 재생 목록으로 변환합니다.

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

모바일 PWA 및 영수증 스캔 기능을 갖춘 경량 개인 재정 추적기

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Faraday

Faraday

보안 팀을 위한 오픈 소스 취약점 관리 플랫폼

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Fasten Health

Fasten Health

자가 호스팅 개인 및 가족 전자의무기록 관리 시스템

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Fider

Fider

사용자 피드백 수집 및 관리를 위한 오픈 소스 피드백 플랫폼

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File Browser

File Browser

서버에서 파일을 탐색, 업로드 및 관리하기 위한 웹 기반 파일 관리자

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File Drop

File Drop

IPFS 기술을 활용한 분산형 P2P 파일 공유

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FileFlows

FileFlows

파일 크기를 최대 90%까지 줄여주는 자동화된 미디어 파일 처리기

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FileGator

FileGator

역할 기반 권한을 갖추고 데이터베이스가 없는 자체 호스팅 다중 사용자 파일 관리자

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Filestash

Filestash

FTP, SFTP, S3, WebDAV 및 20개 이상의 스토리지 백엔드를 위한 자체 호스팅 파일 관리자

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Firefly

Firefly

웹 관리 인터페이스를 갖춘 간단한 WireGuard VPN 서버

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Firefly III

Firefly III

전문적인 자가 호스팅 개인 금융 및 예산 관리자

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Firefox

Firefox

웹 인터페이스를 통해 접근 가능한 자가 호스팅 파이어폭스 브라우저

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Flagsmith

Flagsmith

오픈소스 기능 플래그, 원격 구성 및 A/B 테스트 서비스

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Flame

Flame

홈랩을 위한 자가 호스팅 시작 페이지 및 애플리케이션 대시보드

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FlareSolverr

FlareSolverr

웹 스크래핑용 클라우드플레어 보호 우회 프록시 서버

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

데이터베이스가 없는 마크다운 메모 작성 앱(위키링크 및 전체 텍스트 검색 기능 포함)

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Fleet

Fleet

osquery 기반의 오픈 소스 장치 관리 및 엔드포인트 보안 플랫폼

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FlexGet

FlexGet

RSS, 토렌트, 유즈넷에서 미디어를 다운로드하는 YAML 기반 자동화 도구

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Flipt

Flipt

Git 연동 기능을 갖춘 셀프 호스팅 기능 플래그 관리 플랫폼

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Flowise

Flowise

LLM 오케스트레이션 흐름 및 AI 에이전트 구축을 위한 오픈 소스 로우 코드 도구

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Focalboard

Focalboard

칸반 보드, 테이블, 캘린더 뷰를 갖춘 오픈 소스 프로젝트 관리 도구

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Forgejo

Forgejo

웹 인터페이스 및 협업 기능이 있는 자체 호스팅 경량 Git 서비스

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Form.io

Form.io

REST API를 지원하는 오픈 소스 폼 빌더 및 데이터 관리 플랫폼

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Formbricks

Formbricks

인앱, 링크, 웹사이트, 이메일 피드백을 위한 오픈 소스 설문조사 플랫폼

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FossFLOW

FossFLOW

인프라 시각화를 위한 브라우저 기반 아이소메트릭 다이어그램 도구

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Foundry VTT

Foundry VTT

지도와 주사위가 있는 온라인 RPG 캠페인용 자가 호스팅 가상 테이블탑

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FreeCAD

FreeCAD

엔지니어링 및 설계를 위한 브라우저 기반 파라메트릭 3D CAD 모델러

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FreeScout

FreeScout

경량 오픈 소스 헬프 데스크 및 공유 받은 편지함 시스템

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FreshRSS

FreshRSS

피드를 관리하고 읽기 위한 자가 호스팅 RSS 피드 애그리게이터

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Gatus

Gatus

다중 프로토콜 업타임 모니터링 및 알림 기능을 갖춘 개발자 지향 상태 페이지

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Gerrit

Gerrit

Git 위에 구축된 기업용 웹 기반 코드 검토 시스템

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Ghost

Ghost

Ghost는 전문적인 출판을 위한 강력한 플랫폼입니다.

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Ghostfolio

Ghostfolio

투자 포트폴리오 추적을 위한 오픈소스 자산 관리 소프트웨어

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GIMP

GIMP

브라우저에서 접근 가능한 전문가용 이미지 편집기 및 그래픽 디자인 도구

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Gitea

Gitea

Gitea는 경량 오픈 소스 Git 호스팅 플랫폼입니다.

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GitIngest

GitIngest

AI 기반 코드 분석을 위한 Git-LLM 친화적 텍스트 변환기

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GitLab

GitLab

GitLab은 Git 저장소 관리 및 CI/CD를 위한 완벽한 DevOps 플랫폼입니다.

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Glance

Glance

모든 피드를 한곳에서 관리하는 셀프 호스팅 대시보드

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Glances

Glances

Glances는 웹 인터페이스를 갖춘 크로스 플랫폼 시스템 모니터링 도구입니다.

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry 호환 에러 추적 및 성능 모니터링 플랫폼

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GLPI

GLPI

IT 운영을 위한 오픈 소스 IT 자산 관리 및 헬프 데스크 소프트웨어

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GoatCounter

GoatCounter

쿠키 또는 개인 정보 추적 없이 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 웹 분석

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GoCD

GoCD

가치 흐름 매핑 및 파이프라인 모델링을 갖춘 지속적 배포 서버

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Gogs

Gogs

Gogs는 간편한 프로젝트 관리를 위한 자체 호스팅 Git 서비스입니다.

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Gokapi

Gokapi

만료되는 링크 및 S3 지원 기능을 갖춘 자체 호스팅 파일 공유 서버

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Gonic

Gonic

Go로 작성된 경량 자체 호스팅 Subsonic 음악 스트리밍 서버

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Gotenberg

Gotenberg

원활한 PDF 변환 및 생성을 위한 Docker 기반의 상태 비저장 API

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Gotify

Gotify

간단한 REST API를 갖춘 자가 호스팅 푸시 알림 서버

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GoWA

GoWA

다중 기기 메시징 자동화를 위한 WhatsApp REST API 및 웹 인터페이스

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Grafana

Grafana

메트릭 시각화 및 모니터링을 위한 오픈 소스 관측성 플랫폼

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Gramps Web

Gramps Web

가족 트리를 구축하고 공유하기 위한 자체 호스팅 족보 플랫폼

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Grav

Grav

데이터베이스가 필요 없으며, 파일과 폴더만으로 구성된 현대적인 플랫 파일 CMS

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Grimmory

Grimmory

내장 리더 및 기기 동기화 기능을 갖춘 자가 호스팅 도서 컬렉션 관리자

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Grimoire

Grimoire

자동 메타데이터 추출 및 전체 텍스트 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자

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Grist

Grist

데이터 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 스프레드시트-데이터베이스 하이브리드

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

오픈소스 기능 플래그 및 A/B 테스트 플랫폼

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Habitica

Habitica

생산성을 RPG 모험으로 바꾸는 게임화된 작업 관리자

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Halo

Halo

플러그인 마켓플레이스 및 블록 기반 편집기를 갖춘 현대적인 오픈 소스 CMS

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

모든 데이터베이스에서 즉각적인 API를 제공하는 오픈 소스 GraphQL 엔진

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Headscale

Headscale

와이어가드 메시 네트워킹용 자가 호스팅 테일스케일 호환 제어 서버

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Healthchecks

Healthchecks

즉각적인 알림 기능이 있는 오픈 소스 Cron 작업 및 백그라운드 작업 모니터링

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HedgeDoc

HedgeDoc

팀 문서화를 위한 실시간 협업 마크다운 편집기

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Heimdall

Heimdall

웹 서비스를 구성하고 액세스하기 위한 애플리케이션 대시보드

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Hermes Agent

Hermes Agent

내장 학습 루프와 멀티플랫폼 메시징을 갖춘 자가 개선 AI 에이전트

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

자체 호스팅 헤르메스 AI 에이전트 및 웹 채팅 UI가 하나의 Docker 배포에 번들로 제공됩니다.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Hermes AI 에이전트를 위한 오픈 소스 웹 UI 명령 센터

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HeyForm

HeyForm

조건부 로직 및 분석 기능을 갖춘 오픈 소스 대화형 폼 빌더

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Hi.Events

Hi.Events

오픈 소스 자체 호스팅 이벤트 관리 및 티켓팅 플랫폼

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Homarr

Homarr

모든 서비스를 관리하고 모니터링하는 현대적인 자체 호스팅 대시보드

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Home Assistant

Home Assistant

스마트 기기 제어를 위한 오픈 소스 홈 자동화 플랫폼

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Homebox

Homebox

가정용 사용자를 위해 구축된 인벤토리 및 정리 시스템

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Homebridge

Homebridge

플러그인을 활용한 비(非) Apple 스마트 홈 기기용 HomeKit 브릿지

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Homepage

Homepage

현대적이고 맞춤 설정 가능한 Docker 통합 애플리케이션 대시보드

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Homer

Homer

모든 서버 서비스를 구성하기 위한 간단한 자체 호스팅 정적 대시보드

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Hoop

Hoop

자동 데이터 마스킹 및 감사 추적 기능이 있는 인프라 액세스 게이트웨이

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

케어 루틴 및 정원 관리를 추적하기 위한 자체 호스팅 식물 관리 시스템

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Huginn

Huginn

모니터링 에이전트 구축을 위한 자체 호스팅 자동화 플랫폼

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Hugo

Hugo

Go로 구축된 초고속 정적 사이트 생성기

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HumHub

HumHub

팀을 위한 오픈 소스 기업 소셜 네트워크 및 인트라넷 플랫폼

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imgproxy

imgproxy

크기 조정, 자르기 및 형식 변환을 위한 빠른 즉석 이미지 처리 서버

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Immich

Immich

Immich는 고성능 자체 호스팅 사진 및 동영상 관리 솔루션입니다.

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Infisical

Infisical

팀과 인프라 전반에 걸쳐 환경 변수 및 API 키를 동기화하는 오픈 소스 비밀 관리자

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Flux 쿼리 및 통합 웹 UI를 갖춘 통합 시계열 플랫폼

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Inkscape

Inkscape

일러스트레이션 및 SVG 디자인을 위한 브라우저 기반 벡터 그래픽 편집기

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InsForge

InsForge

AI 에이전트를 위한 인증, 데이터베이스 및 스토리지를 갖춘 오픈 소스 백엔드 플랫폼

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InvenTree

InvenTree

엔지니어링 팀을 위한 오픈 소스 부품 재고 및 BOM 관리

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Invidious

Invidious

광고나 추적 기능 없이 개인 정보 보호를 존중하는 유튜브용 대체 프런트엔드

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Invio

Invio

프리랜서 및 소규모 팀을 위한 간결한 자체 호스팅 인보이스 시스템

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

프리랜서 및 중소기업을 위한 오픈 소스 인보이스 및 청구 플랫폼

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

견적, 경비 및 결제 포털을 갖춘 오픈 소스 송장 플랫폼

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Isso

Isso

블로그 및 정적 웹사이트를 위한 경량 자체 호스팅 디스커스 대체 서비스

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

IT 문서화, 티켓팅 및 청구 기능을 갖춘 MSP를 위한 오픈 소스 PSA 플랫폼

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iTop

iTop

IT 서비스 및 인프라 관리를 위한 오픈 소스 ITSM 플랫폼 및 CMDB

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Jackett

Jackett

Sonarr, Radarr 및 기타 자동화 도구를 위한 쿼리를 번역하는 토렌트 트래커 프록시

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Jaeger

Jaeger

Jaeger는 마이크로서비스 모니터링을 위한 오픈 소스 분산 추적 시스템입니다.

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Jellyfin

Jellyfin

미디어 라이브러리를 정리하고 스트리밍하기 위한 무료 오픈소스 미디어 서버

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Jellyseerr

Jellyseerr

승인 워크플로를 갖춘 Jellyfin, Emby, Plex용 미디어 요청 관리 도구

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Jenkins

Jenkins

젠킨스는 CI/CD 파이프라인용 오픈 소스 자동화 서버입니다.

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

화면 공유 및 녹화 기능을 갖춘 자체 호스팅 화상 회의 플랫폼

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Jitsu

Jitsu

엔지니어를 위한 오픈 소스 고객 데이터 플랫폼 및 이벤트 스트리밍 파이프라인

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JobOps

JobOps

게시판을 검색하고 이력서를 맞춤 제작하는 자가 호스팅 구직 파이프라인

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Joomla

Joomla

동적인 웹사이트 및 웹 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 CMS

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Joplin Server

Joplin Server

Joplin 노트 애플리케이션을 위한 셀프 호스팅 동기화 서버

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Jotty

Jotty

마크다운 및 칸반 보드 기능을 갖춘 경량 메모 및 체크리스트 앱

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jsreport

jsreport

HTML 템플릿에서 PDF, Excel, DOCX용 자체 호스팅 보고서 서버

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JumpServer

JumpServer

SSH, RDP 및 데이터베이스 세션을 위한 중앙 집중식 특권 액세스 게이트웨이

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

라이브 코드, 데이터 분석 및 시각화를 위한 대화형 웹 환경

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab은 노트북 및 코드를 위한 웹 기반 대화형 개발 환경입니다

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Juxtapose

Juxtapose

웹훅을 메시징 플랫폼에 연결하는 자체 호스팅 알림 라우터

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Kan

Kan

오픈 소스 칸반 보드 및 프로젝트 관리 도구, Trello 대안

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

칸반 보드 및 GitHub 통합을 갖춘 오픈 소스 프로젝트 관리

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Kapowarr

Kapowarr

자동 다운로드 및 정리를 위한 자가 호스팅 만화 관리자

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Karakeep

Karakeep

Karakeep은 AI 기반 태깅 및 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자입니다

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Kavita

Kavita

코믹스, 만화, 전자책용 자가 호스팅 디지털 라이브러리

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Keila

Keila

드래그 앤 드롭 편집기 및 SMTP 전송 기능을 갖춘 자체 호스팅 뉴스레터 플랫폼

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Kener

Kener

인시던트 관리 기능을 갖춘 오픈 소스 상태 페이지 및 가동 시간 모니터링 플랫폼

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Kestra

Kestra

데이터 파이프라인 및 자동화를 위한 오픈 소스 워크플로우 오케스트레이션 플랫폼

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Keycloak

Keycloak

SSO, OAuth2, SAML을 지원하는 오픈 소스 신원 및 접근 관리

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Khoj

Khoj

문서 및 웹과 채팅할 수 있는 오픈 소스 AI 비서

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Kibana

Kibana

대시보드 및 검색 기능을 갖춘 엘라스틱서치용 오픈 소스 시각화 UI

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Kill Bill

Kill Bill

SaaS 및 마켓플레이스를 위한 오픈 소스 구독 청구 및 결제 플랫폼

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Kimai

Kimai

프리랜서, 에이전시 및 팀을 위한 자체 호스팅 시간 추적

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KitchenOwl

KitchenOwl

자가 호스팅 공유 장보기 목록, 레시피 관리 및 식단 플래너

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Koillection

Koillection

도서, 게임, 바이닐 등을 분류하는 자체 호스팅 컬렉션 관리자

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Komari

Komari

실시간 지표를 갖춘 경량 자체 호스팅 서버 모니터링 대시보드

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Komga

Komga

OPDS 및 동기화 지원 기능을 갖춘 만화, 망가, 잡지, 전자책용 자체 호스팅 미디어 서버

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Kong

Kong

하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 위해 구축된 클라우드 네이티브 API 게이트웨이

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Kotaemon

Kotaemon

다중 LLM 지원 및 OCR 기능을 갖춘 오픈 소스 문서 질의응답 챗봇

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Kroki

Kroki

HTTP를 통해 30가지 이상의 다이어그램 유형을 렌더링하는 통합된 다이어그램-애즈-코드 API

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Kutt

Kutt

맞춤 도메인, 분석 및 REST API를 지원하는 현대적인 자체 호스팅 URL 단축기

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Label Studio

Label Studio

머신러닝 프로젝트를 위한 오픈 소스 데이터 레이블링 및 주석 플랫폼

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Lago

Lago

오픈 소스 계량 및 사용량 기반 청구 플랫폼

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Langflow

Langflow

Langflow는 LLM 애플리케이션을 생성하는 시각적 AI 워크플로우 빌더입니다.

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Langfuse

Langfuse

관측성 및 평가를 위한 오픈 소스 LLM 엔지니어링 플랫폼

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LanguageTool

LanguageTool

25개 이상의 언어를 지원하는 오픈 소스 문법, 스타일 및 맞춤법 검사기

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

전자책 및 오디오북 다운로드와 저자 추적을 위한 자체 호스팅 자동화

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Leantime

Leantime

비 프로젝트 관리자를 위해 설계된 오픈 소스 프로젝트 관리 시스템

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Lemmy

Lemmy

자체 호스팅 포럼을 위한 연합형 링크 애그리게이터 및 토론 플랫폼

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LibreChat

LibreChat

LibreChat은 멀티 제공업체 LLM 사용을 위해 RAG를 지원하는 AI 채팅 인터페이스입니다

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LibreDesk

LibreDesk

옴니채널 티켓팅, 라이브 채팅 및 SLA 관리를 지원하는 오픈 소스 헬프데스크

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LibrePhotos

LibrePhotos

얼굴 인식 및 AI 기반 검색 기능을 갖춘 자체 호스팅 사진 관리

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LibreSpeed

LibreSpeed

내장된 결과 데이터베이스를 갖춘 자가 호스팅 HTML5 인터넷 속도 테스트 서버

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LibreTranslate

LibreTranslate

완전한 자체 호스팅이 가능한 무료 오픈 소스 기계 번역 API

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Lidarr

Lidarr

Usenet 및 토렌트용 자동화된 음악 컬렉션 관리 및 정리 도구

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Lightdash

Lightdash

데이터 탐색 및 대시보드를 위한 dbt 기반 오픈 소스 BI 플랫폼

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LimeSurvey

LimeSurvey

설문지를 생성하고 관리하기 위한 전문적인 온라인 설문 플랫폼

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Linkding

Linkding

Linkding은 최소한의, 빠르고 자체 호스팅되는 북마크 관리자입니다.

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LinkStack

LinkStack

브랜드화된 링크 인 바이오 페이지를 위한 자가 호스팅 링크트리 대안

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden은 전체 페이지 아카이빙 기능을 갖춘 자체 호스팅 북마크 관리자입니다.

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Listmonk

Listmonk

고성능 자체 호스팅 뉴스레터 및 메일링 리스트 관리자

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM은 OpenAI 형식을 사용하여 100개 이상의 LLM을 호출할 수 있는 AI 게이트웨이입니다

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Livebook

Livebook

데이터 과학, 머신러닝 및 실시간 협업을 위한 오픈 소스 엘릭서 노트북

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LLDAP

LLDAP

자체 호스팅 앱을 위한 간소화된 LDAP 백엔드를 제공하는 경량 인증 서버

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LMS

LMS

Subsonic API를 지원하는 경량 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버

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LobeChat

LobeChat

다수의 LLM 제공업체를 지원하는 현대적인 오픈 소스 AI 챗 프레임워크

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Local Deep Research

Local Deep Research

클라우드 LLM 제공업체 기반 자가 호스팅 AI 심층 연구 어시스턴트

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LocalAI

LocalAI

로컬 AI 모델 추론을 위한 자체 호스팅 OpenAI 호환 API 서버

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Locust

Locust

실시간 웹 UI를 갖춘 Python 기반 분산 부하 테스트 도구

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Logseq

Logseq

자체 호스팅 개인 정보 보호 우선 지식 기반 및 블록 기반 아웃라이너

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Logto

Logto

Logto는 OAuth 및 OIDC를 지원하는 포괄적인 신원 및 인증 플랫폼입니다.

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LubeLogger

LubeLogger

종합 차량 유지보수 및 연료 관리 시스템

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Lychee

Lychee

앨범 정리, EXIF 검색, 세분화된 공유 제어 기능을 제공하는 자가 호스팅 사진 관리 플랫폼

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Mage AI

Mage AI

Mage AI는 ETL 워크플로우 구축 및 관리를 위한 데이터 파이프라인 도구입니다.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

IMAP 동기화, 전체 텍스트 검색 및 내보내기 기능을 갖춘 자체 호스팅 이메일 아카이빙

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Mailpit

Mailpit

개발자를 위한 브라우저 기반 받은 편지함을 갖춘 오픈 소스 SMTP 이메일 테스트 도구

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Maloja

Maloja

개인 청취 차트가 포함된 자가 호스팅 음악 스크로블 데이터베이스

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Manticore Search

Manticore Search

MySQL 프로토콜을 통해 전체 텍스트 및 벡터 검색을 지원하는 오픈 소스 검색 엔진

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MariaDB

MariaDB

오픈 소스 관계형 데이터베이스 서버 및 MySQL 드롭인 대체

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Marimo

Marimo

SQL 지원 및 재현 가능한 실행을 갖춘 오픈 소스 반응형 파이썬 노트북

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Marreta

Marreta

지능형 캐싱을 통해 깔끔하고 광고 없는 독서를 제공하는 자체 호스팅 아티클 프록시

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Mastodon

Mastodon

ActivityPub 표준을 기반으로 하는 자체 호스팅 연동형 마이크로블로그 서버

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Mathesar

Mathesar

PostgreSQL 데이터베이스 탐색 및 편집용 스프레드시트형 웹 인터페이스

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Matomo

Matomo

완전한 데이터 소유권과 개인 정보 보호를 제공하는 선도적인 오픈 소스 웹 분석 플랫폼

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

분산형 암호화 통신을 위한 오픈 소스 매트릭스 홈서버

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Mattermost

Mattermost

메시징, 파일 공유 및 통합 기능을 제공하는 오픈 소스 팀 협업 플랫폼

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Mautic

Mautic

이메일 캠페인, 리드 스코어링 및 여정을 위한 오픈 소스 마케팅 자동화

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MaxKB

MaxKB

MaxKB는 엔터프라이즈급 AI 지식 베이스 에이전트를 구축하기 위한 오픈 소스 플랫폼입니다

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

OCR, 전체 텍스트 검색 및 워크플로 기능을 갖춘 오픈 소스 문서 관리

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Maybe

Maybe

오픈 소스 개인 금융 및 자산 관리 애플리케이션

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Mazanoke

Mazanoke

형식 변환 및 EXIF 정보 제거 기능을 갖춘 브라우저 기반 이미지 최적화 도구

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Mealie

Mealie

Mealie은 식단 계획 및 쇼핑 목록 기능을 갖춘 자체 호스팅 레시피 관리자입니다.

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Medusa

Medusa

Plex 및 Jellyfin을 지원하는 TV 프로그램용 자동 비디오 라이브러리 관리자

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Meilisearch

Meilisearch

최신 애플리케이션을 위한 초고속 검색 엔진

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Memgraph

Memgraph

연결된 데이터에 대한 실시간 분석을 위한 인메모리 그래프 데이터베이스

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Memos

Memos

Memos는 가볍고 개인 정보 보호를 우선으로 하는 메모 앱입니다.

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MeshCentral

MeshCentral

데스크톱, 서버 및 IoT 장치용 자체 호스팅 원격 모니터링 및 관리 플랫폼

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Metabase

Metabase

데이터 시각화 및 분석을 위한 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스(BI) 플랫폼

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

24시간 연중무휴 외환 및 CFD 거래를 위한 브라우저 접속 가능 MetaTrader 5 거래 터미널

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MeTube

MeTube

MeTube는 YouTube 및 기타 플랫폼용 웹 기반 동영상 다운로더입니다.

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MicroBin

MicroBin

Rust로 구현된 경량 자체 호스팅 페이스트빈, 파일 공유 및 URL 단축기

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Milvus

Milvus

AI 애플리케이션 및 유사성 검색을 위한 오픈 소스 벡터 데이터베이스

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MindsDB

MindsDB

MindsDB는 엔터프라이즈 데이터로부터 머신러닝 모델을 구축하기 위한 AI 플랫폼입니다.

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Mini QR

Mini QR

맞춤형 스타일 및 일괄 내보내기 기능을 갖춘 자가 호스팅 QR 코드 생성기

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Miniflux

Miniflux

깔끔한 웹 인터페이스를 갖춘 미니멀하고 독자적인 RSS 피드 리더

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MiroFish

MiroFish

다중 에이전트 군집 지능 시뮬레이션 기반 AI 예측 엔진

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MiroTalk

MiroTalk

무제한 회의실 및 화면 공유를 지원하는 자체 호스팅 P2P 화상 회의

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Mongo Express

Mongo Express

데이터베이스 탐색, 편집 및 관리를 위한 웹 기반 MongoDB 관리 UI

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MongoDB 4

MongoDB 4

JSON과 유사한 문서 저장을 갖춘 문서 지향 NoSQL 데이터베이스

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Monica

Monica

인생의 기록을 위한 개인 인맥 관리 시스템

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Moodist

Moodist

깊은 집중과 휴식을 위한 생산성 도구가 포함된 환경음 믹서

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Moodle

Moodle

전 세계 4억 8,900만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 오픈 소스 학습 관리 시스템

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Morphic

Morphic

생성형 답변 및 출처 인용을 제공하는 오픈 소스 AI 검색 엔진

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mStream

mStream

네이티브 iOS 및 Android 앱을 지원하는 경량 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버

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Mylar3

Mylar3

자체 호스팅 자동화된 만화책 다운로더 및 라이브러리 관리자

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MySQL

MySQL

웹 및 앱 워크로드용 빠르고 안정적인 오픈 소스 관계형 데이터베이스

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n8n

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시각적인 노드 기반 인터페이스를 제공하는 워크플로 자동화 플랫폼

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Nango

Nango

300개 이상의 서비스를 위한 오픈 소스 OAuth 및 API 통합 플랫폼

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NATS

NATS

발행/구독, 요청/응답 및 JetStream을 갖춘 클라우드 네이티브 메시징 시스템

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Navidrome

Navidrome

Navidrome은 웹 및 모바일 스트리밍을 지원하는 자체 호스팅 음악 서버입니다.

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Neko

Neko

협업 웹 브라우징 및 스트리밍을 위한 자체 호스팅 가상 브라우저

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Neo4j

Neo4j

연결된 데이터를 위한 세계 최고의 오픈 소스 그래프 데이터베이스입니다.

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NetBird Client

NetBird Client

SSO 및 세분화된 접근 제어를 지원하는 안전한 WireGuard 기반 메시 VPN 클라이언트

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NetBox

NetBox

IPAM, DCIM 및 문서화를 위한 오픈 소스 네트워크 인프라 모델링

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Netdata

Netdata

800개 이상의 통합 기능을 갖춘 실시간 인프라 모니터링 에이전트

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New API

New API

New API는 여러 제공업체를 위한 LLM 게이트웨이자 AI 자산 관리 시스템입니다.

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Nextcloud

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Nextcloud는 강력한 자체 호스팅 생산성 플랫폼입니다.

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Nexterm

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SSH, VNC, RDP 연결용 브라우저 기반 서버 관리

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Maven, npm, Docker, PyPI용 범용 아티팩트 저장소 관리자

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NocoBase

NocoBase

NocoBase는 애플리케이션 구축을 위한 확장 가능한 노코드/로우코드 플랫폼입니다.

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NocoDB

NocoDB

데이터베이스를 스마트 스프레드시트로 전환하는 오픈 소스 Airtable 대안

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Node-RED

Node-RED

IoT 기기, API 및 온라인 서비스 연결을 위한 로우코드 시각적 도구

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NodeBB

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NodeBB는 커뮤니티 포럼 구축을 위한 현대적인 실시간 토론 플랫폼입니다.

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Norish

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소셜 미디어 가져오기 및 가족 동기화 기능을 갖춘 자체 호스팅 레시피 관리

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

그래프 뷰 및 AI 통합 기능을 갖춘 자체 호스팅 마크다운 지식 베이스

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Notifuse

Notifuse

자가 호스팅 이메일 마케팅 및 트랜잭션 이메일 플랫폼

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Novu

Novu

이메일, SMS 및 푸시 전송을 위한 오픈 소스 알림 인프라

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ntfy

ntfy

간단한 HTTP 요청을 통해 알림을 전송하는 자가 호스팅 푸시 알림 서버

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NZBGet

NZBGet

PAR2 복구 및 웹 UI를 갖춘 효율적인 C++ 유즈넷 바이너리 다운로더

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NZBHydra2

NZBHydra2

하나의 Newznab API를 통해 인덱서들을 통합하는 유즈넷 메타 검색 애그리게이터

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October CMS

October CMS

유연한 웹사이트 및 웹 애플리케이션 구축을 위한 라라벨 기반 PHP CMS

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Odoo

Odoo

비즈니스 관리 및 전자상거래를 위한 오픈 소스 ERP 및 CRM 플랫폼

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Odysseus

Odysseus

채팅, 에이전트, 심층 연구 및 영구 메모리를 갖춘 자가 호스팅 AI 작업 공간

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OliveTin

OliveTin

미리 정의된 셸 명령을 안전하게 실행하기 위한 자체 호스팅 웹 UI

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Ollama

Ollama

AI 애플리케이션을 위한 간단한 API로 대규모 언어 모델을 로컬에서 실행합니다.

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Ombi

Ombi

Plex, Emby, Jellyfin용 자동 이행 자체 호스팅 요청 시스템

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OmniTools

OmniTools

OmniTools는 80개 이상의 유틸리티로 일상 업무를 처리할 수 있는 올인원 웹 툴킷입니다.

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OneDev

OneDev

OneDev는 내장된 CI/CD 및 프로젝트 관리 기능을 갖춘 자체 호스팅 Git 서버입니다.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

일회성 보기 링크를 통해 자체 파괴되는 비밀을 공유하세요.

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

MS Office 호환 공동 편집 기능을 갖춘 자체 호스팅 온라인 오피스 스위트

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Onyx

Onyx

모든 LLM과 연동되는 오픈 소스 AI 챗 및 엔터프라이즈 검색 플랫폼

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

오픈 소스 학술지 관리 및 오픈 액세스 출판 플랫폼

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Open Notebook

Open Notebook

하나의 작업 공간에서 글쓰기, 연구, 지식 정리를 위한 AI 네이티브 노트북 앱

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Open WebUI

Open WebUI

RAG 기능을 갖춘 여러 LLM 제공업체를 지원하는 자체 호스팅 AI 챗 인터페이스

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OpenBao

OpenBao

민감한 자격 증명을 저장하고 접근하는 오픈 소스 비밀 관리자

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OpenClaw

OpenClaw

다채널 메시징을 지원하는 개인 AI 비서 (이전 명칭: Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

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내장된 신원 관리 기능을 지원하는 오픈 소스 파일 동기화 및 협업

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OpenEMR

OpenEMR

의원/클리닉용 오픈 소스 전자의무기록 및 진료 관리

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Opengist

Opengist

Git 기반의 자가 호스팅 페이스트빈, GitHub Gist의 오픈 소스 대안

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OpenHands

OpenHands

소프트웨어 엔지니어링 작업을 위한 오픈 소스 자율 AI 에이전트

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OpenHuman

OpenHuman

메모리, 에이전트 및 118개 이상의 앱 통합 기능을 갖춘 자체 호스팅 개인 AI 코어

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OpenObserve

OpenObserve

로그, 메트릭, 트레이스 및 대시보드를 위한 클라우드 네이티브 관측성 플랫폼

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OpenPanel

OpenPanel

개인 정보 보호 우선 제품 분석, 실시간 대시보드 및 세션 리플레이

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OpenProject

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간트 차트, 애자일 보드, 시간 추적 기능을 갖춘 오픈 소스 프로젝트 관리

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OpenSearch

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오픈 소스 검색 및 분석 엔진, 엘라스틱서치의 커뮤니티 포크

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법적 구속력 있는 문서 서명을 위한 무료 오픈 소스 DocuSign 대체

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OpenSpeedTest

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Flash 또는 Java 없이 자가 호스팅 HTML5 네트워크 속도 테스트

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OpenViking은 AI 에이전트를 위해 구축된 오픈 소스 컨텍스트 데이터베이스입니다.

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웹 기반 관리 및 클라이언트 관리가 가능한 모든 기능을 갖춘 VPN 서버

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조건부 로직, 임베드 및 응답 관리를 지원하는 오픈 소스 폼 빌더

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직원, 휴가 및 채용 관리를 위한 오픈 소스 HR 플랫폼

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Outline은 실시간 협업 기능을 갖춘 현대적인 팀 위키 및 지식 기반입니다.

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과학 및 학술 문서 작성을 위한 오픈 소스 협업 LaTeX 편집기

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종단 간 OpenPGP 암호화 및 공유를 지원하는 오픈 소스 팀 암호 관리자

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비밀번호 및 파일을 위한 일회성 만료 링크를 통한 자체 호스팅 비밀 공유