Apache Amoro는 오픈 레이크하우스 형식 위에 자체 관리 계층을 추가하여 카탈로그, 테이블 및 지속적인 자체 최적화를 위한 통합 웹 대시보드를 제공하는 인큐베이팅 중인 Apache 프로젝트입니다. Flink, Spark, Trino와 통합되어 플랫폼 팀이 여러 테이블 형식에 걸쳐 테이블 유지 관리, 파일 압축, 스냅샷 만료 및 데이터 보존 정책을 한 곳에서 중앙 집중화할 수 있습니다.

Amoro를 자체 호스팅하면 카탈로그 메타데이터, 테이블 통계 및 최적화 프로그램 활동을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 테이블당 SaaS 수수료가 발생하지 않습니다. 번들로 제공되는 웹 UI는 테이블 크기, 최적화 진행 상황, 스냅샷 기록 및 SQL 터미널 액세스를 표시하여 데이터 플랫폼 팀에 원시 Iceberg 또는 Paimon 배포에는 없는 운영 콘솔을 제공합니다.