원클릭 설치로 Apache Amoro 배포
Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive, Paimon 테이블을 위한 오픈 소스 레이크하우스 관리 서비스입니다.
Apache Amoro용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Amoro 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Amoro는 오픈 레이크하우스 형식 위에 자체 관리 계층을 추가하여 카탈로그, 테이블 및 지속적인 자체 최적화를 위한 통합 웹 대시보드를 제공하는 인큐베이팅 중인 Apache 프로젝트입니다. Flink, Spark, Trino와 통합되어 플랫폼 팀이 여러 테이블 형식에 걸쳐 테이블 유지 관리, 파일 압축, 스냅샷 만료 및 데이터 보존 정책을 한 곳에서 중앙 집중화할 수 있습니다.
Amoro를 자체 호스팅하면 카탈로그 메타데이터, 테이블 통계 및 최적화 프로그램 활동을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, 테이블당 SaaS 수수료가 발생하지 않습니다. 번들로 제공되는 웹 UI는 테이블 크기, 최적화 진행 상황, 스냅샷 기록 및 SQL 터미널 액세스를 표시하여 데이터 플랫폼 팀에 원시 Iceberg 또는 Paimon 배포에는 없는 운영 콘솔을 제공합니다.
Apache Amoro의 주요 특징
통합 레이크하우스 대시보드
SQL을 작성하지 않고도 단일 웹 UI에서 Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive 및 Paimon 형식 전반에 걸쳐 카탈로그, 스키마, 테이블, 스냅샷 및 파티션을 탐색합니다.
자체 최적화 엔진
작은 파일을 지속적으로 압축하고, 삭제된 파일을 병합하며, 백그라운드에서 매니페스트를 다시 작성하여 수동 유지 관리 작업 없이 스트리밍 및 CDC 테이블이 쿼리 속도를 빠르게 유지하도록 합니다.
다중 형식 카탈로그
내부 Amoro 카탈로그를 등록하거나 기존 Hive Metastore, AWS Glue, REST 및 Hadoop 카탈로그에 연결하고, 하나의 제어 플레인에서 지원되는 모든 테이블 형식을 관리하세요.
플러그형 최적화 도구 컨테이너
기본적으로 로컬 컨테이너에서 최적화 작업을 실행하거나, 데이터 볼륨이 증가함에 따라 외부 Flink, Spark 또는 Kubernetes 최적화 컨테이너로 확장할 수 있습니다.
내장형 SQL 터미널
내장된 로컬 Spark 터미널을 사용하여 대시보드에서 직접 테이블을 쿼리하고 검사하거나, 공유 프로덕션급 SQL 액세스를 위해 Kyuubi를 연결합니다.
Hostinger에서 Apache Amoro을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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