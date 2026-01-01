Hermes Agent는 Nous Research에서 개발한 자체 개선 AI 에이전트로, 경험을 통해 기술을 생성하고 사용 중에 이를 개선합니다. 정적인 AI 비서와 달리, 시간이 지남에 따라 더욱 가치 있는 영구 메모리를 구축합니다. 게이트웨이 모드에서 Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, 이메일에 동시에 연결되며, OpenRouter, OpenAI, Anthropic 및 사용자 지정 LLM 엔드포인트를 지원합니다.

VPS에 Hermes Agent를 자체 호스팅하면 모든 API 키, 대화 기록 및 비즈니스 컨텍스트를 자체 인프라에 유지하며, 외부 스로틀링 없이 실행되는 웹 브라우징, 코드 실행 및 다중 에이전트 워크플로우를 위한 전용 리소스를 확보할 수 있습니다.