OpenClaw는 자체 인프라에서 실행되는 단일 게이트웨이를 통해 사용자가 이미 사용하는 메시징 채널(WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, Microsoft Teams)에 연결되는 자체 호스팅 개인 AI 비서 플랫폼입니다. 클라우드 기반 비서와 달리 OpenClaw는 모든 대화, 컨텍스트 및 데이터를 사용자의 제어하에 유지하면서 모든 플랫폼에서 항상 사용 가능합니다.

게이트웨이 아키텍처는 Anthropic Claude 및 OpenAI를 포함한 여러 AI 모델 제공업체를 지원하므로 각 작업에 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 음성 기능, 브라우저 자동화 및 확장 가능한 스킬 플랫폼을 통해 OpenClaw는 빠른 메시지 답장부터 복잡한 자동화된 워크플로우에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있습니다.