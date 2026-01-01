OpenClaw 원클릭 설치 배포
자체 VPS에서 실행되며 WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 등에서 통합 제어가 가능한 개인 AI 비서.
OpenClaw용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenClaw 활용으로 만들 수 있는 것
OpenClaw는 자체 인프라에서 실행되는 단일 게이트웨이를 통해 사용자가 이미 사용하는 메시징 채널(WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, Microsoft Teams)에 연결되는 자체 호스팅 개인 AI 비서 플랫폼입니다. 클라우드 기반 비서와 달리 OpenClaw는 모든 대화, 컨텍스트 및 데이터를 사용자의 제어하에 유지하면서 모든 플랫폼에서 항상 사용 가능합니다.
게이트웨이 아키텍처는 Anthropic Claude 및 OpenAI를 포함한 여러 AI 모델 제공업체를 지원하므로 각 작업에 적합한 모델을 선택할 수 있습니다. 음성 기능, 브라우저 자동화 및 확장 가능한 스킬 플랫폼을 통해 OpenClaw는 빠른 메시지 답장부터 복잡한 자동화된 워크플로우에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있습니다.
OpenClaw의 주요 특징
다채널 메시징
단일 게이트웨이를 통해 왓츠앱, 텔레그램, 슬랙, 디스코드 및 10개 이상의 다른 플랫폼에서 이용 가능한 하나의 어시스턴트.
여러 AI 제공업체
당면한 작업에 따라 Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini 및 기타 모델 간에 전환할 수 있습니다.
음성 & 브라우저 제어
상시 대화 모드와 전용 Chrome 자동화는 음성 상호작용 및 웹 기반 작업 실행을 가능하게 합니다.
인터랙티브 캔버스
에이전트 기반 시각적 작업 공간을 통해 어시스턴트는 일반 텍스트 답변을 넘어 풍부한 대화형 인터페이스를 렌더링할 수 있습니다.
확장 가능한 역량 플랫폼
처음부터 다시 구축할 필요 없이 어시스턴트가 수행할 수 있는 작업을 확장하려면 번들형, 관리형 또는 사용자 지정 작업 공간 수준 기술을 추가하세요.
Hostinger에서 OpenClaw을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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