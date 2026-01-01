9router는 AI 코딩 도구와 모든 LLM 제공업체 사이에 위치하는 자체 호스팅 AI API 프록시입니다. 이는 OpenAI 호환 엔드포인트를 노출하여 Claude Code, Cursor, Cline, Copilot과 같은 도구가 재구성 없이 연결될 수 있도록 합니다. RTK 토큰 세이버는 모델에 도달하기 전에 대규모 도구 출력(git diff, grep 결과, 디렉터리 트리)을 압축하여 요청당 입력 토큰을 20~40% 절감합니다. 할당량에 도달하면 자동 대체 라우팅은 구독, 예산, 무료 계층 제공업체를 우선순위에 따라 순차적으로 사용합니다.

VPS에 9router를 자체 호스팅하면 모든 제공업체 자격 증명과 라우팅 규칙을 직접 제어할 수 있습니다. 웹 대시보드를 통해 계정을 관리하고, 모델별 토큰 예산을 설정하며, 라운드 로빈 스케줄링으로 여러 계정에 요청을 분산하여 AI 도구 구성을 변경하지 않고도 비용을 절감할 수 있습니다.