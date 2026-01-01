9router 원클릭 설치
토큰 비용을 절감하고 40개 이상의 LLM 제공업체에 걸쳐 요청을 자동으로 분산하는 AI API 라우팅 프록시.
9router용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
9router 활용으로 만들 수 있는 것
9router는 AI 코딩 도구와 모든 LLM 제공업체 사이에 위치하는 자체 호스팅 AI API 프록시입니다. 이는 OpenAI 호환 엔드포인트를 노출하여 Claude Code, Cursor, Cline, Copilot과 같은 도구가 재구성 없이 연결될 수 있도록 합니다. RTK 토큰 세이버는 모델에 도달하기 전에 대규모 도구 출력(git diff, grep 결과, 디렉터리 트리)을 압축하여 요청당 입력 토큰을 20~40% 절감합니다. 할당량에 도달하면 자동 대체 라우팅은 구독, 예산, 무료 계층 제공업체를 우선순위에 따라 순차적으로 사용합니다.
VPS에 9router를 자체 호스팅하면 모든 제공업체 자격 증명과 라우팅 규칙을 직접 제어할 수 있습니다. 웹 대시보드를 통해 계정을 관리하고, 모델별 토큰 예산을 설정하며, 라운드 로빈 스케줄링으로 여러 계정에 요청을 분산하여 AI 도구 구성을 변경하지 않고도 비용을 절감할 수 있습니다.
9router의 주요 특징
RTK 토큰 압축
모델로 전송하기 전에 git diff 및 디렉터리 트리와 같은 도구 호출 출력을 압축하여, 요청당 입력 토큰의 20~40%를 절약합니다.
다중 공급자 라우팅
40개 이상의 LLM 제공업체에 걸쳐 요청을 라우팅하며, 구독 할당량이 소진되면 유료에서 무료 티어로 자동 대체됩니다.
라운드 로빈 스케줄링
월별 제한이 재설정되기 전에 할당량 사용을 최대화하기 위해 공급자별로 여러 계정에 요청을 분산합니다.
OpenAI 호환 API
드롭인 대체 엔드포인트가 /v1에 있어 OpenAI 프로토콜을 사용하는 모든 도구가 재구성 없이 연결됩니다.
원시인 모드
발신 프롬프트에 간결한 출력 지침을 주입하여 모델 응답 길이를 최대 65%까지 줄입니다.
Hostinger에서 9router을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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