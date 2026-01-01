500명 이상의 교육자들이 신뢰하는 제품입니다.

Hostinger를 통해 당신의 전문성을 수익으로 전환하세요.

Hostinger의 교육 파트너십 프로그램에 참여하여 학생들이 AI 기반 도구를 사용하여 실제 프로젝트를 구축하는 동안 성과 기반 수수료를 받으세요.
파트너가 되세요

학생들에게 필요한 도구를 연결해 주세요.

AI 기반 창업이 급증함에 따라 학생들에게는 빠르고 안정적인 호스팅이 필요하며, 여러분은 신뢰할 수 있는 연결고리가 될 수 있습니다. 기술, 디자인, 마케팅, 창업 관련 강의에서 Hostinger를 자연스럽게 추천해 보세요.
학생들에게 필요한 도구를 연결해 주세요.

이 프로그램은 누구를 위한 것인가요?

강좌 및 커뮤니티 제작자

당신은 유료 강좌나 커뮤니티를 통해 온라인으로 교육 콘텐츠를 공유합니다.

기관

당신은 대학교, 코딩 학원, 부트캠프 또는 온라인 학습 플랫폼을 운영하고 있습니다.

디지털 기술 교육자

당신은 웹 개발, AI 도구, 마케팅, 자동화, 프리랜싱 또는 창업을 가르칩니다.

신뢰할 수 있는 목소리

팔로워 수가 1천 명이든 1백만 명이든 상관없습니다. 참여도가 도달률보다 항상 중요합니다.
이 프로그램은 누구를 위한 것인가요?

교육자들이 Hostinger를 선택하는 이유

고효율 모델

교육 파트너십은 다른 유형의 파트너십보다 전환율이 더 높습니다.

성과 기반 소득

최대 60%의 수수료 지급 - 많이 팔수록 더 많이 벌 수 있습니다.

학생들이 실제로 사용하는 도구

초보자도 몇 분 만에 사업을 시작할 수 있도록 지원하는 AI 기반 제품.

시작하기 쉽고 확장하기도 간편합니다.

신규 고객 온보딩 자료와 바로 사용할 수 있는 홍보 자료를 한 곳에서 모두 찾아보세요.
파트너가 되세요

단 네 단계로 프로그램에 참여하세요

1. 신청서를 제출하세요

간단한 양식에 강좌, 대상 고객 및 콘텐츠 전문 분야에 대한 정보를 입력하세요.

2. 승인을 받으세요

프로필을 검토 후 신속하게 연락드리겠습니다. 콘텐츠 품질과 청중의 신뢰도가 가장 중요하므로, 학생 수가 500명이든 5,000명이든 관계없이 누구나 신청하실 수 있습니다.

3. 파트너 계정 설정

승인이 완료되면 전용 파트너 계정이 생성됩니다. 고유한 추적 링크, 학생들을 위한 특별 쿠폰 코드, 그리고 모든 것을 한 곳에서 모니터링할 수 있는 전체 커미션 대시보드에 액세스할 수 있습니다.

4. 홍보하고 수익을 창출하세요

저희 팀의 맞춤형 콘텐츠 제작 지원과 함께 바로 사용 가능한 자료를 활용하여 서비스를 시작하세요.
앨런 토르콰토

Hostinger와의 파트너십에 깊은 감사를 드립니다. Hostinger는 이제 제 회사의 핵심 동력일 뿐만 아니라, 제 학생들에게도 간편함과 뛰어난 결과를 제공하는 중요한 자원이 되었습니다.

앨런 토르콰토

디지털 기업가 및 온라인 비즈니스 교육자

나타샤 푸엔테

제 학생들 대부분은 평생 웹사이트를 만들어 본 적이 없었지만, Hostinger의 AI 웹사이트 빌더 덕분에 처음으로 자신만의 페이지를 성공적으로 만들고 매우 기뻐했습니다.

나타샤 푸엔테

콘텐츠 크리에이터 및 디지털 기업가 정신 교육자

학생들이 배우는 동안 수익을 올리세요

지금 가입하세요
학생들이 배우는 동안 수익을 올리세요

교육 파트너십 프로그램 FAQ

Hostinger 교육 파트너십 프로그램이란 무엇인가요?

호스팅거 교육 파트너십 프로그램은 교육자, 강좌 제작자 및 교육 기관을 위해 특별히 설계된 성과 기반 협업 프로그램입니다. 이 프로그램은 간단한 아이디어를 바탕으로 구축되었습니다. 학생들에게는 온라인에서 실제 프로젝트를 수행할 수 있는 신뢰할 수 있는 도구가 필요하며, 여러분은 업계 최고의 플랫폼 중 하나를 학생들과 연결해 줌으로써 보상을 받게 됩니다. 이 프로그램은 여러분의 사용자층과 함께 성장하도록 설계되었습니다.

파트너가 될 수 있는 사람은 누구인가요?

이 프로그램은 교육 콘텐츠를 제작하고 웹 개발 또는 프로그래밍, AI 도구 및 자동화, 디지털 마케팅, 바이브 코딩, 프리랜싱 및 창업, 온라인 수익 창출 등 다음과 같은 주제에 관심 있는 학습자를 대상으로 하는 경우에 적합합니다.

많은 팔로워가 없어도 괜찮습니다. 도달 범위보다 참여도가 훨씬 중요합니다. 신뢰도가 높은 1,000명의 학생 커뮤니티는 100만 명의 수동적인 청중보다 더 큰 성과를 낼 수 있습니다. 여러분의 추천이 영향력이 있다면, 저희는 여러분과 함께하고 싶습니다.

이 프로그램에는 어떤 유형의 파트너십이 포함되어 있습니까?

교육 파트너십 프로그램은 크게 두 가지 유형의 파트너십을 제공합니다. 인플루언서 및 교육자 주도 강좌(B2C)는 온라인 강좌, 커뮤니티 또는 콘텐츠 채널을 통해 강의하는 개인 크리에이터, 강사 및 인플루언서를 위한 프로그램입니다. 기관 주도 프로그램(B2B)은 Hostinger를 정규 교육 과정이나 학생 자료에 통합하고자 하는 대학, 교육 기술 기업, 코딩 학원 및 이러닝 플랫폼을 위한 프로그램입니다.

팔로워 1,000명의 개인 크리에이터이든 수천 명의 학생을 대상으로 하는 기관이든, 이 프로그램에 참여할 수 있는 기회가 있습니다.

제 학생들은 이 프로그램을 통해 어떤 이점을 얻을 수 있을까요?

학생들은 최첨단 AI 기반 도구를 활용하여 웹사이트를 구축하고, 사업을 시작하고, 프로젝트를 현실로 구현할 수 있습니다. 기술적인 경험이 전혀 없더라도 가능합니다. Hostinger 플랫폼은 초보자도 아이디어 구상부터 실제 운영 가능한 웹사이트 제작까지 몇 달이 아닌 몇 분 만에 완료할 수 있도록 설계되었습니다.

전문가들이 실제로 사용하는 도구를 통해 학습함으로써 학생들은 실질적인 이점을 얻게 됩니다. 단순히 연습 문제를 푸는 것이 아니라, 실제 세상에서 작동하는 것을 만들어내는 것입니다. 이는 디지털 마케팅, 웹 개발, 창업 또는 AI 관련 교육 과정에 의미 있는 변화를 가져다 줄 것입니다.

내 학생들은 어떤 Hostinger 제품을 사용하게 될까요?

호스팅어는 첫 웹사이트 구축부터 복잡한 자동화 워크플로 배포에 이르기까지 모든 단계의 학습자에게 적합한 완벽한 도구 생태계를 제공합니다. 커리큘럼에 따라 학생들은 웹 호스팅 및 워드프레스 호스팅을 활용하여 모든 종류의 웹사이트나 블로그를 구축할 수 있습니다. 코딩 없이 몇 분 만에 전문가 수준의 웹사이트를 만들 수 있는 AI 웹사이트 빌더, 원하는 내용을 설명하기만 하면 웹 앱을 만들고 배포할 수 있는 AI 기반 앱 빌더인 Hostinger Horizons, 고급 프로젝트 및 맞춤형 서버 환경을 위한 VPS 호스팅, JavaScript 기반 애플리케이션을 위한 Node.js 호스팅, 자동화 및 AI 중심 과정에 적합한 워크플로 자동화용 자체 호스팅 n8n, 수동 설정 없이 인기 앱을 빠르게 배포할 수 있는 원클릭 OpenClaw, 그리고 첫날부터 전문적인 온라인 입지를 구축할 수 있는 도메인 등록 및 Hostinger 이메일까지 다양한 제품을 활용할 수 있습니다.

어떤 과정을 수강하든 학습 여정에 자연스럽게 녹아드는 Hostinger 제품이 있습니다.

어떤 홍보 자료와 지원을 받을 수 있나요?

교육 파트너로서, 첫날부터 Hostinger를 효과적으로 홍보하는 데 도움이 되는 완벽한 툴킷을 제공받으실 수 있습니다. 여기에는 강의나 콘텐츠에 바로 삽입할 수 있는 기성 배너 및 크리에이티브, Hostinger 제품에 대한 명확한 개요를 제공하여 자신 있게 제품에 대해 설명할 수 있도록 돕는 제품 브리프, 최고의 파트너들이 실제로 사용하고 있는 전략을 기반으로 한 마케팅 퍼널 노하우 및 최적 전략, Hostinger를 강의 및 모듈에 자연스럽게 통합할 수 있도록 하는 제품 통합 가이드, 추천, 전환 및 수수료를 실시간으로 확인할 수 있는 성과 추적 대시보드, 그리고 파트너의 성장을 지원하고 파트너십을 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 전담 파트너 매니저가 포함됩니다.

저는 이미 Hostinger 제휴 계정을 가지고 있는데, 이건 다른 건가요?

네, 교육 파트너십 프로그램은 일반 Hostinger 제휴 프로그램과는 별개의 프로그램입니다. 교육자 및 교육 기관을 위해 특별히 설계되었으며, 차별화된 온보딩 경험, 전담 지원, 그리고 교육 콘텐츠 제작자를 위한 맞춤형 리소스를 제공합니다.

현재 일반 제휴 계정을 보유하고 계시고 이 프로그램에 적합하다고 생각되시면 별도로 신청하실 수 있습니다.

파트너가 되려면 어떻게 해야 하나요?

시작하는 방법은 간단합니다. 먼저 이 페이지에서 파트너십 신청서를 작성해 주세요. 몇 분이면 완료됩니다. 저희 팀에서 신청서를 검토 후 다음 단계를 안내해 드립니다. 승인되면 파트너 대시보드, 홍보 자료 등 Hostinger를 콘텐츠에 홍보하는 데 필요한 모든 것을 이용하실 수 있습니다.

지원서를 제출했는데, 다음 단계는 무엇인가요?

저희 파트너십 팀에서 귀하의 신청서를 신중하게 검토하며, 일반적으로 영업일 기준 며칠 내에 검토가 완료됩니다. 귀하의 프로필이 저희와 잘 맞는다고 판단되면, 승인 및 온보딩 절차에 대한 자세한 내용을 이메일로 안내해 드리겠습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

당사의 웹사이트는 사이트의 원활한 작동과 사용자의 상호작용 데이터 수집, 그리고 마케팅 목적을 위해 필요한 쿠키를 사용합니다. 허용 시, 쿠키 정책에 명시된 대로 광고와 분석을 위한 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.