이 프로그램은 교육 콘텐츠를 제작하고 웹 개발 또는 프로그래밍, AI 도구 및 자동화, 디지털 마케팅, 바이브 코딩, 프리랜싱 및 창업, 온라인 수익 창출 등 다음과 같은 주제에 관심 있는 학습자를 대상으로 하는 경우에 적합합니다.

많은 팔로워가 없어도 괜찮습니다. 도달 범위보다 참여도가 훨씬 중요합니다. 신뢰도가 높은 1,000명의 학생 커뮤니티는 100만 명의 수동적인 청중보다 더 큰 성과를 낼 수 있습니다. 여러분의 추천이 영향력이 있다면, 저희는 여러분과 함께하고 싶습니다.