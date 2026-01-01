학생들에게 필요한 도구를 연결해 주세요.
이 프로그램은 누구를 위한 것인가요?
강좌 및 커뮤니티 제작자
기관
디지털 기술 교육자
신뢰할 수 있는 목소리
교육자들이 Hostinger를 선택하는 이유
고효율 모델
성과 기반 소득
학생들이 실제로 사용하는 도구
시작하기 쉽고 확장하기도 간편합니다.
단 네 단계로 프로그램에 참여하세요
1. 신청서를 제출하세요
2. 승인을 받으세요
3. 파트너 계정 설정
4. 홍보하고 수익을 창출하세요
Hostinger와의 파트너십에 깊은 감사를 드립니다. Hostinger는 이제 제 회사의 핵심 동력일 뿐만 아니라, 제 학생들에게도 간편함과 뛰어난 결과를 제공하는 중요한 자원이 되었습니다.
제 학생들 대부분은 평생 웹사이트를 만들어 본 적이 없었지만, Hostinger의 AI 웹사이트 빌더 덕분에 처음으로 자신만의 페이지를 성공적으로 만들고 매우 기뻐했습니다.
교육 파트너십 프로그램 FAQ
Hostinger 교육 파트너십 프로그램이란 무엇인가요?
호스팅거 교육 파트너십 프로그램은 교육자, 강좌 제작자 및 교육 기관을 위해 특별히 설계된 성과 기반 협업 프로그램입니다. 이 프로그램은 간단한 아이디어를 바탕으로 구축되었습니다. 학생들에게는 온라인에서 실제 프로젝트를 수행할 수 있는 신뢰할 수 있는 도구가 필요하며, 여러분은 업계 최고의 플랫폼 중 하나를 학생들과 연결해 줌으로써 보상을 받게 됩니다. 이 프로그램은 여러분의 사용자층과 함께 성장하도록 설계되었습니다.
파트너가 될 수 있는 사람은 누구인가요?
이 프로그램은 교육 콘텐츠를 제작하고 웹 개발 또는 프로그래밍, AI 도구 및 자동화, 디지털 마케팅, 바이브 코딩, 프리랜싱 및 창업, 온라인 수익 창출 등 다음과 같은 주제에 관심 있는 학습자를 대상으로 하는 경우에 적합합니다.
많은 팔로워가 없어도 괜찮습니다. 도달 범위보다 참여도가 훨씬 중요합니다. 신뢰도가 높은 1,000명의 학생 커뮤니티는 100만 명의 수동적인 청중보다 더 큰 성과를 낼 수 있습니다. 여러분의 추천이 영향력이 있다면, 저희는 여러분과 함께하고 싶습니다.
이 프로그램에는 어떤 유형의 파트너십이 포함되어 있습니까?
교육 파트너십 프로그램은 크게 두 가지 유형의 파트너십을 제공합니다. 인플루언서 및 교육자 주도 강좌(B2C)는 온라인 강좌, 커뮤니티 또는 콘텐츠 채널을 통해 강의하는 개인 크리에이터, 강사 및 인플루언서를 위한 프로그램입니다. 기관 주도 프로그램(B2B)은 Hostinger를 정규 교육 과정이나 학생 자료에 통합하고자 하는 대학, 교육 기술 기업, 코딩 학원 및 이러닝 플랫폼을 위한 프로그램입니다.
팔로워 1,000명의 개인 크리에이터이든 수천 명의 학생을 대상으로 하는 기관이든, 이 프로그램에 참여할 수 있는 기회가 있습니다.
제 학생들은 이 프로그램을 통해 어떤 이점을 얻을 수 있을까요?
학생들은 최첨단 AI 기반 도구를 활용하여 웹사이트를 구축하고, 사업을 시작하고, 프로젝트를 현실로 구현할 수 있습니다. 기술적인 경험이 전혀 없더라도 가능합니다. Hostinger 플랫폼은 초보자도 아이디어 구상부터 실제 운영 가능한 웹사이트 제작까지 몇 달이 아닌 몇 분 만에 완료할 수 있도록 설계되었습니다.
전문가들이 실제로 사용하는 도구를 통해 학습함으로써 학생들은 실질적인 이점을 얻게 됩니다. 단순히 연습 문제를 푸는 것이 아니라, 실제 세상에서 작동하는 것을 만들어내는 것입니다. 이는 디지털 마케팅, 웹 개발, 창업 또는 AI 관련 교육 과정에 의미 있는 변화를 가져다 줄 것입니다.
내 학생들은 어떤 Hostinger 제품을 사용하게 될까요?
호스팅어는 첫 웹사이트 구축부터 복잡한 자동화 워크플로 배포에 이르기까지 모든 단계의 학습자에게 적합한 완벽한 도구 생태계를 제공합니다. 커리큘럼에 따라 학생들은 웹 호스팅 및 워드프레스 호스팅을 활용하여 모든 종류의 웹사이트나 블로그를 구축할 수 있습니다. 코딩 없이 몇 분 만에 전문가 수준의 웹사이트를 만들 수 있는 AI 웹사이트 빌더, 원하는 내용을 설명하기만 하면 웹 앱을 만들고 배포할 수 있는 AI 기반 앱 빌더인 Hostinger Horizons, 고급 프로젝트 및 맞춤형 서버 환경을 위한 VPS 호스팅, JavaScript 기반 애플리케이션을 위한 Node.js 호스팅, 자동화 및 AI 중심 과정에 적합한 워크플로 자동화용 자체 호스팅 n8n, 수동 설정 없이 인기 앱을 빠르게 배포할 수 있는 원클릭 OpenClaw, 그리고 첫날부터 전문적인 온라인 입지를 구축할 수 있는 도메인 등록 및 Hostinger 이메일까지 다양한 제품을 활용할 수 있습니다.
어떤 과정을 수강하든 학습 여정에 자연스럽게 녹아드는 Hostinger 제품이 있습니다.
어떤 홍보 자료와 지원을 받을 수 있나요?
교육 파트너로서, 첫날부터 Hostinger를 효과적으로 홍보하는 데 도움이 되는 완벽한 툴킷을 제공받으실 수 있습니다. 여기에는 강의나 콘텐츠에 바로 삽입할 수 있는 기성 배너 및 크리에이티브, Hostinger 제품에 대한 명확한 개요를 제공하여 자신 있게 제품에 대해 설명할 수 있도록 돕는 제품 브리프, 최고의 파트너들이 실제로 사용하고 있는 전략을 기반으로 한 마케팅 퍼널 노하우 및 최적 전략, Hostinger를 강의 및 모듈에 자연스럽게 통합할 수 있도록 하는 제품 통합 가이드, 추천, 전환 및 수수료를 실시간으로 확인할 수 있는 성과 추적 대시보드, 그리고 파트너의 성장을 지원하고 파트너십을 최대한 활용할 수 있도록 도와주는 전담 파트너 매니저가 포함됩니다.
저는 이미 Hostinger 제휴 계정을 가지고 있는데, 이건 다른 건가요?
네, 교육 파트너십 프로그램은 일반 Hostinger 제휴 프로그램과는 별개의 프로그램입니다. 교육자 및 교육 기관을 위해 특별히 설계되었으며, 차별화된 온보딩 경험, 전담 지원, 그리고 교육 콘텐츠 제작자를 위한 맞춤형 리소스를 제공합니다.
현재 일반 제휴 계정을 보유하고 계시고 이 프로그램에 적합하다고 생각되시면 별도로 신청하실 수 있습니다.
파트너가 되려면 어떻게 해야 하나요?
지원서를 제출했는데, 다음 단계는 무엇인가요?
저희 파트너십 팀에서 귀하의 신청서를 신중하게 검토하며, 일반적으로 영업일 기준 며칠 내에 검토가 완료됩니다. 귀하의 프로필이 저희와 잘 맞는다고 판단되면, 승인 및 온보딩 절차에 대한 자세한 내용을 이메일로 안내해 드리겠습니다.