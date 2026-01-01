귀하와 같은 비즈니스의 사례
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판매하는 모든 방식을 연결하세요.
새로운 판매 방식으로 확장하세요.
모든 상품 유형을 위한 하나의 플랫폼
고객이 쇼핑하는 곳에서 판매하세요
Horizons 또는 Website Builder로 온라인 스토어를 만드세요. 또는 빠른 링크를 공유하고 바로 판매를 시작하세요.
하나의 대시보드에서 실행하기
하나의 대시보드에서 실행하세요. 여러 전자상거래 비즈니스를 관리하고, 성장하면서 판매 방식을 더 추가하세요.
0% 거래 수수료로 결제하세요
100개 이상의 결제 수단을 허용하며, 벌어들인 수익을 그대로 유지할 수 있습니다. 호스팅어는 판매 수익에서 수수료를 받지 않습니다.
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Haralabos Lukatos
이 회사는 웹사이트 편집 모드에서 훌륭한 사용자 친화적인 기능들을 제공합니다. 또한 온라인 스토어를 추가할 때에도 과정이 간단하고 번거롭지 않습니다.
Mitul
서버는 믿을 수 없을 정도로 빠릅니다 — 제 전자상거래 사이트는 일관되게 1.8초 만에 로드됩니다. 그들의 hPanel은 직관적이며 초보자에게도 사이트 관리를 간단하게 만듭니다.
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호스팅어 이커머스 FAQ
호스팅어 이커머스란 무엇인가요?
호스팅어 이커머스는 단일 대시보드에서 전체 온라인 비즈니스를 제어할 수 있게 해주는 올인원 이커머스 우선 비즈니스 관리 플랫폼입니다.
웹사이트로 시작하는 기존 플랫폼과 달리, 호스팅어 이커머스는 비즈니스부터 시작합니다. 상품, 결제, 운영을 먼저 설정한 다음, 자체 웹사이트, 소셜 미디어, 마켓플레이스 또는 간단한 공유 가능한 링크를 통해 판매할 위치와 방법을 선택합니다. 호스팅어 이커머스는 단일 상점에 얽매이지 않으므로, 고객이 있는 곳이라면 어디에서든 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
호스팅어 전자상거래 솔루션은 누구를 위한 것인가요?
호스팅어 이커머스는 첫 판매부터 다채널 비즈니스 관리까지, 모든 단계의 판매자를 위해 구축되었습니다.
- 초보 판매자. 기술적인 어려움이나 값비싼 추가 기능 없이 온라인으로 판매하고 싶으신가요? 사전 경험 없이도 몇 분 만에 시작할 수 있습니다.
- 소셜 판매자. 현재 인스타그램 DM, WhatsApp 또는 TikTok을 통해 판매하고 있다면, 호스팅어 이커머스는 간단하고 빠르며 복잡하지 않은 적절한 스토어 설정을 제공합니다.
- 다채널 판매자. 이미 여러 곳에서 판매하고 있고 개별 도구를 관리하는 데 지치셨나요? 호스팅어 이커머스는 제품, 재고, 주문을 하나의 대시보드로 통합합니다.
기술 지식은 필요하지 않습니다. 비즈니스 이름을 정하고, 첫 제품을 추가하고, 결제를 설정하고, 자신만의 웹사이트, 기존 스토어 또는 공유 가능한 링크 등 원하는 판매 방식을 선택하세요. 도구가 어려운 작업을 처리하므로 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.
판매를 시작하려면 웹사이트가 필요한가요?
아니요. 그것이 바로 호스팅어 이커머스가 다른 점입니다. 빠른 상품 링크(고객을 상품으로 바로 연결해 주는 간단하고 공유 가능한 URL)를 생성하여 즉시 판매를 시작할 수 있으며, 웹사이트는 필요 없습니다. WhatsApp, Instagram 또는 이미 사용 중인 다른 채널에 공유하세요. 웹사이트를 추가하거나 추가 판매 채널을 연결할 준비가 되면, 언제든지 해당 옵션을 사용할 수 있습니다.
호스팅어로 이커머스 웹사이트를 어떻게 만들 수 있나요?
스토어를 구축하는 세 가지 방법이 있습니다. 코딩 없이 가장 적합한 방법을 선택하세요.
- 드래그 앤 드롭 이커머스 웹사이트 빌더. AI에 비즈니스를 설명하기만 하면 몇 초 만에 웹사이트를 만들 수 있습니다. 그런 다음 요소를 드래그 앤 드롭하여 나만의 웹사이트로 맞춤 설정하세요.
- Horizons로 온라인 스토어를 Vibe code하세요. 채팅으로 스토어를 만드세요. 비전을 설명하고 대화를 통해 다듬으세요. AI가 모든 것을 구축해 드립니다.
- 이커머스 웹사이트 템플릿. 빠른 시작을 원하시나요? 다양한 기성 이커머스 템플릿 라이브러리에서 브랜드에 맞는 것을 선택하고 나만의 것으로 맞춤 설정하세요.
이미 웹사이트가 있다면 호스팅어 이커머스를 사용할 수 있나요?
네. 호스팅어 이커머스를 레스토랑의 주방이라고 생각해 보세요. 제품, 재고, 주문을 백그라운드에서 처리하며, 웹사이트는 고객이 방문하는 여러 식당 중 하나일 뿐입니다. Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress 또는 다른 플랫폼으로 구축된 기존 웹사이트를 연결하면 모든 것이 한 곳에서 실행됩니다. 기존 사이트와 함께 새로운 판매 채널을 처음부터 시작하지 않고도 추가할 수 있습니다.
여러 판매 채널을 관리할 수 있습니까?
네. 그것이 호스팅어 이커머스의 가장 큰 장점 중 하나입니다. 웹사이트, 틱톡, 인스타그램 또는 Etsy나 Amazon과 같은 마켓플레이스에서 판매하든, 모든 상점에 대한 중앙 집중식 재고 관리를 제공합니다. 즉, 상품, 재고, 주문이 모두 단일 대시보드에서 관리됩니다. 더 이상 도구 간 전환할 필요가 없으며 재고 불일치에 대해 걱정할 필요도 없습니다.
호스팅어 이커머스에서 무엇을 판매할 수 있나요?
거의 모든 것. 실물 상품, 디지털 다운로드(전자책, 음악, 템플릿 등), 예약이 필요한 서비스, 주문형 인쇄 상품, 그리고 구독 기반 서비스까지. 어떤 비즈니스 모델이든, 그에 맞는 상품이 있습니다.
아직 무엇을 판매할지 모르시나요? 틈새시장을 찾는 데 도움이 되도록 인기 상품 아이디어 목록을 정리했습니다.
거래 수수료가 있나요?
없습니다. 벌어들인 수익의 100%를 가져갑니다. 호스팅어 이커머스는 플랫폼 거래 수수료를 부과하지 않습니다. 따라서 첫 판매를 처리하든 천 번째 판매를 처리하든, 모든 달러가 고객님께 직접 전달됩니다.
고객은 어떤 결제 방법을 이용할 수 있나요?
전 세계적으로 100개 이상의 결제 수단을 지원합니다. Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay), PayPal, RazorPay, Alipay 등 다양한 결제 수단을 포함하며, 모두 안전하고 통합된 결제 경험을 제공합니다.
배송은 어떻게 진행되나요?
물리적 제품의 경우, Shippo를 연결하여 전체 주문 처리 과정을 자동화할 수 있습니다. 몇 초 만에 라벨을 인쇄하고, 실시간 추적을 제공하며, DHL, FedEx, UPS를 포함한 40개 이상의 운송업체로 배송할 수 있습니다. 주문형 인쇄 제품의 경우, 주문이 접수되면 Printful이 생산 및 배송을 자동으로 처리합니다.