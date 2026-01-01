이메일 API는 그 뒤에 진짜 수신함이 있습니다.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
하나의 수신함. 모든 방법을 구축합니다.
MCP 서버
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
명령줄 인터페이스
REST API 및 웹훅
라이브러리 및 CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
파이썬
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
귀하의 에이전트에게 진짜 인코더를 제공하십시오.
정체성
진짜 대화
내장된 기억
간단한, per-mailbox 가격
30일 내 환불 보장
언제든지 취소 가능
연중무휴 24시간 지원
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
개발자 워크플로우를 위해 제작
JSON
실시간으로 반응
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
검색 및 코드에서 분류
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
셸
당신의 터미널에서 그것을 스크립트
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
메일 워크플로의 완전한 제어
API 키
Webhook 엔드포인트
이메일 로그
Hostinger Mail API FAQ
Hostinger Mail API는 무엇입니까?
Hostinger Mail API는 앱, 웹사이트 및 백엔드 서비스에 사용할 수 있는 프로그래밍 가능한 이메일 표면입니다. SDK, CLI, REST API 및 Webhooks를 통해 이메일을 보내고 읽고, 검색하고, 정리하고, 응답하고, 실제 수신함을 자동화합니다.
Hostinger Mail MCP 서버는 무엇을 할 수 있습니까?
Live Hostinger Mail MCP 서버는 AI 에이전트에게 직접 호출할 수 있는 호환 가능한 메일박스 도구를 제공합니다. 에이전트는 이러한 도구를 사용하여 대화를 읽고 메시지를 검색하고, 응답을 드래프트하고, 들어오는 메일을 분류하고, 수신함 워크플로우를 실행할 수 있습니다.
이것은 대량 트랜잭션 이메일 API입니까?
Hostinger Mail API는 응용 프로그램 이메일 전송과 실제 수신함 제어를 하나의 프로그래밍 가능한 표면에 결합합니다. 그것은 대량 배송 대신 제품 및 워크플로 이메일을 위해 구축됩니다.
어떤 언어와 인터페이스를 지원합니까?
First-party SDK 는 Node.js, PHP 및 Python에 사용할 수 있습니다. 명령줄 인터페이스를 사용하거나 HTTP를 지원하는 모든 언어에서 직접 REST API를 호출할 수도 있습니다.
Mailbox 이벤트에 가입할 수 있습니까?
예. Webhooks를 사용하면 애플리케이션이 메일박스 활동에 반응하고 변경 사항을 반복적으로 확인하지 않고 워크플로를 시작할 수 있습니다.
API 키는 어떻게 얻을 수 있습니까?
hPanel에 로그인하고 API 영역을 열고 통합을 위한 키를 생성합니다. 키를 안전하게 보관하고 소스 코드로 묶지 마십시오.
문서를 어디에서 찾을 수 있습니까?
앱이나 웹사이트에서 사용할 수 있습니까?
예. REST API, SDK 또는 CLI를 사용하여 이메일을 보내고 앱, 웹 사이트 또는 백엔드에서 실제 수신함을 제어합니다. MCP를 통한 에이전트는 지원되지만 선택 사항입니다.