라이브 API · SDK · MCP 서버

이메일 API는 그 뒤에 진짜 수신함이 있습니다.

보내기, 읽기, 검색 및 응답: 하나의 API, 하나의 키
스택 또는 AI 에이전트를 연결
1분 이내에 보내기 시작
최저609/월
당신의 API 키를 얻을문서를 읽어보세요
30일 환불 보장
Hostinger 메일 API
연결됨
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 수락, 메시지 대기열

하나의 수신함. 모든 방법을 구축합니다.

REST API를 직접 사용하거나, 첫 번째 파티 SDK를 삽입하거나, CLI에서 스크립트를 작성하거나, 라이브 MCP 서버를 통해 AI 에이전트를 연결합니다.

MCP 서버

AI 에이전트에게 실제 메일박스를 읽고, 보내고, 검색하고 운영할 수 있는 도구를 제공합니다.

Node.js SDK

네이티브 개발자 경험을 통해 JavaScript 및 TypeScript 애플리케이션에 이메일 보내기 및 수신함 작업 흐름을 추가합니다.

PHP SDK

API 클라이언트를 처음부터 구축하지 않고 웹사이트 및 백엔드 서비스를 메일박스 작업에 연결합니다.

Python SDK

실제 이메일 계정 주위에 자동화, 데이터 워크플로우 및 에이전트 도구를 구축합니다.

명령줄 인터페이스

터미널, 스크립트 및 CI 작업에서 메일박스 작업 흐름을 검사 및 관리합니다.

REST API 및 웹훅

프로그래밍 가능한 표면을 직접 호출하고, 메일박스 이벤트에 반응하고, 앱이 필요할 때 제품 이메일을 보내십시오.

라이브러리 및 CLI

첫 번째 파티 클라이언트를 설치하고 몇 분 안에 첫 번째 통화를 수행합니다.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

메일 API를 위한 타입이 완벽하게 정의된 클라이언트.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

프레임워크에 구애받지 않는 PHP 클라이언트.

파이썬

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Mail API용 Python 클라이언트.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

터미널에서 바로 메일을 관리하세요.

귀하의 에이전트에게 진짜 인코더를 제공하십시오.

보내는 엔드포인트만으로는 충분하지 않습니다. 앱 또는 에이전트는 주소, 스레드 및 기록이 포함된 작동하는 메일박스를 얻어 MCP, SDK 또는 REST를 통해 작동할 수 있습니다.

정체성

에이전트가 서비스를 등록하고, 확인서를 수신하고, 귀하를 대신하여 행동하는 데 사용할 수 있는 실제 확인 가능한 이메일 주소입니다.

진짜 대화

스레드된 응답, 첨부 파일 및 멀티 파티 스레드, 당신이 원하는 언제든지 루프에 인간과 함께.

내장된 기억

각 메시지는 에이전트가 컨텍스트와 추적을 이해하기 위해 다시 볼 수 있는 지속적이고 검색 가능한 기록입니다.

간단한, per-mailbox 가격

각 플랜에는 전체 API, SDK, CLI, MCP 및 Webhook 액세스가 포함됩니다. 제품 및 트랜잭션 이메일을 위해 작게 전송됩니다.

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

연중무휴 24시간 지원

48개월 상품
87% 할인
Starter
최적의: 사이드 프로젝트 및 프로토타입
4,639
609/월
당신의 API 키를 얻을
메일함당 가격입니다. 48개월 약정입니다. ₩2,469/월에 48개월 약정으로 갱신됩니다.
API, SDK, CLI 및 MCP 액세스
Webhooks & 메일박스 이벤트
메일함당 하루 1 000개의 이메일
1개의 메일함 포함
메일함당 5 GB 저장 용량
5개의 전달 규칙
5개의 이메일 별칭

이익:

Agent Mail: 전용 에이전트 주소 + MCP 도구
최고 인기
75% 할인
Standard
가장 적합한 제품: 성장 앱 및 통합
6,179
1,539/월
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메일함당 가격입니다. 48개월 약정입니다. ₩4,329/월에 48개월 약정으로 갱신됩니다.
API, SDK, CLI 및 MCP 액세스
Webhooks & 메일박스 이벤트
메일함당 하루 3 000개의 이메일
1개의 메일함 포함
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20개의 전달 규칙
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이익:

AI 도구로 검색, 답장, 요약 및 작성 - 모두 무제한
Agent Mail: 전용 에이전트 주소 + MCP 도구
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Premium
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

스팸, 바이러스, 피싱 방지
모든 앱이나 기기에서 이메일에 액세스하세요
감사 로그로 모든 사서함 활동을 추적하세요
종단 간 암호화로 데이터를 안전하게 보호하세요
이메일을 쉽게 마이그레이션하세요
다른 이메일 주소로 이메일 전달
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모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

개발자 워크플로우를 위해 제작

스택에 맞는 인터페이스를 사용한 다음, 기본 메일박스를 변경하지 않고 SDK, CLI, REST 및 webhooks 간에 이동합니다.

JSON

실시간으로 반응

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
웹호크를 사용하여 메일박스 이벤트에 가입하고 메일이 도착하는 순간에 논리를 트리거하십시오. 베이비시트에 대한 투표 루프가 없습니다.

Node.js

검색 및 코드에서 분류

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
작업 흐름이 생각하는 방식으로 메일박스를 쿼리하십시오: 발신자, 주제 또는 상태에 따라. 그런 다음 동일한 호출 체인에서 결과에 대해 행동하십시오.

당신의 터미널에서 그것을 스크립트

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI는 동일한 API를 사용합니다. 따라서 앱이 할 수 있는 모든 작업은 셸, 스크립트 및 CI 작업에서도 할 수 있습니다.

메일 워크플로의 완전한 제어

자격 증명을 관리하고, 이메일 로그에서 배달 활동을 추적하고, 컨트롤 패널을 떠나지 않고도 통합을 완료합니다.

API 키

새 프로젝트에 대한 키를 생성하고 자격 증명을 회전할 때 이를 취소합니다.

Webhook 엔드포인트

메일박스 이벤트를 수신하는 엔드포인트를 관리합니다.

이메일 로그

메시지를 추적해야 할 때 배달 활동을 검사합니다.
자동화된 이메일 워크플로우를 위한 Hostinger Agentic Mail 설명

개발자를 위한 Hostinger Mail

당신의 코드 뒤에 진짜 수신함을 넣어

API 키를 생성하고, 앱이나 에이전트를 연결하고, 첫 번째 이메일을 보내고, 제작을 시작합니다.

당신의 API 키를 얻을
문서를 읽어보세요

Hostinger Mail API FAQ

Mail API, MCP 서버, SDK, CLI, REST API 및 webhooks에 관한 답변입니다.

Hostinger Mail API는 앱, 웹사이트 및 백엔드 서비스에 사용할 수 있는 프로그래밍 가능한 이메일 표면입니다. SDK, CLI, REST API 및 Webhooks를 통해 이메일을 보내고 읽고, 검색하고, 정리하고, 응답하고, 실제 수신함을 자동화합니다.

Live Hostinger Mail MCP 서버는 AI 에이전트에게 직접 호출할 수 있는 호환 가능한 메일박스 도구를 제공합니다. 에이전트는 이러한 도구를 사용하여 대화를 읽고 메시지를 검색하고, 응답을 드래프트하고, 들어오는 메일을 분류하고, 수신함 워크플로우를 실행할 수 있습니다.

Hostinger Mail API는 응용 프로그램 이메일 전송과 실제 수신함 제어를 하나의 프로그래밍 가능한 표면에 결합합니다. 그것은 대량 배송 대신 제품 및 워크플로 이메일을 위해 구축됩니다.

First-party SDK 는 Node.js, PHP 및 Python에 사용할 수 있습니다. 명령줄 인터페이스를 사용하거나 HTTP를 지원하는 모든 언어에서 직접 REST API를 호출할 수도 있습니다.

예. Webhooks를 사용하면 애플리케이션이 메일박스 활동에 반응하고 변경 사항을 반복적으로 확인하지 않고 워크플로를 시작할 수 있습니다.

hPanel에 로그인하고 API 영역을 열고 통합을 위한 키를 생성합니다. 키를 안전하게 보관하고 소스 코드로 묶지 마십시오.

설치 안내, API 참조 및 통합 세부 사항은 Hostinger Mail API 문서를 방문하십시오.

예. REST API, SDK 또는 CLI를 사용하여 이메일을 보내고 앱, 웹 사이트 또는 백엔드에서 실제 수신함을 제어합니다. MCP를 통한 에이전트는 지원되지만 선택 사항입니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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