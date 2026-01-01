Live Hostinger Mail MCP 서버는 AI 에이전트에게 직접 호출할 수 있는 호환 가능한 메일박스 도구를 제공합니다. 에이전트는 이러한 도구를 사용하여 대화를 읽고 메시지를 검색하고, 응답을 드래프트하고, 들어오는 메일을 분류하고, 수신함 워크플로우를 실행할 수 있습니다.