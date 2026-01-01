AI 에이전트는 즉시 작동합니다. 기존 이메일은 그렇지 않습니다.
이메일을 자동화된 작업으로 전환
자동화된 아웃리치
개인화된 아웃리치를 보내고, 답변을 선별하며, 잠재 고객을 CRM으로 자동으로 전달합니다.
고객지원 처리
수신되는 지원 이메일을 분석하고 즉시 올바른 담당자에게 보냅니다.
예약 및 일정 관리
회의 요청을 처리하고, 예약을 확인하며, 이메일을 통해 자동으로 알림을 전송합니다.
받은 편지함 자동화
이메일을 자동으로 분류, 응답, 위임, 보관합니다.
계정 인증
인증 코드와 확인 이메일을 받아 상담원 워크플로우를 원활하게 유지하세요.
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Agentic Mail 자주 묻는 질문
호스팅어의 AI 에이전트용 이메일 관련 자주 묻는 질문에 대한 답변 찾기
에이전틱 이메일이란 무엇이며 일반 이메일과 어떻게 다른가요?
에이전틱 이메일은 AI 에이전트 및 자동화 워크플로우를 위해 특별히 설계된 이메일 인프라입니다. 기존 이메일 서비스는 메시지가 읽히기를 기다리는 수동적인 받은 편지함으로, 사람을 위해 구축되었습니다. 에이전틱 메일은 이메일을 능동적이고 프로그래밍 가능한 계층으로 취급합니다. 웹훅 우선, API 기반으로, 플랫폼 제한, 전송량 제한 또는 AI 기반 활동으로 인해 플래그 지정될 위험 없이 프로그래밍 방식의 송수신을 처리하도록 구축되었습니다.
호스팅어 Agentic Mail은 누구를 위한 것인가요?
호스팅어의 에이전트 이메일은 AI 에이전트 및 워크플로우를 위한 안정적인 이메일 레이어가 필요한 개발자 및 자동화 빌더를 위해 구축되었습니다. OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier 또는 유사한 도구로 구축하고 있으며, 기존 이메일 제공업체가 자동화를 차단하여 어려움을 겪고 있다면, 바로 당신을 위한 것입니다.
또한 에이전트 자체를 위한 것이기도 합니다. 에이전트가 콜드 아웃리치, 고객 지원, 예약 흐름 또는 문서 처리를 위한 전용 주소를 필요로 하든, 에이전트 메일은 에이전트가 작업할 수 있는 실제적이고 프로그래밍 가능한 받은 편지함을 제공합니다.
또한 에이전트 자체를 위한 것이기도 합니다. 에이전트가 콜드 아웃리치, 고객 지원, 예약 흐름 또는 문서 처리를 위한 전용 주소를 필요로 하든, 에이전트 메일은 에이전트가 작업할 수 있는 실제적이고 프로그래밍 가능한 받은 편지함을 제공합니다.
웹훅은 에이전트 이메일과 어떻게 연동되나요?
이메일이 도착할 때마다 Agentic Mail은 즉시 웹훅을 실행합니다. 폴링이나 지연이 없습니다. 귀하의 에이전트 또는 자동화 도구는 트리거를 수신하고 메시지를 파싱하거나, n8n에서 워크플로를 트리거하거나, LangChain 에이전트에 전달하는 등 즉시 조치를 취할 수 있습니다.
Agentic Mail은 어떤 자동화 도구와 에이전트 프레임워크를 지원하나요?
호스팅어의 에이전트 메일은 OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier 및 다른 자동화 플랫폼과 연동됩니다. 가장 일반적인 스택을 위한 사전 구축된 스킬이 제공되어 몇 분 안에 연결할 수 있습니다. 또한, 더욱 심층적인 맞춤형 통합을 위해 전체 API 액세스 및 MCP 서버도 곧 출시될 예정입니다.
상담원이 어떤 발신자와 상호작용하는지 제어할 수 있나요?
네. 허용 및 차단 목록을 통해 도메인 및 개별 이메일 수준 모두에서 어떤 도메인 또는 이메일 주소가 에이전트의 받은 편지함에 도달할 수 있는지 정확히 정의할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우를 집중시키고 원치 않는 노이즈나 남용으로부터 보호할 수 있습니다.
Agentic Mail은 제가 구매해야 하는 별도의 상품인가요?
아니요, 에이전틱 메일은 호스팅어 비즈니스 이메일에 내장되어 있습니다. Premium Business Email의 일부로 모든 에이전틱 기능을 이용할 수 있으며, 별도의 구독은 필요하지 않습니다.
이메일을 프로그래밍 방식으로 제어할 수 있는 전체 API가 있나요?
전체 API 액세스는 출시 예정 기능입니다. 출시되면 UI 없이도 에이전트의 받은 편지함을 전송, 수신 및 관리하는 데 필요한 완벽한 프로그래밍 방식 제어 기능을 제공할 것입니다. 그동안 웹훅과 사전 구축된 스킬은 현재 가장 일반적인 자동화 사용 사례를 처리합니다.