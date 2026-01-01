호스팅어의 에이전트 이메일은 AI 에이전트 및 워크플로우를 위한 안정적인 이메일 레이어가 필요한 개발자 및 자동화 빌더를 위해 구축되었습니다. OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier 또는 유사한 도구로 구축하고 있으며, 기존 이메일 제공업체가 자동화를 차단하여 어려움을 겪고 있다면, 바로 당신을 위한 것입니다.



또한 에이전트 자체를 위한 것이기도 합니다. 에이전트가 콜드 아웃리치, 고객 지원, 예약 흐름 또는 문서 처리를 위한 전용 주소를 필요로 하든, 에이전트 메일은 에이전트가 작업할 수 있는 실제적이고 프로그래밍 가능한 받은 편지함을 제공합니다.