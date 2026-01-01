AI 에이전트

AI 도구는 빈 채팅창을 제공하고, 무엇을 물어봐야 할지, 어떻게 물어봐야 할지, 그리고 다음에 무엇을 해야 할지 사용자가 알아서 해결하라고 합니다.

저희 에이전트들은 내장된 기술을 갖추고 있습니다. 각 에이전트는 무엇을 해야 할지, 어떻게 도와야 할지 아는 전문가입니다. 7명의 AI 에이전트 팀이 첫날부터 비즈니스 성장을 돕습니다.