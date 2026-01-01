조기 출시

AI 에이전트로 비즈니스를 성장시키세요

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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AI 에이전트

AI 도구는 빈 채팅창을 제공하고, 무엇을 물어봐야 할지, 어떻게 물어봐야 할지, 그리고 다음에 무엇을 해야 할지 사용자가 알아서 해결하라고 합니다.

저희 에이전트들은 내장된 기술을 갖추고 있습니다. 각 에이전트는 무엇을 해야 할지, 어떻게 도와야 할지 아는 전문가입니다. 7명의 AI 에이전트 팀이 첫날부터 비즈니스 성장을 돕습니다.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

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Reddit

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See all connections

세 단계면 충분합니다.

01

도전 과제를 선택하세요

SEO 개선이 필요하신가요? 콘텐츠 계획이 필요하신가요? 법률 페이지가 필요하신가요? 필요에 맞는 에이전트를 선택하세요.
02

상담원과 에이전트와 채팅하세요

요소를 재배치하여 늘 원하던 웹사이트를 만들 수 있습니다.
03

실질적인 결과를 얻으세요

전략, 블로그 게시물, 감사 보고서, 이메일 캠페인. 복사, 붙여넣기, 바로 사용 가능합니다.
시작하기

엔지니어가 아닌 사업주를 위해 설계되었습니다.

Hostinger 사이트에 최적화되어 있습니다.

귀사의 에이전트는 이미 사용하고 있는 도구, 즉 웹사이트, 도메인, 비즈니스와 연동되도록 설계되었습니다.

특별한 기술은 필요하지 않습니다.

대화가 가능하다면 상담원을 사용할 수 있습니다. 암기해야 할 안내 메시지도 없고, 설정도 필요 없습니다.

일반 전문가가 아닌 전문가

각 상담원은 한 가지 업무에 특화된 교육을 받았습니다. 따라서 모든 것을 하려는 일반적인 어시스턴트가 아닌, 전문가 수준의 도움을 받으실 수 있습니다.

나의 데이터는 나의 소유로 유지됩니다.

대화 내용은 비공개입니다. 저희는 사용자의 데이터를 학습에 사용하거나 제3자와 공유하지 않습니다.

수백만 명의 만족스러운 고객들과 함께하세요

Hostinger는 비즈니스 성공에 기여할 수 있는 모든 도구를 제공하기 때문에 원하는 모든 것을 찾을 수 있는 곳입니다.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Hostinger를 한동안 사용해왔는데, 매우 만족스러웠습니다. 기술적인 지식이 많지 않은 사람에게도 설정 과정이 매우 쉬웠습니다.

Dm Rawat

Dm Rawat

편리하고 안정적이며 관리가 잘 되어 있으며, 훌륭한 지원팀이 언제든지 실시간으로 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 정말 추천합니다.

Amir Benslama

Amir Benslama

당신의 AI 에이전트 팀은 준비됐습니다. 당신은 준비됐나요?

시작해보세요
당신의 AI 에이전트 팀은 준비됐습니다. 당신은 준비됐나요?

자주 묻는 질문

Hostinger Agents란 무엇인가요?

Hostinger Agents는 전략, 글쓰기, SEO, 마케팅, 법률, 고객 커뮤니케이션, 영업과 같은 특정 비즈니스 영역에 맞춰 구축된 전문 에이전트 팀을 제공하는 AI 기반 앱입니다. 하나의 일반적인 챗봇 대신, 언제든지 쉬운 언어로 대화할 수 있는 전문적인 전문가들을 만날 수 있습니다. 기술적인 지식은 필요 없습니다.

Hostinger Agent는 누구를 위한 것인가요?

모든 것을 직접 처리하는 1인 기업가, 부업가, 소규모 사업주를 위해 만들어졌습니다. 만약 언제든지 전략가, 작가, 마케터 또는 법률 고문을 곁에 둘 수 있기를 바라셨다면, 그것이 바로 Hostinger 에이전트가 제공하는 것입니다.

ChatGPT와 어떻게 다른가요?

범용 AI 챗봇과 달리, 각 호스팅어 에이전트는 특정 비즈니스 도메인에 대한 심층적인 전문 지식으로 사전 학습되어 있습니다. 완벽한 프롬프트를 작성할 필요가 없습니다. 에이전트와 스킬을 선택하기만 하면, 거기서부터 유용한 결과로 안내해 드립니다.

스킬은 무엇이며, 어떻게 작동하나요?

스킬은 각 에이전트 내부에 미리 구축된 작업 템플릿입니다. 무엇을 물어볼지 고민하는 대신, 스킬을 선택하면 에이전트가 블로그 게시물 작성, 키워드 조사 실행 또는 개인정보처리방침 생성과 같은 특정 결과물을 얻을 수 있도록 안내합니다. 스킬은 빈 대화에서 시작하는 것보다 더 빠르고, 더 체계적이며, 더 나은 결과물을 생성합니다.

앱을 열 때마다 처음부터 다시 시작해야 하나요?

아닙니다. 각 에이전트는 고객과 단일하고 지속적인 대화를 유지합니다. — 만료되는 세션도 없고, 관리할 기록도 없습니다. 앱을 닫고 나중에 다시 돌아와도, 에이전트는 고객이 중단했던 지점부터 정확히 다시 시작합니다. 매번 비즈니스 컨텍스트를 다시 설명할 필요가 없습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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