즉시 설치
유지보수 불필요
내장 도구
원하는 상품을 선택하세요
OpenClaw를 단 3단계로 간편하게 배포하세요
원클릭으로 OpenClaw를 설치하세요
채팅하고 싶은 장소를 선택하세요
OpenClaw는 바로 사용할 수 있습니다.
상단원 한 명. 무한한 워크플로우.
개인 생산성 도우미
판매 보조원
코딩 도우미
연구원
소셜 미디어 플래너
지원 전문가
Hostinger를 통한 OpenClaw 사용과 다른 제공업체 비교
Hostinger를 사용하여 OpenClaw를 배포해야 하는 이유는 무엇일까요?
원클릭 설치
AI 크레딧 사전 설치됨
기본적으로 개인 정보 보호 및 보안이 유지됩니다.
설정 및 테스트가 완료되었습니다.
24시간 연중무휴 구동
AI는 자체 메일함을 갖게 됩니다
OpenClaw에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?
OpenClaw를 올바르게 설정하는 방법 (아무도 알려주지 않는 비밀)
OpenClaw와 WordPress 연동 가이드: 직접 사용해봤는데, 잠재력이 무궁무진합니다!
OpenClaw 활용 사례 TOP 5 (모두 직접 사용해봤습니다!)
OpenClaw Hostinger FAQ
OpenClaw를 설치하는 데 기술적인 지식이 필요한가요?
전혀 그렇지 않습니다. 원클릭 OpenClaw는 서버를 전혀 다뤄본 적 없는 사람들을 위해 설계되었습니다. 원클릭 배포 기능을 통해 서버 환경 설정부터 AI 구성까지 모든 설치 과정을 간편하게 처리할 수 있습니다. 원하는 요금제를 선택하고 배포 버튼을 클릭하기만 하면 몇 분 안에 개인 AI 비서를 사용할 수 있습니다. 코딩도, 명령줄도, 복잡한 대시보드도 필요 없습니다.
AI 크레딧은 어떻게 작동하며, 외부 계정을 설정해야 하나요?
AI 크레딧은 사전 통합되어 바로 사용 가능합니다. 일반적인 OpenClaw 설정과 달리 OpenAI나 Anthropic 같은 AI 제공업체에 계정을 만들거나 API 키를 생성하거나 기술적인 구성을 처리할 필요가 없습니다. Hostinger 대시보드에서 크레딧을 구매하기만 하면 어시스턴트가 즉시 활성화됩니다. 크레딧이 더 필요할 때는 같은 대시보드에서 바로 충전할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
저의 데이터는 비공개로 안전하게 보호되나요?
물론입니다. 모든 OpenClaw 인스턴스는 자체 격리된 환경에서 실행되므로 데이터와 대화 내용이 다른 사용자와 완전히 분리됩니다. 무단 접근이나 외부 변경을 방지하기 위해 각 컨테이너를 철저히 보호하며, 모든 인스턴스에는 기본적으로 맞춤형 고성능 보안 게이트웨이가 생성됩니다. 별도의 설정 없이 전문가 수준의 보안을 누릴 수 있습니다.
원클릭 OpenClaw와 VPS에서 OpenClaw를 실행하는 것의 차이점은 무엇인가요?
VPS를 사용하면 루트 액세스 권한과 서버에 대한 완벽한 제어 권한을 얻을 수 있지만, 설정, 업데이트 및 보안에 대한 책임도 직접 져야 합니다. 1-click OpenClaw는 이러한 복잡성을 모두 제거합니다. 저희가 인프라를 관리하고, 인스턴스를 최신 안정 버전으로 유지하며, 추가적인 보안 계층을 제공하므로 서버 관리에 신경 쓰지 않고 AI 어시스턴트 사용에만 집중할 수 있습니다. 완벽한 맞춤 설정이 필요한 개발자라면 VPS OpenClaw 플랜이 더 적합합니다.
OpenClaw로 실제로 무엇을 할 수 있나요?
OpenClaw는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 개인 AI 비서입니다. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 등 즐겨 사용하는 메시징 앱과 연결하여 일상적인 작업을 자동화하고, 여러 플랫폼에서 대화를 관리하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 항상 도움을 줄 준비가 되어 있는 디지털 팀원과 같습니다.