OpenClaw

나만의 AI 에이전트. 개인 정보 보호, 상시 접속, 60초 내 실시간 상담 가능.

한 번만 배포하면, 잠자는 동안에도 24시간 내내 일상적인 작업을 처리해 줍니다.
시작하기

30일 환불 보장

즉시 설치

OpenClaw는 설치가 매우 간편하여 누구나 AI 에이전트를 활용할 수 있습니다. 전문 용어나 복잡한 과정 없이, 빠르게 첫 번째 자동화를 구축할 수 있습니다.

유지보수 불필요

관리형 OpenClaw는 모든 보안, 업데이트 및 백업을 처리합니다. 사용자의 AI 에이전트는 수동 작업 없이 24시간 내내 안정적으로 작동합니다.

내장 도구

OpenClaw는 AI 모델, 웹 브라우징, 에이전트 기반 메일함 등 손쉽게 시작하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.

원하는 상품을 선택하세요

이미 10만 명 이상의 에이전트가 배치되었습니다
73% 할인
AI 자동화 앱
34,059
9,279/월
시작하기
2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

당신을 위해 관리

별도의 설정, 유지 관리 또는 인프라 관리 없이 원하는 애플리케이션을 바로 실행하세요.

귀하의 상품에 포함됨

즉시 이용 가능
유지보수 필요 없음
시각적 인터페이스 포함
CLI 액세스가 포함
텔레그램 페어링 기능 내장
AI 크레딧 포함
ChatGPT 사용
웹 검색 포함
에이전트 이메일 사전 구성됨
보안 관리가 자동으로 이루어집니다
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보안 관리가 자동으로 이루어집니다

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

OpenClaw를 단 3단계로 간편하게 배포하세요

OpenClaw를 수동으로 설정하는 데는 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. Hostinger를 사용하면 즉시 실행할 수 있으며, 새로운 것을 배울 필요가 없습니다.

원클릭으로 OpenClaw를 설치하세요

상품을 시작하시면 설정이 자동으로 진행됩니다. 기술적인 경험은 필요하지 않습니다.

채팅하고 싶은 장소를 선택하세요

텔레그램이나 왓츠앱을 통해 연결하고 몇 초 만에 AI 비서와 대화를 시작하세요.

OpenClaw는 바로 사용할 수 있습니다.

별도의 설정이 필요 없습니다. OpenClaw AI 어시스턴트가 바로 작동하여 업무를 시작할 수 있습니다.
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상단원 한 명. 무한한 워크플로우.

개인 생산성 도우미

창업자 중 한 명이 iMessage와 Google 캘린더를 연동했습니다. 이제 Google 캘린더가 그녀의 메시지를 정리하고, 회의 일정을 변경하고, 매일 아침 업무 브리핑을 제공합니다.

판매 보조원

텔레그램에 연결된 컨설턴트 에이전드가 잠재 고객을 검증하고, 연락 내용을 기록하고, 후속 연락을 자동으로 작성합니다.

코딩 도우미

개발팀이 5분 만에 코드 리뷰 에이전트를 설치했습니다. 이 에이전트는 버그를 잡아내고, 리팩토링을 제안하며, PR 처리 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축시켜 줍니다.

연구원

PM은 담당자에게 모든 공급업체 선정 전에 여러 도구를 비교해 보도록 요청합니다. 이렇게 하면 장단점을 요약하고 가격을 표시하여 반나절 동안 진행되던 심층 분석을 대체할 수 있습니다.

소셜 미디어 플래너

한 콘텐츠 제작자가 OpenClaw에 자신의 초안 폴더에 대한 접근 권한을 부여했습니다. OpenClaw는 초안을 완성된 게시물로 자동 변환하고 예약 게시 기능을 제공합니다. 이제 더 이상 빈 페이지에서 아침을 맞이할 필요가 없습니다.

지원 전문가

한 이커머스 팀이 Discord 지원 문의를 OpenClaw를 통해 처리하도록 했습니다. 그 결과, 담당자가 직접 확인하기 전에 문의의 60%가 OpenClaw를 통해 처리됩니다.

Hostinger를 통한 OpenClaw 사용과 다른 제공업체 비교

Hostinger의 OpenClaw와 경쟁사 제품의 차이점은 무엇일까요? 저희는 간편함에 중점을 두어 고객이 단 몇 초 만에 AI 에이전트를 활용할 수 있도록 지원합니다.
Image
기타 제공업체
몇 초 만에 준비 완료
수동 설치 및 환경 설정
설정이 전혀 필요하지 않습니다.
API 키가 필요합니다.
AI 크레딧 사전 설치됨
외부 API 계정이 필요합니다
시각적 에이전트 관리
아니요
관리형 인프라
자율 관리
연중무휴 24시간 전문가 지원
아니요
원클릭 채널 통합
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Hostinger를 사용하여 OpenClaw를 배포해야 하는 이유는 무엇일까요?

원클릭 설치

OpenClaw를 즉시 실행하세요. 수동 설정이나 복잡한 구성이 필요 없습니다.

AI 크레딧 사전 설치됨

AI 비서는 크레딧을 사용하여 답변을 생성하고 작업을 완료합니다. 크레딧은 이미 추가되어 있으므로 OpenClaw를 바로 사용하실 수 있습니다.

기본적으로 개인 정보 보호 및 보안이 유지됩니다.

OpenClaw는 비공개 저장소에서 실행되므로 데이터와 채팅 기록이 비공개로 유지됩니다.

설정 및 테스트가 완료되었습니다.

처음부터 안정적이고 검증된 OpenClaw 버전을 사용하실 수 있습니다. 테스트 및 호환성 관리는 저희가 담당합니다.

24시간 연중무휴 구동

OpenClaw 어시스턴트는 24시간 내내 온라인 상태를 유지하며, 사용자가 오프라인 상태일 때도 작업과 대화를 처리합니다.

AI는 자체 메일함을 갖게 됩니다

개인 이메일 대신 보안 강화를 위해 별도의 OpenClaw 사서함을 선택할 수 있습니다.

OpenClaw에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?

OpenClaw를 올바르게 설정하는 방법 (아무도 알려주지 않는 비밀)

OpenClaw와 WordPress 연동 가이드: 직접 사용해봤는데, 잠재력이 무궁무진합니다!

OpenClaw 활용 사례 TOP 5 (모두 직접 사용해봤습니다!)

모두 보기

지금 바로 OpenClaw를 설정하세요.

30일 환불 보장으로 부담 없이 사용해 보세요. 자세한 내용은 환불 정책을 참조하세요.
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OpenClaw Hostinger FAQ

원클릭 오픈클로에 대한 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

전혀 그렇지 않습니다. 원클릭 OpenClaw는 서버를 전혀 다뤄본 적 없는 사람들을 위해 설계되었습니다. 원클릭 배포 기능을 통해 서버 환경 설정부터 AI 구성까지 모든 설치 과정을 간편하게 처리할 수 있습니다. 원하는 요금제를 선택하고 배포 버튼을 클릭하기만 하면 몇 분 안에 개인 AI 비서를 사용할 수 있습니다. 코딩도, 명령줄도, 복잡한 대시보드도 필요 없습니다.

AI 크레딧은 사전 통합되어 바로 사용 가능합니다. 일반적인 OpenClaw 설정과 달리 OpenAI나 Anthropic 같은 AI 제공업체에 계정을 만들거나 API 키를 생성하거나 기술적인 구성을 처리할 필요가 없습니다. Hostinger 대시보드에서 크레딧을 구매하기만 하면 어시스턴트가 즉시 활성화됩니다. 크레딧이 더 필요할 때는 같은 대시보드에서 바로 충전할 수 있습니다. 정말 간단합니다.

물론입니다. 모든 OpenClaw 인스턴스는 자체 격리된 환경에서 실행되므로 데이터와 대화 내용이 다른 사용자와 완전히 분리됩니다. 무단 접근이나 외부 변경을 방지하기 위해 각 컨테이너를 철저히 보호하며, 모든 인스턴스에는 기본적으로 맞춤형 고성능 보안 게이트웨이가 생성됩니다. 별도의 설정 없이 전문가 수준의 보안을 누릴 수 있습니다.

VPS를 사용하면 루트 액세스 권한과 서버에 대한 완벽한 제어 권한을 얻을 수 있지만, 설정, 업데이트 및 보안에 대한 책임도 직접 져야 합니다. 1-click OpenClaw는 이러한 복잡성을 모두 제거합니다. 저희가 인프라를 관리하고, 인스턴스를 최신 안정 버전으로 유지하며, 추가적인 보안 계층을 제공하므로 서버 관리에 신경 쓰지 않고 AI 어시스턴트 사용에만 집중할 수 있습니다. 완벽한 맞춤 설정이 필요한 개발자라면 VPS OpenClaw 플랜이 더 적합합니다.

OpenClaw는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 개인 AI 비서입니다. WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 등 즐겨 사용하는 메시징 앱과 연결하여 일상적인 작업을 자동화하고, 여러 플랫폼에서 대화를 관리하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 항상 도움을 줄 준비가 되어 있는 디지털 팀원과 같습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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