Hermes Agent

Hermes Agent로 [일상]업무를 자동화하세요

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
시작하기
30일 내 환불 보장

기본적으로 보안 설정됨

내장된 격리 기능, 보안 업데이트 및 보호 장치로 처음부터 에이전트를 보호하세요.

자동 유지보수

저희는 업데이트, 백업 및 호환성 검사를 처리하므로 에이전트를 항상 사용 가능한 상태로 유지할 수 있습니다.

텔레그램에서 이용 가능

텔레그램이 이미 연결되어 있으므로 지금 바로 상담원과 채팅을 시작하세요.

사용하기 쉬운 시각적 UI

코딩 없이 시각적 인터페이스를 통해 Hermes Agent를 관리하세요.

Hermes Agent 상품을 선택하세요

이미 10,000명 이상의 Hermes Agent가 활동함
73% 할인
AI 자동화 앱
34,059
9,279/월
시작하기
2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

당신을 위해 관리

별도의 설정, 유지 관리 또는 인프라 관리 없이 원하는 애플리케이션을 바로 실행하세요.

귀하의 상품에 포함됨

즉시 이용 가능
유지보수 필요 없음
시각적 인터페이스 포함
CLI 액세스가 포함
텔레그램 페어링 기능 내장
AI 크레딧 포함
ChatGPT 사용
웹 검색 포함
에이전트 이메일 사전 구성됨
보안 관리가 자동으로 이루어집니다
73% 할인
AI 자동화 앱
34,059
9,279/월
시작하기
2 년간 ₩18,579/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

당신을 위해 관리

별도의 설정, 유지 관리 또는 인프라 관리 없이 원하는 애플리케이션을 바로 실행하세요.

귀하의 상품에 포함됨

즉시 이용 가능
유지보수 필요 없음
시각적 인터페이스 포함
CLI 액세스가 포함
텔레그램 페어링 기능 내장
AI 크레딧 포함
ChatGPT 사용
웹 검색 포함
에이전트 이메일 사전 구성됨
보안 관리가 자동으로 이루어집니다

모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

Hermes Agent가 당신을 위해 할 수 있는 일

개인 비서

개인 비서

할 일, 알림, 채팅 내용을 체계적으로 관리하세요. 담당자가 모든 내용을 학습하고 기억합니다.

코딩 도우미

코딩 도우미

코드베이스를 학습할 수 있는 에이전트를 사용하여 더 빠르게 코드를 작성하고 디버깅하세요.

연구원

연구원

각 세션 전반에 걸쳐 맥락을 유지하면서 주제를 요약하고 옵션을 비교합니다.

판매 보조원

판매 보조원

자체 인프라를 활용하여 잠재 고객을 확보하고 검증하세요.

시작하기

Hostinger에서 관리형 Hermes를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

Hostinger에서 관리형 Hermes를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

원클릭 설치

코딩 없이 즉시 자율 에이전트를 실행하세요. 사전 구성된 설정으로 가입부터 자동화까지 단 한 번의 클릭으로 완료할 수 있습니다.
API 설정의 번거로움을 건너뛰세요. 타사 가입, 복잡한 키 설정, 설치 후 수동 연결 작업 없이 대시보드에서 AI 크레딧을 직접 관리하고 충전할 수 있습니다.
잠금 컨테이너 격리 및 맞춤형 보안 게이트웨이를 통해 데이터를 보호하세요. 이를 통해 외부 위험을 줄이고 처음부터 무단 변경을 방지할 수 있습니다.
텔레그램이 처음부터 통합되어 있어 웹훅이나 API 설정 없이 바로 상담원과 메시지를 주고받을 수 있습니다.
코딩 없이 시각적 인터페이스를 통해 Hermes Agent를 관리하고 상호 작용할 수 있습니다.
필요할 때 개발자 제어 권한을 유지하세요. CLI를 사용하여 사용자 지정 스크립트를 실행하거나 관리형 플랫폼을 더욱 심층적으로 활용할 수 있습니다.
시작하기

Hermes Agent [실행] 방법을 선택하세요

간편한 설정과 유지보수가 필요 없는 관리형 서비스를 선택하거나, 완벽한 제어 및 맞춤 설정이 가능한 VPS를 선택하세요.
관리형 Hermes Agent
VPS Hermes Agent

설정

원클릭 설정
사전 설치 템플릿으로 즉시 출시하기

AI 크레딧

즉시 이용 가능
즉시 이용 가능

메시징 플랫폼

내장된 텔레그램 페어링
터미널을 사용하여 연결하세요

제어

웹 인터페이스, 전체 터미널 접근 권한
루트 권한 전체, 서버 제어 가능

보안

SSL, 업데이트 및 방화벽 - 저희가 관리합니다.
방화벽 및 DDoS 공격 방어(자체 관리형)
시작하기시작하기

Hermes Agent의 주요 기능

Hermes Agent의 주요 기능

자기 개선 학습 루프

모든 상호작용을 통해 기술을 습득하고 연마하여 시간이 지남에 따라 향상되는 역량 기반을 구축합니다.
재시작 및 업그레이드 중에도 기술, 세션 기록 및 메모리를 보존하여 배포 환경 간에 지식이 유지되도록 합니다.
텔레그램, 디스코드, 슬랙, 왓츠앱, 시그널, 이메일에 동시에 연결하고, 별도의 봇을 관리할 필요가 없습니다.
OpenRouter를 사용하거나 Anthropic, OpenAI 및 사용자 지정 엔드포인트에 직접 연결하여 모델에 유연하게 액세스할 수 있습니다.
내장된 cron 스케줄러를 사용하여 반복 작업을 자동화하고, 하위 에이전트 지원을 통해 병렬 작업 흐름을 실행할 수 있습니다.

바로 Hermes Agent를 시작해보세요

30일 환불 보장으로 부담 없이 사용해 보세요. 자세한 내용은 환불 정책을 참조하세요.

시작하기

Hermes Agent Hostinger FAQ

저희가 관리하는 헤르메스 배송 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 찾아보세요.

전혀 그렇지 않습니다. 관리형 Hermes는 서버를 전혀 다뤄본 적 없는 사용자를 위해 설계되었습니다. 원클릭 배포로 서버 환경 설정부터 AI 구성까지 모든 것을 처리합니다. 배포 버튼만 클릭하면 몇 분 안에 어시스턴트가 바로 사용 가능합니다. 코딩도, 명령줄도, 기술적인 어려움도 없습니다.

크레딧은 간편하게 시작할 수 있도록 미리 통합되어 제공됩니다. 타사 계정이나 복잡한 API 키가 필요하지 않습니다. 대시보드에서 바로 충전하고 즉시 자동화를 시작하세요. 하지만 선택은 사용자에게 달려 있습니다. 최대한 간편하게 이러한 내장 크레딧을 사용하거나, 원하는 경우 OpenAI 또는 Anthropic과 같은 제공업체의 외부 계정을 API를 통해 수동으로 연결할 수 있습니다.

물론입니다. 모든 Hermes 에이전트는 격리된 환경에서 실행되므로 데이터와 대화 내용이 완벽하게 비공개로 유지됩니다. 각 컨테이너는 무단 접근을 방지하기 위해 안전하게 보호되며, 기본적으로 맞춤형 보안 게이트웨이가 제공됩니다. 별도의 설정 없이 전문가 수준의 보안을 누릴 수 있습니다.

VPS는 루트 액세스 권한을 제공하지만 설정, 보안 및 업데이트는 사용자가 직접 관리해야 합니다. Hermes 관리형 서비스는 이러한 복잡성을 없애줍니다. 저희가 인프라, 업데이트 및 백업을 관리하므로 사용자는 서버 관리가 아닌 AI 활용에 집중할 수 있습니다. 환경을 완벽하게 맞춤 설정해야 하는 경우에는 VPS가 더 적합하지만, 그 외의 경우에는 관리형 서비스가 더 나은 선택입니다.

Hermes는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 자가 학습형 AI 에이전트입니다. 정적인 도구와 달리 자체 학습 루프와 영구 메모리를 갖추고 있어 경험을 통해 학습하고 사용할수록 기능을 향상시킵니다. Telegram과 같은 앱에 연결하여 작업을 자동화하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 시간이 지날수록 더욱 가치 있어지는 디지털 팀원과 같습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

당사의 웹사이트는 사이트의 원활한 작동과 사용자의 상호작용 데이터 수집, 그리고 마케팅 목적을 위해 필요한 쿠키를 사용합니다. 허용 시, 쿠키 정책에 명시된 대로 광고와 분석을 위한 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.