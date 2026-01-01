Hermes는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 자가 학습형 AI 에이전트입니다. 정적인 도구와 달리 자체 학습 루프와 영구 메모리를 갖추고 있어 경험을 통해 학습하고 사용할수록 기능을 향상시킵니다. Telegram과 같은 앱에 연결하여 작업을 자동화하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 시간이 지날수록 더욱 가치 있어지는 디지털 팀원과 같습니다.