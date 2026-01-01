기본적으로 보안 설정됨
자동 유지보수
텔레그램에서 이용 가능
사용하기 쉬운 시각적 UI
Hermes Agent 상품을 선택하세요
Hermes Agent가 당신을 위해 할 수 있는 일
개인 비서
할 일, 알림, 채팅 내용을 체계적으로 관리하세요. 담당자가 모든 내용을 학습하고 기억합니다.
코딩 도우미
코드베이스를 학습할 수 있는 에이전트를 사용하여 더 빠르게 코드를 작성하고 디버깅하세요.
연구원
각 세션 전반에 걸쳐 맥락을 유지하면서 주제를 요약하고 옵션을 비교합니다.
판매 보조원
자체 인프라를 활용하여 잠재 고객을 확보하고 검증하세요.
Hostinger에서 관리형 Hermes를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
원클릭 설치
AI 크레딧 사전 설치됨
기본적으로 보안 설정됨
텔레그램에서 사용 가능
사용하기 쉬운 시각적 UI
Hermes Agent CLI 액세스
Hermes Agent [실행] 방법을 선택하세요
Hermes Agent의 주요 기능
자기 개선 학습 루프
영구 메모리
멀티 플랫폼 메시징
200개 이상의 LLM 모델
내장 작업 스케줄러
Hermes Agent Hostinger FAQ
Hermes Agent를 설정하는 데 기술적인 지식이 필요한가요?
전혀 그렇지 않습니다. 관리형 Hermes는 서버를 전혀 다뤄본 적 없는 사용자를 위해 설계되었습니다. 원클릭 배포로 서버 환경 설정부터 AI 구성까지 모든 것을 처리합니다. 배포 버튼만 클릭하면 몇 분 안에 어시스턴트가 바로 사용 가능합니다. 코딩도, 명령줄도, 기술적인 어려움도 없습니다.
AI 크레딧은 어떻게 사용하나요? 외부 계정이 필요한가요?
크레딧은 간편하게 시작할 수 있도록 미리 통합되어 제공됩니다. 타사 계정이나 복잡한 API 키가 필요하지 않습니다. 대시보드에서 바로 충전하고 즉시 자동화를 시작하세요. 하지만 선택은 사용자에게 달려 있습니다. 최대한 간편하게 이러한 내장 크레딧을 사용하거나, 원하는 경우 OpenAI 또는 Anthropic과 같은 제공업체의 외부 계정을 API를 통해 수동으로 연결할 수 있습니다.
내 데이터는 비공개로 안전하게 보호되나요?
물론입니다. 모든 Hermes 에이전트는 격리된 환경에서 실행되므로 데이터와 대화 내용이 완벽하게 비공개로 유지됩니다. 각 컨테이너는 무단 접근을 방지하기 위해 안전하게 보호되며, 기본적으로 맞춤형 보안 게이트웨이가 제공됩니다. 별도의 설정 없이 전문가 수준의 보안을 누릴 수 있습니다.
VPS에서 관리형 Hermes와 Hermes Agent의 차이점은 무엇인가요?
VPS는 루트 액세스 권한을 제공하지만 설정, 보안 및 업데이트는 사용자가 직접 관리해야 합니다. Hermes 관리형 서비스는 이러한 복잡성을 없애줍니다. 저희가 인프라, 업데이트 및 백업을 관리하므로 사용자는 서버 관리가 아닌 AI 활용에 집중할 수 있습니다. 환경을 완벽하게 맞춤 설정해야 하는 경우에는 VPS가 더 적합하지만, 그 외의 경우에는 관리형 서비스가 더 나은 선택입니다.
관리형 헤르메스 에이전트를 이용하면 무엇을 할 수 있나요?
Hermes는 노트북이 닫혀 있어도 24시간 내내 작동하는 자가 학습형 AI 에이전트입니다. 정적인 도구와 달리 자체 학습 루프와 영구 메모리를 갖추고 있어 경험을 통해 학습하고 사용할수록 기능을 향상시킵니다. Telegram과 같은 앱에 연결하여 작업을 자동화하고, 잠재 고객을 관리하고, 브라우저 자동화를 실행할 수 있습니다. 마치 잠들지 않고 시간이 지날수록 더욱 가치 있어지는 디지털 팀원과 같습니다.