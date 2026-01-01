아파치 도리스 원클릭 설치.
실시간 보고, 애드혹 SQL 및 페타바이트 규모의 통합 데이터 웨어하우징을 위한 고성능 MPP 분석 데이터베이스.
Apache Doris용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache Doris 활용으로 만들 수 있는 것
Apache Doris는 JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan, ByteDance를 포함한 수천 개의 조직에서 수백 테라바이트의 데이터에 대한 대시보드, 임시 분석 및 고객 대면 분석을 지원하는 현대적인 실시간 MPP 분석 데이터베이스입니다. Apache Doris의 벡터화된 실행 엔진, 컬럼형 스토리지 및 비용 기반 최적화 프로그램은 MySQL 프로토콜과 와이어 호환성을 유지하여 기존 BI 도구 및 드라이버가 변경 없이 연결되도록 하면서 수십억 개의 행에 걸쳐 1초 미만의 SQL을 제공합니다.
자체 VPS에 Doris를 자체 호스팅하면 쿼리 지연 시간, 보존 정책 및 수집 파이프라인을 직접 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금 청구 또는 공급업체 종속이 발생하지 않습니다. 번들로 제공되는 프런트엔드는 클러스터 상태, 쿼리 프로파일링 및 SQL 탐색을 위한 통합 웹 콘솔을 제공합니다.
Apache Doris의 주요 특징
MySQL 호환 SQL
MySQL 와이어 프로토콜을 지원하여 JDBC, ODBC, BI 도구 및 기존 대시보드가 코드 변경 없이 Doris에 연결됩니다.
벡터화된 MPP 엔진
컬럼형 스토리지, 벡터화된 실행 및 비용 기반 옵티마이저를 통해 수십억 개의 행에서 1초 미만의 SQL 응답 시간을 제공합니다.
실시간 수집
스트림 로드, 카프카의 루틴 로드, Flink/Spark 커넥터는 몇 초 이내에 새로운 데이터를 쿼리 가능한 테이블로 푸시합니다.
연합된 레이크하우스 쿼리
멀티 카탈로그는 Hive, Iceberg, Hudi, Paimon 및 JDBC 소스를 직접 읽으므로 데이터를 복사하지 않고 레이크 데이터를 쿼리할 수 있습니다.
내장 웹 콘솔
프런트엔드는 클러스터 상태, SQL 실행, 쿼리 프로필 검사, 사용자 및 역할 관리를 위한 브라우저 UI를 제공합니다.
Hostinger에서 Apache Doris을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.