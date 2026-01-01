Apache Doris는 JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan, ByteDance를 포함한 수천 개의 조직에서 수백 테라바이트의 데이터에 대한 대시보드, 임시 분석 및 고객 대면 분석을 지원하는 현대적인 실시간 MPP 분석 데이터베이스입니다. Apache Doris의 벡터화된 실행 엔진, 컬럼형 스토리지 및 비용 기반 최적화 프로그램은 MySQL 프로토콜과 와이어 호환성을 유지하여 기존 BI 도구 및 드라이버가 변경 없이 연결되도록 하면서 수십억 개의 행에 걸쳐 1초 미만의 SQL을 제공합니다.

자체 VPS에 Doris를 자체 호스팅하면 쿼리 지연 시간, 보존 정책 및 수집 파이프라인을 직접 제어할 수 있으며, 쿼리당 요금 청구 또는 공급업체 종속이 발생하지 않습니다. 번들로 제공되는 프런트엔드는 클러스터 상태, 쿼리 프로파일링 및 SQL 탐색을 위한 통합 웹 콘솔을 제공합니다.