아파치 CouchDB는 데이터를 JSON 문서로 저장하고 깔끔한 HTTP/REST API를 통해 모든 작업을 노출하는 오픈 소스 NoSQL 문서 데이터베이스입니다. 대부분의 데이터베이스와 달리, CouchDB는 본질적으로 멀티 프라이머리입니다. 모든 노드가 읽기 및 쓰기를 허용하며, 네트워크 분할 및 간헐적인 연결에도 견디는 증분 복제를 통해 노드(심지어 브라우저 클라이언트까지) 간에 변경 사항이 흐릅니다.

자체 VPS에 CouchDB를 셀프 호스팅하면 문서당 가격 책정 또는 공급업체 관리 제한 없이 오프라인 우선 모바일 앱, 엣지 배포 및 탄력적인 웹 서비스를 위한 프로덕션 등급의 데이터베이스를 얻을 수 있습니다. 번들로 제공되는 Fauxton 웹 콘솔은 쿼리, 복제 설정, 사용자 관리 및 디자인 문서 편집을 위한 모든 관리 액세스를 제공합니다.