원클릭 설치로 Apache CouchDB 배포
직관적인 HTTP/JSON API를 갖춘 다중 프라이머리 문서 데이터베이스로, 안정성과 오프라인 우선 복제를 위해 설계되었습니다.
Apache CouchDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache CouchDB 활용으로 만들 수 있는 것
아파치 CouchDB는 데이터를 JSON 문서로 저장하고 깔끔한 HTTP/REST API를 통해 모든 작업을 노출하는 오픈 소스 NoSQL 문서 데이터베이스입니다. 대부분의 데이터베이스와 달리, CouchDB는 본질적으로 멀티 프라이머리입니다. 모든 노드가 읽기 및 쓰기를 허용하며, 네트워크 분할 및 간헐적인 연결에도 견디는 증분 복제를 통해 노드(심지어 브라우저 클라이언트까지) 간에 변경 사항이 흐릅니다.
자체 VPS에 CouchDB를 셀프 호스팅하면 문서당 가격 책정 또는 공급업체 관리 제한 없이 오프라인 우선 모바일 앱, 엣지 배포 및 탄력적인 웹 서비스를 위한 프로덕션 등급의 데이터베이스를 얻을 수 있습니다. 번들로 제공되는 Fauxton 웹 콘솔은 쿼리, 복제 설정, 사용자 관리 및 디자인 문서 편집을 위한 모든 관리 액세스를 제공합니다.
Apache CouchDB의 주요 특징
다중 프라이머리 복제
모든 노드는 쓰기를 허용하고 변경 사항을 점진적으로 동기화합니다. 이는 액티브-액티브 클러스터, 엣지 노드, 그리고 PouchDB 또는 Couchbase Lite를 사용한 모바일 동기화에 완벽합니다.
HTTP/JSON API
모든 작업은 표준 HTTP 요청이며 JSON을 반환하므로, CouchDB는 네이티브 드라이버 없이 모든 언어 또는 런타임에서 사용할 수 있습니다.
Fauxton 관리자 UI
데이터베이스 탐색, Mango 쿼리 실행, 디자인 문서 편집 및 복제 구성 등을 위한 브라우저 기반 대시보드입니다.
망고 쿼리 언어
선언적 선택자와 인덱스를 갖춘 MongoDB 스타일 JSON 쿼리 구문 — 일반적인 조회를 위해 JavaScript 뷰를 작성할 필요가 없습니다.
크래시-온리 설계
추가 전용 B-트리 저장소 덕분에 CouchDB는 갑작스러운 전원 손실에도 손상 없이 견디며, 다시 시작할 때 즉시 복구됩니다.
Hostinger에서 Apache CouchDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.