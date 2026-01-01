pgBackWeb은 여러 데이터베이스 및 스토리지 대상에서 백업 작업을 예약, 실행 및 모니터링하기 위한 웹 인터페이스를 갖춘 오픈 소스 PostgreSQL 백업 관리자입니다. 셸 스크립팅 지식이 필요한 명령줄 도구와 달리 pgBackWeb을 사용하면 브라우저를 통해 일정, 보존 정책 및 스토리지 대상을 완전히 구성할 수 있습니다.

자체 VPS에 pgBackWeb을 자체 호스팅하면 백업 구성 및 데이터베이스 자격 증명을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 저장된 모든 자격 증명은 사용자가 제공하는 키를 사용하여 암호화되며, 백업은 로컬 디스크 또는 사용자가 구성하는 S3 호환 객체 스토리지 등 사용자가 소유한 스토리지에 저장됩니다.