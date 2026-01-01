pgBackWeb 원클릭 설치 배포.
여러 데이터베이스 및 스토리지 대상 전반에 걸쳐 PostgreSQL 백업을 예약하고 모니터링하기 위한 오픈 소스 웹 인터페이스.
pgBackWeb용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
pgBackWeb 활용으로 만들 수 있는 것
pgBackWeb은 여러 데이터베이스 및 스토리지 대상에서 백업 작업을 예약, 실행 및 모니터링하기 위한 웹 인터페이스를 갖춘 오픈 소스 PostgreSQL 백업 관리자입니다. 셸 스크립팅 지식이 필요한 명령줄 도구와 달리 pgBackWeb을 사용하면 브라우저를 통해 일정, 보존 정책 및 스토리지 대상을 완전히 구성할 수 있습니다.
자체 VPS에 pgBackWeb을 자체 호스팅하면 백업 구성 및 데이터베이스 자격 증명을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 저장된 모든 자격 증명은 사용자가 제공하는 키를 사용하여 암호화되며, 백업은 로컬 디스크 또는 사용자가 구성하는 S3 호환 객체 스토리지 등 사용자가 소유한 스토리지에 저장됩니다.
pgBackWeb의 주요 특징
다중 데이터베이스 지원
데이터베이스별 별도 구성 파일 없이 단일 대시보드에서 여러 PostgreSQL 데이터베이스의 백업을 연결하고 예약할 수 있습니다.
S3 호환 스토리지
백업 아카이브를 AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO 또는 S3 호환 엔드포인트로 로컬 스토리지와 함께 전송합니다.
예정된 백업 작업
구성 가능한 보존 정책을 사용하여 반복 백업 일정을 정의하고, 오래된 아카이브를 자동으로 제거하며 스토리지 비용을 제어할 수 있습니다.
암호화된 자격 증명
모든 데이터베이스 비밀번호와 스토리지 액세스 키는 사용자가 제어하는 개인 키를 사용하여 저장 시 암호화되며, 평문으로 저장되지 않습니다.
백업 기록 추적
모든 백업 실행은 상태, 기간, 파일 크기와 함께 기록되므로, 작업 실패 시 즉시 알 수 있습니다.
Hostinger에서 pgBackWeb을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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