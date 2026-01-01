AList 원클릭 설치 배포
수십 개의 클라우드 스토리지 제공업체를 단일 웹 인터페이스 뒤에서 통합하는 자체 호스팅 파일 목록 및 WebDAV 서버입니다.
AList용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
AList 활용으로 만들 수 있는 것
AList는 로컬 스토리지와 클라우드 드라이브를 하나의 웹 인터페이스로 통합하는 오픈소스 파일 목록 프로그램입니다. OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV 및 다양한 지역 공급자를 포함하여 30개 이상의 스토리지 백엔드를 지원하며, 앱을 전환하거나 반복적으로 로그인할 필요 없이 모든 백엔드에서 파일을 탐색하고 미리 보고 다운로드할 수 있습니다.
자체 VPS에 AList를 자체 호스팅하면 빠른 웹 UI와 완벽하게 호환되는 WebDAV 엔드포인트를 통해 파일을 노출하면서 스토리지 자격 증명 및 액세스 정책을 제어할 수 있습니다. 이는 분산된 클라우드 계정과 공유 드라이브를 단일 개인 게이트웨이로 통합하는 실용적인 방법입니다.
AList의 주요 특징
다중 스토리지 백엔드
30개 이상의 공급자(로컬 디스크, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV 등)를 단일 통합 파일 트리에 마운트합니다.
WebDAV 서버
모든 연결된 저장소를 macOS, Windows 및 모바일 클라이언트에서 원활하게 마운트되는 단일 읽기/쓰기 WebDAV 엔드포인트로 제공합니다.
브라우저 내 미리보기
파일을 먼저 다운로드하지 않고 이미지, 비디오, 오디오, PDF, Office 문서 및 코드를 스트리밍하고 미리 볼 수 있습니다.
세분화된 공유
비밀번호로 보호된 공유 링크를 생성하고 선택적 만료 기한을 설정하여, 외부 수신자가 선택한 파일만 볼 수 있도록 합니다.
오프라인 다운로드
aria2 또는 qBittorrent와 통합하여 URL 및 토렌트에서 파일을 마운트된 모든 스토리지 백엔드로 직접 가져옵니다.
Hostinger에서 AList을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.