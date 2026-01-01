AList는 로컬 스토리지와 클라우드 드라이브를 하나의 웹 인터페이스로 통합하는 오픈소스 파일 목록 프로그램입니다. OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV 및 다양한 지역 공급자를 포함하여 30개 이상의 스토리지 백엔드를 지원하며, 앱을 전환하거나 반복적으로 로그인할 필요 없이 모든 백엔드에서 파일을 탐색하고 미리 보고 다운로드할 수 있습니다.

자체 VPS에 AList를 자체 호스팅하면 빠른 웹 UI와 완벽하게 호환되는 WebDAV 엔드포인트를 통해 파일을 노출하면서 스토리지 자격 증명 및 액세스 정책을 제어할 수 있습니다. 이는 분산된 클라우드 계정과 공유 드라이브를 단일 개인 게이트웨이로 통합하는 실용적인 방법입니다.