Backrest는 빠르고 안전한 백업 프로그램인 restic을 위한 자체 호스팅 웹 인터페이스입니다. restic의 강력한 중복 제거 및 암호화 기능을 깔끔한 브라우저 기반 UI로 통합하여, 명령줄을 사용하지 않고도 백업 계획을 생성하고, cron으로 예약하고, 개별 파일을 복원할 수 있도록 합니다.

Backrest는 restic을 통해 스냅샷을 저장하므로, 백업은 저장 시 암호화되며 로컬 디스크, S3 호환 객체 스토리지, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP 등 수십 가지의 스토리지 백엔드를 지원합니다. Backrest를 자체 호스팅하면 백업 구성 및 자격 증명을 구독료나 공급업체 종속 없이 완전히 제어할 수 있습니다.