Backrest 원클릭 설치
모든 브라우저에서 예약된 백업, 탐색 및 복원에 접근할 수 있도록 하는 restic용 웹 기반 UI.
Backrest용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Backrest 활용으로 만들 수 있는 것
Backrest는 빠르고 안전한 백업 프로그램인 restic을 위한 자체 호스팅 웹 인터페이스입니다. restic의 강력한 중복 제거 및 암호화 기능을 깔끔한 브라우저 기반 UI로 통합하여, 명령줄을 사용하지 않고도 백업 계획을 생성하고, cron으로 예약하고, 개별 파일을 복원할 수 있도록 합니다.
Backrest는 restic을 통해 스냅샷을 저장하므로, 백업은 저장 시 암호화되며 로컬 디스크, S3 호환 객체 스토리지, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP 등 수십 가지의 스토리지 백엔드를 지원합니다. Backrest를 자체 호스팅하면 백업 구성 및 자격 증명을 구독료나 공급업체 종속 없이 완전히 제어할 수 있습니다.
Backrest의 주요 특징
예정된 백업 계획
저장소별로 cron 기반 일정을 정의하여 수동 개입 없이 백업이 자동으로 실행되도록 합니다.
브라우저 기반 복원
스냅샷 콘텐츠를 탐색하고 웹 UI에서 직접 개별 파일 또는 디렉터리를 복원합니다.
다중 백엔드 스토리지
로컬 디스크, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP 및 기타 네이티브 restic 백엔드를 통해 백업을 저장합니다.
종단간 암호화
모든 스냅샷은 호스트를 떠나기 전에 restic으로 암호화되어, 어떤 스토리지 백엔드에서도 데이터의 개인 정보가 보호됩니다.
중복 제거 및 압축
Restic 콘텐츠 정의 청킹은 스냅샷 전반에 걸쳐 데이터를 중복 제거하여 시간이 지남에 따라 스토리지 사용량을 획기적으로 줄여줍니다.
Hostinger에서 Backrest을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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